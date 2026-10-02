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कनाडा तक फैले साइबर गैंग का गाजियाबाद में पर्दाफाश, NRI महिला की शिकायत के बाद हुआ खुलासा

साइबर गैंग के चार आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: क्राइम ब्रांच गाजियाबाद में साइबर फ्रॉड और इंटरनेशनल सेक्सटॉर्शन से जुड़े एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, गिरोह के सदस्य फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को अपनी जाल में फंसाते थे. इसके बाद वीडियो कॉल के जरिए आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेलिंग की जाती थी. गिरोह अब तक देश के अलग-अलग राज्यों के लोगों से करीब 6 करोड़ 58 लाख रुपए की साइबर ठगी कर चुका है.