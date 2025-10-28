ETV Bharat / state

दिल्ली में छठ महापर्व के बाद चला स्वच्छता अभियान, वासुदेव घाट पर सीएम रेखा गुप्ता ने की शुरुआत

दिल्ली में छठ महापर्व के बाद घाटों पर सफाई अभियान चलाया गया. इसमें विभिन्न घाटों पर सीएम, मंत्री व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने हिस्सा लिया.

छठ घाट पर सफाई करते हुए सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा
छठ घाट पर सफाई करते हुए सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 28, 2025 at 4:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वासुदेव घाट पर मंगलवार को स्वच्छता अभियान में भाग लिया. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "सफाई अभियान 12 महीने और 24 घंटे के लिए है. इसे सरकार और लोगों द्वारा भी किया जाना चाहिए. हमने यहां (वासुदेव घाट) सफाई अभियान तुरंत शुरू कर दिया है.

उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, छठ पर्व के आयोजन के बाद आज वासुदेव घाट पर सफ़ाई कार्य में कैबिनेट सहयोगी श्री कपिल मिश्रा जी और विभागीय टीम के साथ सम्मिलित हुई. भव्य आयोजन के उपरांत घाट को उसकी स्वच्छता और संतुलन के साथ लौटाना हम सबकी सामूहिक ज़िम्मेदारी है। हर उत्सव तब पूर्ण होता है जब उसके बाद भी परिवेश स्वच्छ और सुंदर बना रहे. टीम के समर्पण और तन्मयता के लिए हृदय से धन्यवाद. यही भावना दिल्ली को और बेहतर बनाती है.

घाटों को किया जा रहा साफ: उनके अलावा आईटीओ घाट पर स्वच्छता अभियान के दौरान, दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा, हम त्योहारों को अच्छे से मनाएंगे और दिल्ली को भी साफ रखेंगे. सभी कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष, कार्यकर्ता और कर्मचारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि दिल्ली साफ रहे, दिल्ली में प्रदूषण हमारे नियंत्रण में रहे और दिल्ली की हवा साफ़ रहे. सोमवार को दिल्ली में लाखों लोगों ने छठ पूजा की और आज सभी घाटों को साफ किया जा रहा है. वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा, आज छठ पूजा के साथ ही उनकी राजनीति समाप्त हो गई. उनके पास कोई नया मुद्दा नहीं है.

घाटों को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी: वहीं मंत्री कपिल मिश्रा ने एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, आस्था थी तो पर्व के लिए घाट सजाए दायित्व है तो नदी के लिए घाट स्वच्छ कर रहे हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ वासुदेव घाट पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया यमुना नदी को सुंदर व घाटों को स्वच्छ बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है.

स्थानीय लोगों ने भी लिया हिस्सा: उधर दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आईटीओ स्थित यमुना घाट पर पहुंचकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया और स्वच्छता का संदेश दिया. दोनों नेताओं ने घाट पर पूजा के बाद बचे फूल, पूजन सामग्री व अन्य को इकट्ठा कर कूड़ेदान में डाला. उनके साथ कई कार्यकर्ता स्थानीय निवासी भी सफाई अभियान में शामिल हुए.

लाखों श्रद्धालुओं ने दिया अर्घ्य: इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में छठ महापर्व अत्यंत श्रद्धा, अनुशासन और भक्ति के वातावरण में सम्पन्न हुआ है. लाखों श्रद्धालुओं ने यमुना के तट पर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और यह पूरी व्यवस्था दिल्ली सरकार और नगर निगम के सहयोग से सुचारू रूप से सम्पन्न हुई. मां यमुना की कृपा और श्रद्धालुओं की अनुशासनप्रियता से इस वर्ष का आयोजन भव्य और सौहार्दपूर्ण रहा. जब लाखों लोग यमुना किनारे पूजा-अर्चना के लिए आते हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि घाट को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें. सभी पार्षदों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के छठ घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाएं, ताकि पूजा के बाद नदी में प्रदूषण न फैले.

लोगों से की अपील: उन्होंने लोगों से भी अपील की कि पूजा या धार्मिक आयोजनों के बाद कचरे को यमुना में न डालें, बल्कि निर्धारित कूड़ेदानों में फेंकें दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाने के लिए नागरिकों और निगम दोनों का समान सहयोग आवश्यक है. वहीं मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि छठ घाटों की सफाई केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान का प्रतीक है. स्वच्छता ही श्रद्धा का सबसे बड़ा रूप है और दिल्लीवासी इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें.

यह भी पढ़ें-

छठी मैया से मांगी घर की खुशहाली व देश की तरक्की की दुआ, श्रद्धा और आस्था से सराबोर दिखे श्रद्धालु

MCD के 12 वार्ड में होने वाले उपचुनाव का कार्यक्रम जारी, जानिए कब है वोटिंग और काउंटिंग

TAGGED:

CLEANLINESS DRIVE ON CHHATH GHATS
CM REKHA GUPTA
PARVESH VERMA BJP
KAPIL MISHRA BJP
CM REKHA GUPTA IN CLEANLINESS DRIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'वह हमें फोन पर जवाब दे रहे हैं'... सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस अय्यर की हेल्थ पर दिया बड़ा अपडेट

डॉलर के मुकाबले रुपया लड़खड़ाया, सेंसेक्स और निफ्टी में दिखी मामूली बढ़त

हमास ने बंधक का लौटाया शव, गाजा में संघर्ष विराम पर परिवारों की अपील का दिखा असर

दिग्गज कंपनी 30 हजार कर्मचारियों की करेगी छंटनी, इस वजह से लिया बड़ा फैसला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.