अंता उपचुनाव का असर: भाजपा हार की समीक्षा में जुटी, केंद्र को भेजेगी विस्तृत रिपोर्ट
अंता में सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रोड शो और सभाएं भी चुनावी माहौल को वोट में तब्दील नहीं कर पाईं.
Published : November 15, 2025 at 7:45 PM IST
जयपुर: राजस्थान की राजनीति में अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने सियासी हलचल पैदा कर दी है. जनता ने कांग्रेस के अनुभवी नेता प्रमोद जैन भाया को चौथी बार विधानसभा भेजकर न केवल उनकी व्यक्तिगत जीत सुनिश्चित की, बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के लिए यह एक बड़ा वेक-अप कॉल साबित हुआ है. अंता में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रोड शो और सभाएं भी चुनावी माहौल को वोट में तब्दील नहीं कर पाईं.
वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मिथलेश जैमिनी के अनुसार सियासी गलियारों में अंता उपचुनाव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए पहले 'जनमत संग्रह' के रूप में देखा जा रहा था. यह परिणाम प्रदेश भाजपा के बड़ा झटका माना जा रहा है. 20 राउंड तक चली हाई-वोल्टेज मतगणना में भाया ने 15,594 वोटों के विशाल अंतर से जीत हासिल की है.
हार के प्रमुख कारण: मिथलेश जैमिनी का मानना है कि भाजपा की शिकस्त की सबसे बड़ी वजह कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी और शीर्ष नेताओं में गुटबाजी रही. इसके पीछे विरोधियों की दमदार उपस्थिति के साथ-साथ बीजेपी की अंदरूनी खींचतान भी बताई जा रही है. सत्ता और संगठन के साथ तीसरे धड़े के रूप में बना पावर सेंटर भी इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है.
रिपोर्ट तैयार की जा रही: भाजपा इस हार को सामान्य रूप से नहीं ले रही है. पार्टी आंतरिक रूप से हार के कारणों की समीक्षा के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है. इस रिपोर्ट में उन तमाम बिंदुओं को शामिल किया जाएगा जो हार के कारणों में शुमार हैं. सत्ता और संगठन दोनों ही अपने-अपने स्तर पर रिपोर्ट तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजेंगे.
संगठनात्मक बदलाव की संभावना: अंता सीट पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह के प्रभाव वाले क्षेत्र में आती है. राजनीति के जानकारों का कहना है कि इस चुनाव परिणाम से सरकार और संगठन दोनों में बड़े बदलाव हो सकते हैं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने हार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि हार की समीक्षा के बाद यदि 'ऑपरेशन' करना पड़े तो किया जाएगा.
मतगणना के परिणामः इस चुनाव ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है. चुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने 69571 वोट लेकर विजयी रहे, जबकि भाजपा के मोरपाल सुमन 53959 वोट हासिल कर सके. वहीं, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने 53800 वोट हासिल किए हैं. सबसे दिलचस्प बात यह रही कि आखिरी दौर की मतगणना से पहले बीजेपी प्रत्याशी तीसरे स्थान पर थे और अंतिम राउंड में ही दूसरे पायदान पर पहुंच सके. यह परिणाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है.