BJP प्रदेश अध्यक्ष ने लिखी चिट्ठी; पंचायतों को सुशासन मॉडल बनाने का संकल्प दोहराया
चिट्ठी जारी करना पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण वोटरों तक पहुंच बनाने की रणनीति मानी जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 2:26 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी आम जनता के नाम खुली चिट्ठी लिखने की परंपरा शुरू की है.
'राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस' के अवसर पर पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया पर पत्र जारी कर पंचायती राज व्यवस्था को लोकतंत्र की असली शक्ति बताया है. अपनी चिट्ठी में पंकज चौधरी ने कहा कि भारत की प्रगति का मार्ग गांवों की गलियों से होकर गुजरता है.
महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धरातल पर उतारा जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में पंचायतों की कार्यशैली में क्रांतिकारी बदलाव आया है. चौधरी ने तकनीक के जरिए गांवों के सशक्तिकरण पर जोर दिया.
ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण में ही राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव निहित है।— Pankaj Chaudhary (@mppchaudhary) April 24, 2026
इसी दृढ़ संकल्प के साथ भाजपा सरकार गांव-गांव तक विकास की नई धारा प्रवाहित कर रही है।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आइए, हम सब मिलकर सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध पंचायतों के निर्माण का संकल्प… pic.twitter.com/mBfQpnCy7I
उन्होंने लिखा कि अब पंचायतें सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि 'e-Gram Swaraj' पोर्टल और 'स्वामित्व योजना' जैसी पहलों से डिजिटल सुविधाओं से लैस होकर 'नए भारत की रफ्तार' का हिस्सा बन रही हैं.
संपत्ति का अधिकार मिलने और तकनीक के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने से बिचौलियों की प्रथा खत्म हुई है. विकास की धारा अब सीधे पंचायत और लोगों के द्वार तक पहुंच रही है.
उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यहां पंचायतें सुशासन का केंद्र बन चुकी हैं. 'अंत्योदय' के मंत्र पर चलते हुए सबसे पिछड़े व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है.
उन्होंने बेहतर सड़कें, पंचायत भवनों में इंटरनेट सुविधा और हर घर शुद्ध पेयजल को यूपी की पंचायतों की नई पहचान बताया. पंकज चौधरी ने प्रदेशवासियों से आत्मीय अपील की कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता की सक्रिय भागीदारी है.
उन्होंने लोगों से ग्राम सभाओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने, योजनाओं पर सवाल पूछने और विकास में सहभागी बनने को कहा. उन्होंने कहा कि जागरूक जनता से ही पंचायत आत्मनिर्भर बनेगी.
चिट्ठी के अंत में उन्होंने संकल्प दोहराया कि पंचायतों को सुशासन का मॉडल बनाया जाएगा और 'विकसित भारत' के निर्माण में गांवों की भूमिका को सबसे अग्रणी रखा जाएगा.
24 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है. इसी दिन 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, जिससे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला.
भाजपा नेताओं द्वारा लगातार चिट्ठी जारी करना पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण वोटरों तक सीधी पहुंच बनाने की रणनीति मानी जा रही है.
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