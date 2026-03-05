ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में नीतीश की राह पर पापाजी बदलेंगे पॉलीटिक्स! कतार में आए हाई प्रोफाइल नेतापुत्र

बीजेपी में जिन नेताओं के पुत्रों ने संगठन के रास्ते तपकर अपनी सियासी जमीन खड़ी की है उनके ऊपर परिवारवाद नाम का कोई बैरियर नहीं. बावजूद इसके कई नेता पुत्र कड़ी मेहनत के बाद भी अपनी पॉलिटिकल एंट्री के इंतजार में बैठे हैं. बुंदेलखंड के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव संगठन की सीढ़ी चढ़कर इंतजार में बैठे हैं. लेकिन प्रतीक्षा खत्म नहीं हो रही. वे खुद ये मानते हैं कि जब ईश्वर की कृपा होगी तब बात बन जाएगी.

भोपाल : केन्द्र का रुख कर रहे नीतीश कुमार के बाद बिहार में उनके उत्तराधिकारी के तौर पर उनके बेटे निशांत की चर्चाएं तेज हैं. ऐसे में मध्यप्रदेश की राजनीति में लंबे समय से कतार में खड़े नेता पुत्रों की पॉलिटिकल लॉन्चिंग का सवाल एक बार फिर जोर मारने लगा है. बुदेलखंड से लेकर ग्वालियर चंबल तक बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के बेटे अपनी पॉलिटिकल एंट्री के लिए कतार में हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में दिग्गज नेताओं के सियासी मोह के चलते दूसरे नेताओं के बेटों का पॉलिटिकल टेक ऑफ रुका सा नजर आता है. ऐसे में सवाल यही उठते हैं कि आखिर कतार में बैठे इन नेता पुत्रों का डेब्यू कब होगा?

छोटे बेटे प्रबल व बड़े बेटे देवेंद्र के साथ नरेंद्र सिंह (Etv Bharat)

अभिषेक से तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी प्रभावित हैं और उनके लिए सहानुभूति रखते हैं. जीतू कह चुके हैं, '' अभिषेक को तो सांसद बन जाना चाहिए था. इतने लंबे समय से उन्हें राजनीति करते देख रहा हूं.'' वरिष्ठ पत्रकार पवन देवलिया कहते हैं, '' गोपाल भार्गव का ही उदाहरण नहीं है, आप देखिए तो नरेन्द्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा समेत ऐसे अनेक नेता हैं जिन्होंने स्वयं राजनीति में स्थापित होने के फेर में बेटों की राजनीतिक कुर्बानी देना स्वीकार किया है. वहीं, उनके बेटे लंबे समय से पवेलियन में बैठे इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पारी भी आएगी.''

नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े बेटे देवेंद्र (Etv Bharat)

2023 से टूटी उम्मीद, अब 2028 से आखिरी आस

मध्यप्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में तो नेताओं की दूसरी पीढ़ी जन्मदिन के शक्तिप्रदर्शन और बैनर होर्डिंग की पॉलीटिक्स के साथ अपनी जमीन पकड़े हुए है. बीते चुनाव में अपनी चुनावी लॉन्चिंग के लिए बेताब बैठी इस पीढ़ी को आखिर मौका नहीं मिला और उनके पिता ही मैदान में उतार दिए गए. खास बात ये है कि इन दिग्गज नेताओं ने खुद भी स्वेच्छा से जगह खाली करके अपने बेटों के लिए रास्ते बनाने का कोई मौका नहीं दिया.

नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा (Etv Bharat)

पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा विधानसभा चुनाव हार भी गए. लिहाजा अब तो उनके अपने पुर्नवास का संकट है तो बेटे सुकर्ण मिश्रा की राजनीति कब पटरी पकड़ पाएगी ये कहना मुश्किल है. कमोबेश यही स्थिति विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर के बेटे देवेन्द्र सिंह तोमर के साथ है. पिता नरेन्द्र सिंह तोमर को पार्टी ने केन्द्रीय राजनीति से फिर एक बार प्रदेश की राजनीति में एंट्री कराई. विधायक बनकर वे विधानसभा अध्यक्ष बन गए. केंद्र से वापस राज्य में एंट्री होने से अब उनके बेटे देवेन्द्र सिंह तोमर की पॉलिटिकल एंट्री पांच साल के लिए और आगे बढ़ गई है.

शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय (Etv Bharat)

जो घर से बगावत करके राजनीति में आए, वो कहां जाएं?

बीजेपी के पूर्व विधायक पुष्पेन्द्रनाथ पाठक कहते हैं, '' असल में राजनीति में बढ़ते परिवारवाद को मैं इस निगाह से देखता हूं कि जो नेता पुत्र हैं, आपको कम से कम उनकी काबिलियत दिख जाती है क्योंकि वो अपने साथ एक मजबूत सरनेम लिए हैं. लेकिन उस साधारण कार्यकर्ता का क्या जो कई साल अपने पार्टी में खपा देता है. उनको आगे बढ़ने का अवसर क्यों रोका जाए? मैं अपनी ही बात करूं तो मैं तो गैर राजनीतिक परिवार से आया था. मेरे पिता शिक्षक थे, वे कतई नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति में आऊं. लेकिन मैंने बगावत की और आया. अब मेरे जैसे जो कार्यकर्ता राजनीति में जोखिम लेकर आए हैं, उनका भविष्य भी तो देखना होगा.''

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन (Etv Bharat)

नीतीश की तरह यहां भी नेता बेटों की लॉन्चिंग को तैयार

कांग्रेस की निगाह में बीजेपी नेताओं का मामला ऐसा है कि जिसमें खाने के दांत और हैं, और दिखाने के और. कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा कहती हैं, '' भाजपा मंचों से खुद को गंगा नदी की तरह पवित्र बताती है और परिवारवाद के खिलाफ बड़े-बड़े भाषण देती है. लेकिन सच्चाई यह है कि भाजपा में भी परिवारवाद खूब फल-फूल रहा है. जैसा आज नीतीश कुमार ने किया है, वैसे ही भाजपा के कई नेता भी अपने-अपने बेटे-बेटियों के लिए अवसर और ऑफर का इंतजार कर रहे हैं. मौका मिले तो एक पैर पर खड़े है!''

प्रभात झा के पुत्र तुषमुल झा (Etv Bharat)

बीजेपी की परिवार पॉलीटिक्स और जनरेशन नेक्स्ट

मध्यप्रदेश बीजेपी में जिन नेताओं की दूसरी पीढ़ी अब राजनीति में कदम रखने को बेताब हैं, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम सबसे आगे है. कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय तो विधानसभा चुनाव लड़ने के साथ ओपनिंग भी कर चुके हैं. वहीं, दिवंगत नेता प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा, विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर के बेटे देवेन्द्र सिंह तोमर और प्रबल, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा, अर्चना चिटनिस के बेटे समर्थ, पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार समेत कई नेता पुत्र हैं, जो मन ही मन कहते रहते हैं, ''हम भी कतार में हैं...''