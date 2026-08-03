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धारचूला की दारमा घाटी में पुल बहने के बाद ट्रॉली तैयार, 40 परिवारों को धौलीगंगा पार करने को अस्थाई राहत

पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ के दूरस्थ क्षेत्र धारचूला की दारमा घाटी के सेला गांव में अस्थायी लकड़ी का पुल बहने के बाद लोक निर्माण विभाग ने ट्रॉली का सुधार कर लिया है. ग्रामीण बरसात में अब इसी ट्राली से आवागमन करेंगे.

बाढ़ में पुल बहा, अब ट्रॉली का सहारा: दरअसल दारमा घाटी के माइग्रेशन ग्राम सेला में 29 जुलाई को हुई तेज बारिश के कारण धौली नदी का जलस्तर बढ़ने से पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया गया एक अस्थायी लकड़ी का पुल बह गया था. दूसरा पुल भी खतरे की जद में आ गया है. इसके कारण गांव लगभग 40 परिवारों की आवाजाही 3 दिन तक बाधित रही. लोनिवि ने ट्रॉली की मरम्मत कर ली है.

100 किलो है ट्रॉली की क्षमता: ग्राम प्रधान अनिल सिंह सेलाल ने इसकी सूचना विभाग को दी थी. सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग धारचूला के जेई आशीष पांडे ने कर्मचारियों को मौके पर भेजकर अस्थाई ट्रॉली का सुधारीकरण कराया और आवाजाही के लिए मार्ग सुचारू कर दिया. वर्तमान में ग्रामीण ट्रॉली के माध्यम से आवागमन कर रहे हैं. जेई आशीष पांडे ने बताया कि-