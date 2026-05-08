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हादसा या साजिश, लोकायुक्त में शिकायत करने वाले की कार बनी आग का गोला

पुलिस के मुताबिक ये कार राजपुर निवासी अदनान अली की बताई जा रही है. अदनान अली राजपुर नगर में संचालित सेवा लैब के मैनेजर हैं. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया, क्योंकि इसी दिन अदनान अली की शिकायत पर लोकायुक्त इंदौर इकाई ने राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन डॉक्टरों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.

बड़वानी : राजपुर नगर में गुरुवार देर रात एक अजीबोगरीब घटना के चर्चे है. यहां नगर के विश्राम भवन के बाहर खड़ी एक स्विफ्ट कार में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी कार आग का गोला बन गई. बाद में पता चला कि जिस कार में आग लगी उस कार मालिक ने कुछ ही समय पहले लोकायुक्त में एक मामले की शिकायत की थी. वहीं, कार में आग लगने की घटना को लोग लोकायुक्त की शिकायत से जोड़कर देख रहे हैं, कुछ लोग इस तरह कार में आग लगने को अब साजिश भी बता रहे हैं.

गुरुवार को लोकायुक्त इंदौर की टीम ने मेडिकल ऑफिसर डॉ. अमित शाक्य, डॉ. दिव्या सांई और संविदा चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोहर गोदारा को कुल 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था. बताया गया कि शिकायतकर्ता अदनान अली ने डॉक्टरों के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत लोकायुक्त में की थी. इसके बाद योजना बनाकर कार्रवाई की गई और तीनों डॉक्टरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया.

देर रात पार्किंग में खड़ी कार में अचानक लगी आग (Etv Bharat)

लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना रहा. इसी बीच देर रात शिकायतकर्ता की कार में आग लगने की घटना ने लोगों को चौंका दिया. कार्रवाई पूरी होने के बाद अदनान अली अपनी स्विफ्ट कार विश्राम भवन के बाहर खड़ी कर घर चले गए थे. देर रात अचानक कार से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग भड़क गई.

कुछ ही देर में जलकर राख हुई कार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार जल गई. आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी.

घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कई लोग इसे सामान्य आगजनी मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे लोकायुक्त कार्रवाई से जोड़कर भी देख रहे हैं. हालांकि, पुलिस और प्रशासन ने अभी तक किसी भी प्रकार की साजिश या आपराधिक एंगल की पुष्टि नहीं की है.

हादसा या साजिश? जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही राजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट सहित अन्य तकनीकी कारणों को भी जांच में शामिल किया गया है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, जिससे आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.

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राजपुर थाना प्रभारी माधव सिंह ठाकुर ने कहा, ''जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कार में आग दुर्घटनावश लगी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था'' वहीं, नगर में इस पूरी घटना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है.