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BJP प्रदेश अध्यक्ष ने लिखी चिट्ठी; पंचायतों को सुशासन मॉडल बनाने का संकल्प दोहराया

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी. ( Photo Credit: ETV Bharat )