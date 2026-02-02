ETV Bharat / state

सरकारी बंगलों में कर्मचारी नहीं जमा पाएंगे पैर, खाली न करने पर देना होगा 90 हजार तक जुर्माना

भोपाल से तबादला होने के बाद अब अधिकारी-कर्मचारिंयो को तबादला होने के 6 माह बाद शासकीय मकान छोड़ना होगा. नहीं तो लगेगा जुर्माना.

Government residence rule MP
मध्य प्रदेश सरकार प्रशासनिक भवन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 11:09 PM IST

भोपाल: राजधानी भोपाल से तबादला होने के बाद अब अधिकारी-कर्मचारी शासकीय आवास पर लंबे समय तक कब्जा बनाकर नहीं रख सकेंगे. सभी अधिकारी कर्मचारियों को तबादला होने के 6 माह बाद शासकीय मकान छोड़ना होगा. ऐसा न करने पर अधिकारियों को 90 हजार रुपये तक जुर्माना भरना होगा. राज्य सरकार ने शासकीय आवासों में अवैध रूप से रहने वाले कर्मचारी-अधिकारियों पर कार्रवाई की नई दरें जारी कर दी है. यह नियम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर आला अधिकारियों तक पर लागू होगा.

3 माह तक सामान्य किराया देना होगा

सामान्य प्रशासन विभाग ने भोपाल स्थिति शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 में संशोधन कर इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. आवंटन नियम के नियम 17 में प्रावधान किया गया है कि भोपाल से दूसरे शहर तबादला होने पर सरकारी कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा 6 माह की अवधि के लिए सामान्य दर पर आवास की अनुमति प्राप्त कर सकेगा. इसके बाद जुर्माना राशि के साथ किराया वसूल किया जाएगा. साथ ही बेदखली की कार्रवाई की जाएगी.

कर्मचारी/अधिकारी रिटायरमेंट होने की स्थिति में 6 माह तक शासकीय आवास में रह सकेगा, लेकिन शुरुआत के 3 माह तक सामान्य किराया भरना होगा. लेकिन इसके बाद अगले तीन माह सामान्य किराए से 10 गुना दर पर आवास में रह सकेगा. यानी यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जो 100 रुपए मासिक पर मकान में रह रहा है, तो उसे अगले तीन माह बाद 200 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से राशि देनी होगी. छह माह का समय होने के बाद बेदखली की कार्रवाई की जाएगी.

यदि कोई कर्मचारी/अधिकारी सेवा से त्यागपत्र दे देता है तो वह तीन माह तक ही सामान्य किराए पर मकान में रह सकेगा. तीन माह बाद जुर्माना राशि वसूली जाएगी ओर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी.

किस पर कितना लगेगा जुर्माना

  • बी श्रेणी के मकान में रहने वाले अधिकारियों को सामान्य किराया 3 हजार रुपए भरना होता है. 6 माह बाद उन्हें 90 हजार रुपए मासिक देना होगा.
  • सी श्रेणी के आवास में रहने वाले अधिकारी/कर्मचारियों का सामान्य किराया 2400 मासिक है. 6 माह बाद उन्हें 72000 रुपए मासिक भरना होगा.
  • डी श्रेणी के आवास में रहने वाले कर्मचारियों का सामान्य किराया 1800 रुपए है. छह माह की समय सीमा पूरी होने पर 54000 मासिक भरना होगा.
  • ई श्रेणी के आवास में रहने वाले कर्मचारियों का सामान्य किराया 1500 रुपए मासिक है. 6 माह बाद 45 हजार रुपए मासिक भरना होगा.
  • एफ श्रेणी के आवास का सामान्य किराया 900 रुपए मासिक है. छह माह बाद इसमें रहने वाले कर्मचारी से 27 हजार रुपए वसूला जाएगा.
  • जी श्रेणी के आवास का सामान्य किराया 600 रुपए मासिक है. छह माह बाद 18000 रुपए मासिक वसूला जाएगा.
  • एच श्रेणी के आवास का सामान्य किराया 300 रुपए मासिक है. छह माह बाद 9000 हजार रुपए मासिक वसूला जाएगा.

हर माह बढ़ेगा जुर्माना

छह माह बाद जुर्माना की राशि में सामान्य किराए का तीन गुना राशि जुड़ती जाएगी. जैसे यदि बी श्रेणी के आवास का सामान्य किराया 3 हजार रुपए है तो सातवें माह यह 99 हजार रुपये, आठवें माह 1 लाख 8 हजार रुपये हो जाएगी.

MADHYA PRADESH NEWS
GOVT RESIDENCE ALLOCATION RULES MP
GOVERNMENT RESIDENCE RULE MP

