2027 का Roadmap: CM योगी के बाद संघ प्रमुख की चौखट पर डिप्टी CM, बंद कमरे में रणनीतिक मंथन

मोहन भागवत 16 से 19 फरवरी तक लखनऊ में हैं, सीएम योगी से एक दिन पहले मिले थे.

भागवत से मिले केशव और पाठक.
भागवत से मिले केशव और पाठक. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 1:45 PM IST

Updated : February 19, 2026 at 2:00 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. मुख्यमंत्री योगी के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है. उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों खासी हलचल मची हुई है. शंकराचार्य मुद्दे पर एक ओर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सवाल उठाया. दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत इन दिनों लखनऊ में प्रवास पर हैं. इस दौरान उन्होंने बुधवार रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी. इसके ठीक एक दिन बाद गुरुवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी संघ प्रमुख से शिष्टाचार भेंट की. अलग-अलग समय पर मोहन भागवत से मुलाकात की.

RSS से मिली जानकारी के मुताबिक, मोहन भागवत 16 से 19 फरवरी तक लखनऊ में हैं. इससे पहले बुधवार को उन्होंने निराला नगर स्थित संघ कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करीब 35-40 मिनट तक निजी बातचीत की. जिसके बाद सुबह सरस्वती कुंज में केशव प्रसाद मौर्य सबसे पहले पहुंचे और लगभग आधे घंटे तक संघ प्रमुख के साथ चर्चा की. इसके बाद ब्रजेश पाठक ने भी मुलाकात की. इन बैठकों में संगठनात्मक मुद्दों, सरकार और संघ के बीच बेहतर समन्वय तथा आगामी चुनौतियों पर बात हुई मानी जा रही है.

वरिष्ठ पत्रकार और राजनैतिक विश्लेषक राजीवरंजन सिंह ने बताया कि कहना है कि ये मुलाकातें सिर्फ शिष्टाचार तक सीमित नहीं हैं. 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए संघ और भाजपा के बीच रणनीति बनाने की तैयारी चल रही है. केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक दोनों ही पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्गों में मजबूत पकड़ रखते हैं, जबकि ब्रजेश पाठक भी संगठन में सक्रिय हैं. इन मुलाकातों से साफ है कि संघ स्तर पर यूपी की राजनीति को मजबूत करने की कोशिश हो रही है.

हालांकि, मुलाकात के बाद किसी नेता ने आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये बैठकें सरकार, पार्टी और संघ के बीच तालमेल बढ़ाने वाली हैं. अवैध घुसपैठ, सामाजिक सद्भाव और विकास योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने जैसे मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ होगा. ये मुलाकातें उत्तर प्रदेश की सियासत में नए समीकरण बनाने का संकेत दे रही हैं. आने वाले दिनों में और क्या खुलासा होता है, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है.

दूसरी और शंकराचार्य के मुद्दे पर भी राजनीति गर्म है और इन मुलाकातों में उस मुद्दे की भी चर्चा होने का अनुमान है. माघ के दौरान ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरनंद के साथ बदसलूकी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में चर्चा में उनको शंकराचार्य मानने से इनकार किया. दूसरी और ब्रजेश पाठक ने बटुकों की शिखा को खींचने के मामले में नाराजगी एक कार्यक्रम में जताई थी. इसके बाद में उन्होंने गुरुवार को बटुकों का पूजन किया. इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अलग बिंदु पर बात करते हुए नजर आ चुके हैं.

Last Updated : February 19, 2026 at 2:00 PM IST

