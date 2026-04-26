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9 माह की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद UP पुलिस में शामिल हुए जवान, किसान का बेटा बना प्रथम कमांडर

इस दौरान पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि 9 माह के कठिन प्रशिक्षण के दौरान रिक्रूट आरक्षियों को इनडोर, आउटडोर समीक्षा के साथ-साथ साइबर क्राइम, एंडोक्राइम, फॉरेस्ट सर्विसेज, पुलिस रेडियो जैसे संवेदनशील विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है. इन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन किया गया है, जिसमें जिमनास्टिक, मेडिटेशन, योगाभ्यास के आयोजन किए गए हैं. इन सभी रिक्रूटों की 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री, पीटीसी, बीटीडीटी, इनडोर, आउटडोर विषयों की परीक्षाएं एवं साक्षात्कार संपन्न कराए गए हैं. सभी रिक्रूटों ने अनुशासन का परिचय देते हुए प्रशिक्षण पूर्ण किया है.

पासिंग आउट परेड के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. वहीं, ऑलराउंड बेस्ट का खिताब पाने वाले जवान को विशेष ट्रॉफी दी गई. प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि इन 470 जवानों में महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं. अब इन्हें जिले के विभिन्न थानों और पुलिस चौकियों में तैनाती दी जाएगी. नए सिपाहियों ने कहा कि जनता की सेवा और अपराध नियंत्रण उनकी पहली प्राथमिकता होगी. इस परेड में 12 प्लाटून कमांडर के नेतृत्व में रिक्रूट आरक्षियों की 12 टोलियां शामिल हुई, जिन्होंने बेहतर तालमेल का का प्रदर्शन कर एक मिसाल पेश की और रिक्रूट आरक्षियों ने बेहतर कदमताल का प्रदर्शन कर दर्शक दीर्घा में बैठे परिजनों, पुलिसकर्मियों और गणमानी नागरिकों को मंत्र मुक्त कर दिया.

फर्रुखाबाद : 9 माह के कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद फर्रुखाबाद में 470 नए जवान पुलिस विभाग में शामिल हो गए. इसको लेकर पुलिस लाइन में रविवार को भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया. परेड के दौरान जवानों ने अनुशासन और जोश का परिचय दिया. मुख्य अतिथि के रूप में अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध) एसके भगत ने सलामी ली और नव-नियुक्त सिपाहियों को कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाई. उन्होंने कहा कि पुलिस की वर्दी सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सेवा का प्रतीक है. ट्रेनिंग में 9 महीने तक शारीरिक दक्षता, हथियार चलाने, कानून व्यवस्था, साइबर क्राइम, भीड़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी गई. ट्रेनिंग के दौरान जवानों को मानसिक मजबूती और जन-संवाद के गुर भी सिखाए गए और जनता के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आने की शपथ दिलाई गई.



'आप ही वह चेहरा है, जिस पर जनता पूरा विश्वास करती है'

470 रिक्रूट आरक्षण की दीक्षांत परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध) उत्तर प्रदेश एसके भगत ने कहा कि फतेहगढ़ पुलिस लाइन में आयोजित पासिंग आउट परेड, लखनऊ में आयोजित पासिंग आउट परेड से कहीं से भी कम नहीं है. इसके लिए एसपी साहिबा बधाई की पात्र हैं. इसके साथ ही उन्होंने नए जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने सेवा का मार्ग चुना है. यह वर्दी आपको सम्मान देती है, लेकिन उससे कहीं अधिक आपको जिम्मेदारी भी देती है. अब आप कानून के दायरे में समाज की सुरक्षा करेंगे. उत्तर प्रदेश पुलिस की ताकत आप जैसे जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले आरक्षियों में ही निहित है. आप ही सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचते हैं और आप ही जनता और पुलिस के बीच संबंध जोड़ते हैं. आप ही वह चेहरा है, जिस पर जनता पूरी-पूरी तरह से विश्वास करती है इसलिए आपका आचरण और भाषा, विश्वास सीधे-सीधे पुलिस की छवि बनाता है. वर्तमान परिस्थितियों में आपको सोशल और साइबर अपराध को लेकर आधुनिक तकनीक के माध्यम से उनका सामना करना है. इसके बाद अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस रिक्रूट आरक्षियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. उसे बाद प्रथम कमांडर शिवांक तिवारी को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया.

9 माह की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद UP पुलिस में शामिल हुए जवान (Photo Credit; ETV Bharat)

परिजनों के साथ काफी खुश नजर आए जवान

प्रथम कमांडर शिवांक तिवारी ने बताया कि माता-पिता के आशीर्वाद से हमें यह मुकाम मिला है. पिताजी हमारे खेती-बाड़ी का काम करते हैं, हमें जो जिम्मेदारी दी गई थी. उसको हमने पूरी लगन और मेहनत के साथ परेड को संपन्न कराया. बताया कि पहले 6 माह का प्रशिक्षण होता था अब 9 माह का प्रशिक्षण रहा. उनके पिता पिता बांकेलाल तिवारी ने कहा कि आज बहुत हर्ष हो रहा है कि बेटा पुलिस में भर्ती हो गया है, यह हमारे परिवार का पहला व्यक्ति है, जो पुलिस में नौकरी करने आया है. परेड संपन्न होने के बाद रिक्रूट अपने परिजनों के साथ काफी खुश नजर आए. वहीं, जो परिजन परेड में पहुंचे थे. उनकी भी खुशी का ठिकाना न था.



रायबरेली में भी हुई पासिंग आउट परेड

रायबरेली में भी रिजर्व पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 490 आरक्षी कैडेट्स ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण कर अपनी सेवा यात्रा की शुरुआत की. इस भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश डी रहे, जिन्होंने परेड की सलामी ली और कैडेट्स के अनुशासन व समर्पण की सराहना की. इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नए आरक्षियों को सम्मानित भी किया गया. वहीं, पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश डी ने कहा कि प्रत्येक पुलिसकर्मी को सदैव सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता एवं मानवीय दृष्टिकोण के साथ कार्य करना चाहिए. समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय एवं सुरक्षा की भावना पहुंचाना ही पुलिस सेवा का मूल उद्देश्य है. उन्होंने कहा कि जनता के साथ विनम्र व्यवहार, पीड़ितों की त्वरित सहायता, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है.





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