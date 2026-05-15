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भोजशाला के बाद नया विवाद तैयार, उज्जैन में बिना नींव वाली मस्जिद को लेकर बड़े दावे

धार भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब उज्जैन की मस्जिद का मुद्दा उठाएग हिंदू जागरण मंच, लंबे समय से उठ रही मांग.

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बिना नींव की मस्जिद को लेकर कोर्ट जा सकते हैं कई पक्ष (फाइल फोटो) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 10:54 PM IST

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उज्जैन: मध्य प्रदेश के भोजशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब उज्जैन में एक नया विवाद जन्म ले सकता है. एक ओर जहां महाकाल की नगरी उज्जैन में हिन्दू संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है तो वहीं, दूसरी ओर कुछ संगठनों ने उज्जैन की बिना नींव वाली मस्जिद के मंदिर होने का दावा कर दिया है. भोजशाला पर फैसला आने के बाद एक वर्ग ने अब उज्जैन की इस मस्जिद को लेकर कोर्ट जाने का निर्णय लिया है.

बिना नींव की मस्जिद पर मंदिर का दावा

भोजशाला फैसले पर हिन्दू जागरण मंच के पदाधिकारीयों ने कहा कि हम इसे पूर्ण जीत नहीं मांनेगे. अभी उज्जैन में स्थित राजा भोज द्वारा निर्मित एक और शिक्षा के मंदिर (वर्तमान में मस्जिद) को लेकर हम न्यायालय जाएंगे. हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मुस्लिम पक्ष ने इस मंदिर को ''बिना नींव की मस्जिद'' नाम दिया था. इसका भी डेटा तैयार कर अपील करने की तैयारी की जा रही है. दावा किया जा रहा है कि इस स्थल का कई बार पुरातत्व विभाग अवलोकन कर चुका है.

बिना नींव की मस्जिद पर मंदिर का दावा (ETV Bharat)

भोजशाला फैसले से हिन्दू संगठन में उत्साह

हिन्दू जागरण मंच के मालवा प्रान्त के कार्यकारिणी सदस्य अर्जुन सिंह भदौरिया ने कहा, "धार में मां सरस्वती का मंदिर हुआ करता था. जहां कुछ लोगों ने कल्पित इतिहास लिखकर उसपर कब्जा कर लिया था. इसका मामले हाईकोर्ट में चल रहा था. स्थानीय मंदिर के प्रमाण, वाग्देवी की प्रतिमा और अंदर मीले शिलालेख के आधार वाग्देवी का मंदिर है. हिन्दू समाज हमेशा से अदालत पर विश्वास करता है. संवैधानिक लड़ाई लड़ते हुए आज हमें विजयी प्राप्त हुई है. ये ऐतिहासिक पल है और खुशी का विषय है. हमारी मांग है उज्जैन के दानी गेट पर जो सरस्वती कंठावरण है, उसका भी अवलोकन किया जाए."

न्यायालय जाएगा हिन्दू जागरण मंच

हिन्दू जागरण मंच के संयोजक रितेश माहेश्वरी ने कहा, " धार भोजशाला की तरह ही उज्जैन में भी एक सरस्वती कंठावरण है, जिसे राजा भोज ने बनवाया था. उसका नाम बिना नींव की मस्जिद कर दिया गया. उसको अंदर से देखा जाए तो मंदिर होने के सारे साक्ष्य मिल जाएंगे. पुरातत्व विभाग के पास इसकी सारी जानकारी भी है. इसका अवलोकन कई बार हो चुका है, लेकिन अभी तक वो सार्थकता पर नहीं पहुंचा है.

उन्होंने आगे कहा, "न्यायायिक लड़ाई लड़कर इसको भी हमें प्राप्त करना चाहिए. इसका हम डेटा एकत्रित कर रहे हैं. हम इसके खिलाफ न्यायालय जाएंगे. शहर और पूरे प्रदेश की शांति बनी रहे इसलिए हम न्यायपालिका पर विश्वास करते है. इतना इंतजार किया और करेंगे, लेकिन शांति प्रिय तरीकों और न्यायपालिका के आदेश अनुसार ही इस कार्य को करेंगे."

राजा भोज द्वारा कुल 5 महाविद्यालय बनाए गए थे

इतिहासकार बताते हैं कि राजा भोज द्वारा नालंदा की तर्ज पर कुल 5 शिक्षा के मंदिर बनवाए गए थे. जिसमें में से एक उज्जैन में भी था. उज्जैन का शिक्षा मंदिर सरस्वती कंठावरण के नाम से जाना जाता था. यहां देश भर के बटुक और ज्योतिष कर्मकांड का पाठ करने आते थे. इसके आसपास कई विद्वान निवास करते थे.

क्या है बिना नींव का मतलब?

राजा भोज के समय में तीन तरह के निर्माण होते थे, इसमें से एक बिना नींव का होता था. जिसमें भूमि शैली का सिर्फ पत्थर रख कर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता था. दूसरा नागर शैली का निर्माण होता था, जैसे श्री महाकालेश्वर का मंदिर और नर्मदा के तट पर सिद्धेश्वर मंदिर भी नागर शैली का है. तीसरा बेसर शैली का भवन निर्माण होता था, जिसके सर नहीं होते थे. ऐसे अनेकों मंदिर राजा भोज द्वारा बनाए गए थे.

लंबे समय से उठ रही मांग

उज्जैन की बिना नींव की मस्जिद को लेकर वर्ष 2022-2023 में भी मुद्दा उठा चुका है. उस वक्त आह्वान अखाड़े से महामंडलेश्वर संत अतुलेशानंद उर्फ आचार्य शेखर महाराज ने दावा किया था कि यह भोजशाला का ही एक हिस्सा है. इसके अंदर शिव मंदिर है और इसकी दीवारों पर, स्तंभों पर सनातन संस्कृति की झलक नजर आती है. महाराज का कहना था, '' मैं इस मस्जिद (मंदिर) को लेकर न्यायालय में याचिका दायर करूंगा.'' हालांकि, उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया.

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महामंडलेश्वर संत अतुलेशानंद ने यह भी दावा किया था कि इस जगह परमार कालीन सोमेश्वर महादेव मंदिर भी है. डॉ. रहमान अली की पुस्तक में उल्लेखित है कि ये मस्जिद मंदिर समान दिखती है. महाराज ने यह भी कहा था कि सभी दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं, जिन्हें अब सिर्फ न्यायालय में पेश करना है. महाराज ने पुलिस व प्रशासनिक अमले से सीसीटीवी लगाकर निगरानी करने के लिए कहा था. कोई छेड़छाड़ की आशंका के चलते मस्जिद को सुरक्षा में लेने की मांग की भी की गई थी.

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