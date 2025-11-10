ETV Bharat / state

दिल्ली में ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट, धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष निगरानी

दिल्ली में धमाके के बाद मध्य प्रदेश का प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है. मध्य प्रदेश के राज्य पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना खुद पूरी स्थिति पर निगरानी कर रहे हैं. वे सभी तरह की स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं. इसके साथ ही डीजीपी ने निर्देश जारी कर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और पुलिस बल को अलर्ट रहने को कहा है. भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.

भोपाल: दिल्ली में हुए ब्लास्ट की घटना के बाद मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है. राज्य पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिलों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक को अलर्ट रहने को कहा गया है. राजधानी भोपाल, उज्जैन, इंदौर सहित प्रदेश के सभी शहरों के धार्मिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. उज्जैन के महाकाल मंदिर, इंदौर के खजराना मंदिर, दतिया के पीतांबरा पीठ, मैहर के मां शारदा देवी मंदिर सहित सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

घटना की गंभीरता को देखते हुए शहर में सभी भीड़भाड़ वाले इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. पुलिस बलों को गश्ती करने और संघन जांच के आदेश दिए गए हैं. इसके साथ ही धार्मिक स्थलों, बाजारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड आदि जगहों पर विशेष नजर रखी जा रही है.

इधर इंदौर कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने सभी एसडीएम, संबंधित विभागों, पुलिस प्रशासन और मैदानी अमले को संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी बनाए रखने के लिए कहा है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति या समूह अफवाह फैलाने की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए. प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी को साझा न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही विश्वास करें.

संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश

धमाके की घटना के बाद से सभी प्रशासनिक अधिकारियों को फील्ड में एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही किसी भी प्रकार के संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है. चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.

लाल किले के पास कार में हुई भीषण ब्लास्ट

दिल्ली में सोमवार शाम करीब 7 बजे लाल किले के सामने एक वाहन में भीषण ब्लास्ट की घटना हुई है. ब्लास्ट का स्पष्ट कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है. लेकिन संदेह है कि कार के सीएनजी में आग लगने से धमाका हुआ है. इसके साथ ही टेरर एंगल होने की भी आशंका जताई जा रही है. इस घटना में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं.