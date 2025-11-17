ETV Bharat / state

केदारनाथ यात्रा बंद होने के बाद उभरा रोजगार का संकट, स्थानीय कारोबारियों ने की सरकार से ये मांग

रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद यात्रा से जुड़ा कारोबार भी बंद हो गया है. कुछ दिनों बाद बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद वहां भी आने वाले यात्रियों की संख्या शून्य हो जाएगी. ऐसे में स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि सरकार की ओर से शीतकालीन यात्रा का प्रचार-प्रसार किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक संख्या में देश-विदेश के तीर्थ यात्री यहां पहुंचे और यहां के लोगों को ऑफ सीजन में भी रोजगार मिले.

केदारघाटी समेत जिले की आधे से अधिक आबादी केदारनाथ धाम की यात्रा पर निर्भर है. 6 माह यात्रा के दौरान दुकान, होटल, लॉज, ढाबा, डंडी-कंडी, घोड़ा-खच्चर आदि का संचालन करके यहां के लोग अपना रोजगार चलाते हैं. लेकिन यात्रा समाप्त होने के बाद यहां के लोगों के सामने रोजगार का संकट छा जाता है. पिछले कुछ सालों से अक्सर देखा जाता है कि शुरुआत के एक से डेढ़ महीनों में ही अधिक संख्या में यात्री आते हैं. बरसात के समय यात्रियों की संख्या अत्यधिक कम हो जाती है और यात्रा के अंतिम दिनों में यात्रि काफी कम संख्या में पहुंचते हैं.

ऐसे में कहा जा सकता है कि मात्र दो से तीन महीनों का ही रोजगार अब प्राप्त हो रहा है. इन दो से तीन महीनों में एक वर्ष का खर्च निकालना काफी मुश्किल हो जाता है. शीतकाल के दौरान जिले वासियों के सामने रोजगार का संकट छा जाता है.

ऐसे में स्थानीय कारोबारियों ने धामी सरकार से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने की मांग की है. केदारघाटी के होटल-लॉज आदि कारोबारियों का कहना है कि शीतकालीन यात्रा का भी जोर से प्रचार-प्रसार होना चाहिए, ताकि जो यात्री यात्रा काल में नहीं पहुंचते हैं, वह शीतकाल में यहां आएं. जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिलता रहे.