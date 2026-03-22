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'बूढ़ी गणगौर' की सवारी के साथ त्योहारों पर लगा ब्रेक, शाही सवारी में ऊंट-घोड़े के साथ अर्से बाद नजर आए 11 हाथी

गणगौर माता की सवारी में पचरंगा ध्वज लिए हाथी, सजे-धजे ऊंट, घोड़े और बैलगाड़ियां जयपुर की राजसी विरासत को दर्शा रहे थे.

Budhi Gangaur royal procession
बूढ़ी गणगौर की सवारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 22, 2026 at 9:00 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: आस्था और राजसी परंपरा के साथ जयपुर के त्रिपोलिया गेट से 'बूढ़ी गणगौर' की शाही सवारी रविवार को निकली. अर्से बाद इस शाही सवारी में ऊंट–घोड़े के लवाजमे के साथ 11 हाथी भी शामिल हुए. वहीं लोक कहावत 'तीज त्यौहारां बावड़ी, ले डूबी गणगौर' को साकार करते हुए ये सवारी न सिर्फ पर्वों की शृंखला का भव्य समापन बनी, बल्कि शहर की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करती नजर आई.

राजधानी जयपुर में रविवार को त्रिपोलिया गेट से जैसे ही सजी-धजी गणगौर माता की सवारी निकली, तो माता गौरा के जयकारों से क्षेत्र गुंजायमान हो उठा. ढोल-नगाड़ों की गूंज, लोक नृत्यों की थिरकन और हाथी-घोड़ों के शाही लवाजमे ने हर एक को सुहागिनों के इस पर्व से जोड़ दिया. ये सवारी त्रिपोलिया गेट से शुरू होकर छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार होते हुए तालकटोरा तक पहुंची. रास्तेभर देशी-विदेशी पर्यटकों की भीड़ इस आयोजन को अपने कैमरों में कैद करती नजर आई.

शाही लवाजमे के साथ निकली गणगौर की सवारी (ETV Bharat Jaipur)

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Gangaur procession set out from Tripolia Gate
त्रिपोलिया गेट से निकली गणगौर की सवारी (ETV Bharat Jaipur)

लवाजमे में झलका शाही वैभव: गणगौर माता की सवारी में इस बार परंपरा के साथ भव्यता का विशेष संगम दिखा. पचरंगा ध्वज लिए हाथी, सजे-धजे ऊंट, घोड़े और बैलगाड़ियां जयपुर की राजसी विरासत को दर्शा रहे थे. खास बात ये रही कि इस बार 11 हाथियों को सवारी में शामिल किया गया, जिसने आयोजन की भव्यता को और बढ़ा दिया. टूरिज्म डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर उपेंद्र शेखावत ने बताया कि हाथी जयपुर की विरासत से जुड़ा हुआ है और यहां आमेर एकमात्र ऐसा स्मारक है जहां पर एलिफेंट राइड के साथ स्मारक देख सकते हैं. काफी हद तक प्रयास करते हैं कि जो जयपुर की पुरानी परंपरा है, उसको बनाए रखें. ऐसे में इस बार सिटी पैलेस प्रशासन को निवेदन किया था कि हाथियों की संख्या बढ़ाई जाए. ऐसे में इस बार गणगौर की सवारी में 11 हाथी शामिल हुए. जिसे फॉरेन टूरिस्ट्स ने भी काफी पसंद किया.

Decorated camels and horses came into view
सजे–धजे ऊंट-घोड़े आए नजर (ETV Bharat Jaipur)

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लोक कलाकारों ने बांधा समा: वहीं करीब 200 से ज्यादा लोक कलाकारों ने सवारी को सांस्कृतिक मंच में बदल दिया. राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने कालबेलिया, घूमर, चरी और भवाई जैसे पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया. ढोल-नगाड़ों और बैंड की मधुर धुनों पर कलाकारों ने राजस्थानी कला संस्कृति के रंग बिखेरे. उपेंद्र शेखावत ने बताया कि ऑल ओवर राजस्थान से फोक आर्टिस्ट यहां पहुंचे. कोशिश की गई है कि राजस्थान का कोई भी आर्ट छूटे नहीं.

After a long hiatus, 11 elephants joined the procession
लंबे अर्से बाद लवाजमे में शामिल हुए 11 हाथी (ETV Bharat Jaipur)

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विदेशी पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव: जापान से आई 'राजस्थानी मधु' ने बताया कि वो पिछले 14 वर्षों से राजस्थानी लोक नृत्य और संगीत सीख रही हैं. गणगौर की सवारी को देखना उनके लिए एक सपना पूरा होने जैसा है. उन्होंने बताया कि अब तक वो सिर्फ कालबेलिया, घूमर, चरी और भवई कल को जानती थी, लेकिन यहां इनके अलावा भी कई लोक कलाओं को करीब से देखने का अवसर मिला, जिससे राजस्थान की संस्कृति को और गहराई से समझने का मौका मिला. बहरहाल, बूढ़ी गणगौर की शाही सवारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जयपुर केवल ऐतिहासिक शहर नहीं बल्कि जीवंत परंपराओं का केंद्र है. जहां आस्था, संस्कृति और पर्यटन एक साथ मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं, जो हर किसी के लिए यादगार बन जाता है.

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BUDHI GANGAUR ROYAL PROCESSION

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