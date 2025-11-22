ETV Bharat / state

कार एक्सीडेंट के बाद पीछा करते घर पहुंचे बदमाश, 20 लोगों के साथ किया हमला

भोपाल में कार एक्सीडेंट के बाद 2 पक्षों में विवाद, बदला लेने घर तक पहुंचे बदमाश, दोनों पक्षों के खिलाफ अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज.

BHOPAL ACCIDENT DISPUTE
कार एक्सीडेंट के बाद 2 पक्षों में मारपीट (ETV Bharat (साकेंतिक तस्वीर))
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 3:41 PM IST

3 Min Read
भोपाल: राजधानी भोपाल में इन दिनों बदमाशों का आतंक पसरा है. लगातार हो रही पुलिसिया कार्रवाई के बाद भी इन बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. बीते 4 दिनों में बदमाशों द्वारा आतंक मचाने और मारपीट करने का तीसरा मामला सामने आया है. जिसमें कार एक्सीडेंट के बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ और बाद में बदमाश ने बदला लेने के लिए शाहपुरा स्थित वाइसराय कालोनी में हमला कर दिया. इस मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी लाठी-डंडे से मारपीट करते दिख रहे हैं.

एक दिन बाद सामने आया वीडियो

यह घटना गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात की है. जिसका वीडियो शनिवार को सामने आया. इसमें करीब 20 युवक वाइसराय कालोनी में 4 लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट करते दिख रहे हैं. शाहपुरा थाना पुलिस ने बताया कि विशाखा श्रीवास्तव, सेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और वो वाइसराय कालोनी में रहती हैं. उनके बेटे शेखर और उसके 3 दोस्तों का पीछा करते हुए बदमाश वाइसराय कालोनी में आए थे. जैसे ही बात करने के लिए शेखर और उसके दोस्त बाहर निकले आरोपियों ने हमला शुरू कर दिया.

कार एक्सीडेंट के बाद पीछा करते घर पहुंचे बदमाश (ETV Bharat)

कार एक्सीडेंट के बाद बढ़ा विवाद

शाहपुरा टीआई लोकेंद्र ठाकुर ने बताया कि "शेखर और उसके दोस्त आकाश, विशाल और नवल गुरुवार-शुकवार की रात करीब 2 बजे अरेरा हिल्स गए थे. इस दौरान उनकी कार की टक्कर एक दूसरी कार से हो गई. जिससे दोनों पक्षों में विवाद हो गया. जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो शेखर के दोस्तों ने डायल 112 को बुलाया. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामला शांत कराया और दोनों पक्षों को अपने घर जाने की सलाह दी. जब शेखर और उसके दोस्त घर पहुंच गए, इसके बाद करीब 20 बदमाश वाइसराय कालोनी में पहुंचते हैं और जैसे ही शेखर और उसके दोस्त बाहर आते हैं, तो बदमाश उनपर हमला कर देते हैं."

पूर्व आईजी का पोता है मुख्य आरोपी

पुलिस ने बताया कि फरियादी पक्ष ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुख्य आरोपी अभिषेक चतुर्वेदी, रिश्ते में पूर्व आईजी पीएन चतुर्वेदी का पोता है. कॉलोनी में लगे सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हुई है. घटनास्थल पर हमला करने के बाद आरोपी कार मौके पर ही छोड़ गए थे, यह कार सपना चतुर्वेदी के नाम पर रजिस्टर्ड है. इसी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. वहीं, आरोपियों की पहचान भी की जा रही है.

अरेरा हिल्स थाने में फरियादी पक्ष पर भी एफआईआर

पुलिस ने बताया कि कार एक्सीडेंट के बाद शेखर और उसके दोस्तों पर आरोपी के साथ मौजूद अर्जुन चतुर्वेदी से मारपीट का आरोप है. अर्जुन के पिता बिल्डर हैं. उन्होंने इस मामले में शेखर और उसके दोस्तों के खिलाफ अरेरा हिल्स थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई थी. लेकिन मामला यहीं नहीं रुका और बदला लेने के लिए दूसरे गुट ने शाहपुरा में शेखर व उसके दोस्तों पर हमला कर दिया.

