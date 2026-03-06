ETV Bharat / state

हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच ग्रामीण और पुलिस की वार्ता, जिप सदस्य की पहल पर सुलझा विवाद

लातेहारः सदर थाना क्षेत्र के कैमा गांव में गुरुवार की रात हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ. ग्रामीण और पुलिस के बीच भारी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई. पत्थरबाजी और लाठीचार्ज में पुलिस के जवान और कुछ ग्रामीण भी घायल हो गए. स्थिति विस्फोटक होती जा रही थी पर लातेहार जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव की पहल पर ग्रामीण और पुलिस के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई. इसके बाद विवाद समाप्त हुआ.

दरअसल, गुरुवार को पुलिस रूटिंन छापामारी में निकली थी. इस दौरान पुलिस की टीम कैमा गांव में पहुंची थी. बताया गया कि कुछ दिन पूर्व गांव में सर्वे करने आई एक टीम से कुछ ग्रामीणों ने ड्रोन कैमरा लूट लिया था. पुलिस इस मामले की भी छानबीन कर रही थी. कुछ ग्रामीणों के घर में जाकर पुलिस तलाशी भी ले रही थी. इसी से ग्रामीण उग्र हो गए और यह कहते हुए पुलिस अधिकारियों को गांव में ही बैठा दिया कि यह गांव प्रथागत क्षेत्र गांव है. यहां बिना ग्राम सभा के अनुमति के कोई नहीं आ सकता.

जब पुलिस अधिकारियों को यह सूचना मिली कि ग्रामीणों के द्वारा 8 पुलिस कर्मियों को गांव में ही रोक दिया गया है तो डीएसपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम गांव पहुंची. इस दौरान ग्रामीणों के साथ पुलिस की हॉट टॉक भी हुई. परंतु स्थिति नियंत्रित रही और पुलिस टीम सभी पुलिसकर्मियों को सुरक्षित अपने साथ लेकर गांव से बाहर आने लगी.

ग्रामीणों के पुलिस टीम की झड़प की तस्वीर (सौ. लातेहार पुलिस)

गांव बना रणक्षेत्र

पुलिस जब गांव से वापस लौट रही थी तो आधे रास्ते में पता चला कि पुलिस का एक कर्मी गांव में ही छूट गया है. डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम पुनः गांव पहुंची और छुटे हुए पुलिसकर्मी की खोजबीन करने लगी. दोबारा पुलिस को गांव में आया देख कुछ ग्रामीण उग्र हो गए और विवाद बढ़ गया. इसी बीच किसी ने पुलिस पर पत्थर बाजी कर दी. जबाब में पुलिस के द्वारा भी लाठी चार्ज कर दिया गया. जिससे स्थिति विस्फोटक हो गई. तनाव को देखते हुए पुलिस को गांव से बाहर आना पड़ा. इधर गांव में छूटे हुए पुलिसकर्मी के साथ कुछ ग्रामीणों द्वारा मारपीट भी किए जाने की बात सामने आई. इससे पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया. पूरे घटनाक्रम से स्थिति गम्भीर होती जा रही थी. पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनाव भी काफी बढ़ गया था.

मामूली विवाद थी, मामला सुलझ गया