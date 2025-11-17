ETV Bharat / state

बिहार के बाद UP में SIR; लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भरा फॉर्म, वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण प्रक्रिया में आएगी तेजी

लखनऊ में राजनाथ सिंह ने भरा SIR फॉर्म. ( Photo Credit; SDM Manoj Singh )

लखनऊ : देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लखनऊ में अपना एसआईआर फॉर्म भरके जमा कर दिया है. उन्होंने सदर तहसील में एसडीएम को अपना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) फॉर्म सौंपा. चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का काम कराएगा. SIR की प्रक्रिया के तहत बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी वोटर लिस्ट में संशोधन का काम 4 नवंबर से शुरू हो चुका है. बिहार में एसआईआर के बाद हुए मतदान में वैध मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया. यूपी में आगामी पंचायत चुनाव और साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का काम निर्वाचन आयोग की तरफ से कराया जा रहा है. बीएलओ घर-घर जाकर भरवा रहे फॉर्म : बीएलओ घर-घर जाकर एसआईआर फॉर्म भरवा रहे हैं. देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो दिन के लखनऊ दौरे पर थे. इस दौरान लखनऊ से सांसद होने के नाते राजनाथ सिंह ने भी एसआईआर फॉर्म भरा. सदर तहसील में उप जिलाधिकारी मनोज सिंह को उन्होंने अपना फॉर्म सौंपा. एसडीएम ने तस्वीर जारी करते हुए इसकी पुष्टि की है. लखनऊ में वोट डालते हैं राजनाथ सिंह : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एसआईआर की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के बाद अब यह माना जा रहा है कि प्रक्रिया में और तेजी आएगी. सांसद के तौर पर राजनाथ सिंह लखनऊ में हमेशा से ही अपने वोट का इस्तेमाल करते आए हैं. नगर निगम से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी वह दिल्ली से वोट देने के लिए आते हैं.