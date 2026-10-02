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कनाडा तक फैले साइबर गैंग का गाजियाबाद में पर्दाफाश, NRI महिला की शिकायत के बाद हुआ खुलासा

पुलिस ने बताया कि आरोपी शेयर मार्केट में निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर भी ठगी करते थे. क्या है पूरा मामला, जानें..

साइबर गैंग के चार आरोपी गिरफ्तार
साइबर गैंग के चार आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 2, 2026 at 6:00 PM IST

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नई दिल्ली: क्राइम ब्रांच गाजियाबाद में साइबर फ्रॉड और इंटरनेशनल सेक्सटॉर्शन से जुड़े एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, गिरोह के सदस्य फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को अपनी जाल में फंसाते थे. इसके बाद वीडियो कॉल के जरिए आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेलिंग की जाती थी. गिरोह अब तक देश के अलग-अलग राज्यों के लोगों से करीब 6 करोड़ 58 लाख रुपए की साइबर ठगी कर चुका है.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फैसल, अमान, हम्माद और फैजान के रूप में हुई है. गिरोह ने कनाडा की एनआरआई महिला के साथ फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से संपर्क किया. आरोपियों ने फेसबुक पर महिला के नाम से फर्जी आईडी तैयार की और वीडियो कॉल के जरिए बातचीत शुरू की, जिसके दौरान वीडियो रिकॉर्ड कर उसका एआई से आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया. इसके बाद महिला को महिला को ब्लैकमेल करते हुए 50,000 डॉलर की मांग और रकम न देने पर AI वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी.

अमित सक्सेना, एसीपी क्राइम (ETV Bharat)

पुलिस जांच में सामने आया कि साइबर ठगी से हासिल रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किया जाता था. इस साइबर फ्रॉड को अंजाम देने के लिए आरोपी दूसरे लोगों से बैंक खाता खरीदते थे, जिसके बाद इन खातों को एक ग्रुप में जोड़कर आपस में इस्तेमाल किया जाता था. आरोपी देश-विदेश में रहने वाले लोगों को सेक्सटॉर्शन के नाम पर ब्लैकमेल किया जा रहा था.

आरोपी रकम हासिल करने के बाद आपस में बांट लेते थे. जब बैंक खाते में अधिक शिकायत आने लगती थी तो उसका इस्तेमाल बंद कर दिया जाता था. पुलिस के मुताबिक, गिरोह के सदस्य केवल सेक्सटॉर्शन तक ही सीमित नहीं थे. जब वे इस माध्यम से कामयाब नहीं होते थे तो शेयर मार्केट में निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर भी ठगी करते थे. इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लोगों से निवेश कराया जाता था और बाद में रकम हड़प ली जाती थी. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच मोबाइल फोन, पांच अकाउंट किट, पांच सिम कार्ड और 2600 रुपये नकद बरामद किए. बरामद मोबाइल फोन में साइबर फ्रॉड और सेक्सटॉर्शन से संबंधित साक्ष्य पुलिस को मिले हैं.

एसीपी क्राइम अमित सक्सेना ने बताया, गिरोह 2023 से सक्रिय था और अब तक देश के अलग-अलग राज्यों के लोगों से कुल 6 करोड़ 58 लख रुपए की साइबर ठगी की जाने की जानकारी सामने आई है. एनसीआरबी पोर्टल पर जांच के दौरान दिल्ली-एनसीआर समेत देश के विभिन्न राज्यों से कुल 40 शिकायत मिलने की बात सामने आई है. गिरफ्तार आरोपियों के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और साइबर ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों की जांच की जा रही है. अमान, हम्माद और फैजान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम सरवट के रहने वाले हैं, जबकि फैसल हरियाणा के मेवात का रहने वाला है.

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