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धारचूला की दारमा घाटी में पुल बहने के बाद ट्रॉली तैयार, 40 परिवारों को धौलीगंगा पार करने को अस्थाई राहत

2013 की आपदा में लोहे का पुल बह गया था, अब 29 जुलाई को लकड़ी का अस्थाई पुल भी टूटकर बह गया

PITHORAGARH RAIN DISASTER
ट्रॉली के सहारे धौलीगंगा पार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 3, 2026 at 3:52 PM IST

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पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ के दूरस्थ क्षेत्र धारचूला की दारमा घाटी के सेला गांव में अस्थायी लकड़ी का पुल बहने के बाद लोक निर्माण विभाग ने ट्रॉली का सुधार कर लिया है. ग्रामीण बरसात में अब इसी ट्राली से आवागमन करेंगे.

बाढ़ में पुल बहा, अब ट्रॉली का सहारा: दरअसल दारमा घाटी के माइग्रेशन ग्राम सेला में 29 जुलाई को हुई तेज बारिश के कारण धौली नदी का जलस्तर बढ़ने से पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया गया एक अस्थायी लकड़ी का पुल बह गया था. दूसरा पुल भी खतरे की जद में आ गया है. इसके कारण गांव लगभग 40 परिवारों की आवाजाही 3 दिन तक बाधित रही. लोनिवि ने ट्रॉली की मरम्मत कर ली है.

100 किलो है ट्रॉली की क्षमता: ग्राम प्रधान अनिल सिंह सेलाल ने इसकी सूचना विभाग को दी थी. सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग धारचूला के जेई आशीष पांडे ने कर्मचारियों को मौके पर भेजकर अस्थाई ट्रॉली का सुधारीकरण कराया और आवाजाही के लिए मार्ग सुचारू कर दिया. वर्तमान में ग्रामीण ट्रॉली के माध्यम से आवागमन कर रहे हैं. जेई आशीष पांडे ने बताया कि-

ट्रॉली की क्षमता 100 किलोग्राम है. ग्रामीणों से अपील की है कि ट्रॉली में आवाजाही के समय 100 किलो से अधिक भार न ले जाएं.
-आशीष पांडे, जूनियर इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी-

2013 की आपदा में लोहे का पुल बहा था: ग्राम प्रधान अनिल सिंह सेलाल ने विभाग द्वारा समस्या का समाधान करने पर आभार व्यक्त किया. ग्राम प्रधान सेला अनिल सिंह सेलाल और ग्राम प्रधान चल सुकराज सिंह चलाल ने बताया कि 2013 की भीषण आपदा में ग्राम चल और ग्राम सेला में धौली नदी पर बना लोहे का पुल नदी में बह गया था. तब से दोनों गांवों के ग्रामीण स्थायी लोहे के पुल की मांग शासन-प्रशासन से कर रहे हैं. अब तक धरातल पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है.

पुल की डीपीआर लंबित: लोनिवि के जेई आशीष पांडे ने बताया कि-

ग्राम चल के लिए लोहे के पुल की डीपीआर शासन को भेजी गई है, लेकिन लागत अधिक होने के कारण वह लंबित है. डीपीआर में पुनः संशोधन कर कंसल्टेंट के साथ लागत कम करने को लेकर बातचीत चल रही है. साथ ही सेला में वर्ल्ड बैंक द्वारा मोटरेबल पुल का निर्माण भी प्रस्तावित है.
-आशीष पांडे, जूनियर इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी-

पिथौरागढ़ पर आपदा की मार: पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही है बारिश के कारण 18 सड़कें बंद चल रही हैं. कैलाश मानसरोवर मार्ग में लगातार भूस्खलन भी हो रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. रविवार को जिले के सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हुई.
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FLOOD IN THE DHAULI RIVER
पिथौरागढ़ बारिश से आपदा
दारमा वैली में ट्रॉली से यात्रा
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