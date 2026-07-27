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UTU पेपर लीक मामले के बीच परीक्षा नियंत्रक का प्रभार बदला, अब दीपक कुमार को मिली जिम्मेदारी

देहरादून: उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय (UTU) में पेपर लीक मामले के बीच परीक्षा नियंत्रक को लेकर नया तथ्य सामने आया है. विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार अब दीपक कुमार को सौंपा गया है. इससे पहले यह जिम्मेदारी वीके पटेल अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाल रहे थे. एक महीने का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब उन्होंने परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया है.

UTU पेपर लीक मामले के बीच परीक्षा नियंत्रक का प्रभार बदला: दरअसल उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में स्थायी परीक्षा नियंत्रक के अवकाश पर जाने के बाद वीके पटेल को परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था. यह जिम्मेदारी उन्हें एक महीने के लिए दी गई थी. निर्धारित एक महीने की अवधि पूरी होने के बाद अब वीके पटेल ने यह जिम्मेदारी छोड़ दी है. इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार दीपक कुमार को सौंपा है.

दीपक कुमार को मिली परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी: परीक्षा नियंत्रक का प्रभार बदले जाने का यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब विश्वविद्यालय पेपर लीक मामले को लेकर पहले से ही सवालों के घेरे में है. हालांकि परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार बदले जाने की वजह एक महीने की निर्धारित अवधि पूरी होना बताई जा रही है. यानी वीके पटेल को यह जिम्मेदारी स्थायी तौर पर नहीं, बल्कि सीमित अवधि के लिए दी गई थी. अब अवधि पूरी होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दीपक कुमार को सौंप दी है.

यूटीयू का पेपर लीक होने पर प्रोफेसर गिरफ्तार हो चुका है: यूटीयू में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस स्तर पर कार्रवाई की गई थी. इस प्रकरण में विश्वविद्यालय से जुड़े एक प्रोफेसर पर पेपर लीक करने के गंभीर आरोप लगे थे. मामले की जांच के बाद आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

यूटीयू की परीक्षा व्यवस्था और प्रश्नपत्रों की गोपनीयता पर उठे हैं सवाल: इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई है. उसे विश्वविद्यालय की परीक्षा से जुड़े कार्यों से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है. अब वह भविष्य में परीक्षा संबंधी किसी भी कार्य में शामिल नहीं हो सकेगा. इस कार्रवाई के बाद विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था और प्रश्नपत्रों की गोपनीयता को लेकर भी कई सवाल उठे थे.