बिहार के बाद UP में SIR; लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भरा फॉर्म, वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण प्रक्रिया में आएगी तेजी

उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर से चल रही एसआईआर की प्रक्रिया, सूबे में आगामी पंचायत चुनाव के बाद साल 2027 में होना है विधानसभा चुनाव.

लखनऊ में राजनाथ सिंह ने भरा SIR फॉर्म.
लखनऊ में राजनाथ सिंह ने भरा SIR फॉर्म. (Photo Credit; SDM Manoj Singh)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 2:16 PM IST

लखनऊ : देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लखनऊ में अपना एसआईआर फॉर्म भरके जमा कर दिया है. उन्होंने सदर तहसील में एसडीएम को अपना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) फॉर्म सौंपा. चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का काम कराएगा. SIR की प्रक्रिया के तहत बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी वोटर लिस्ट में संशोधन का काम 4 नवंबर से शुरू हो चुका है.

बिहार में एसआईआर के बाद हुए मतदान में वैध मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया. यूपी में आगामी पंचायत चुनाव और साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का काम निर्वाचन आयोग की तरफ से कराया जा रहा है.

बीएलओ घर-घर जाकर भरवा रहे फॉर्म : बीएलओ घर-घर जाकर एसआईआर फॉर्म भरवा रहे हैं. देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो दिन के लखनऊ दौरे पर थे. इस दौरान लखनऊ से सांसद होने के नाते राजनाथ सिंह ने भी एसआईआर फॉर्म भरा. सदर तहसील में उप जिलाधिकारी मनोज सिंह को उन्होंने अपना फॉर्म सौंपा. एसडीएम ने तस्वीर जारी करते हुए इसकी पुष्टि की है.

लखनऊ में वोट डालते हैं राजनाथ सिंह : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एसआईआर की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के बाद अब यह माना जा रहा है कि प्रक्रिया में और तेजी आएगी. सांसद के तौर पर राजनाथ सिंह लखनऊ में हमेशा से ही अपने वोट का इस्तेमाल करते आए हैं. नगर निगम से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी वह दिल्ली से वोट देने के लिए आते हैं.

एसआईआर को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां विरोध कर रहीं हैं. बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ ही तेजस्वी यादव ने इस प्रक्रिया का विरोध किया था. हालांकि इसके बावजूद वहां निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण कराई. बिहार चुनाव में नतीजे विपक्ष के पक्ष में नहीं आए हैं.

अखिलेश यादव कर रहे विरोध : वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि हम SIR का विरोध करेंगे. किसी कीमत पर हमें एसआईआर मंजूर नहीं है. देश के अन्य विपक्षी दल भी एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं. इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं. दूसरी ओर निर्वाचन आयोग का कहना है कि हर हाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी.

जानिए क्या है SIR : एसआईआर का फुल फॉर्म Special Intensive Revision है. हिंदी में इसे विशेष गहन पुनरीक्षण कहा जाता है. इस पूरी प्रक्रिया का मतलब यह है कि मतदाता सूची में कोई भी अपात्र शामिल न हो. इसी कड़ी में कोई भी पात्र वोटर लिस्ट में आने से वंचित न रह जाए, इसका भी ध्यान रखा जाता है. दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद ही नई मतदाता सूची जारी की जाएगी.

