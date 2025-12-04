ETV Bharat / state

JSSC CGL परीक्षाः कोर्ट के आदेश के बाद छात्रों में उत्साह, ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे सीएम आवास, जताया आभार

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा सीजीएल रिजल्ट पर लगी रोक को हटाए जाने के बाद इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का उत्साह चरम पर है. नियुक्ति का रास्ता साफ होने के बाद खुशी से झूमते JSSC CGL के सफल छात्रों का एक समूह ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचा. इस दौरान छात्रों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस पूरे मामले में सरकार के सकारात्मक रुख और सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया. छात्रों ने कहा कि कोर्ट के फैसले से उनकी मेहनत रंग लाई है और वे जल्द ही राज्य की सेवा कर सकेंगे.



राज्य सरकार ने पूरी निष्पक्षता के साथ कराई जांचः सीएम

इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर इरादे नेक हो तो हर चीज बेहतर होती है. इसी का परिणाम है कि जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी सारी अड़चनें अब दूर हो चुकी है. हालांकि, इसमें थोड़ा विलंब हुआ, नहीं तो राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में आपके हाथों में भी नियुक्ति पत्र देने की खुशियां हम सभी मनाते, लेकिन आप सभी को लंबे संघर्ष के बाद मिली सफलता और विजयी होने के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य में कुछ ऐसे विरोधी तत्व हैं जो हर प्रतियोगिता परीक्षाओं को बाधित करने की साजिश रचते रहते हैं. जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर भी उन्होंने षड्यंत्र रचने का प्रयास किया. मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा. हमारी सरकार ने पूरी निष्पक्षता के साथ इसकी जांच कराई, जिन्होंने इस प्रतियोगिता परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता को दागदार बनाने की साजिश रची, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई. झारखंड उच्च न्यायालय ने भी इसे समझा और आपके ईमानदार प्रयास और भावनाओं को सम्मान देते हुए आपको न्याय दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा पिछले 18 वर्षों में सिविल सेवा की जितनी परीक्षाएं ली गई, उतनी परीक्षाएं हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में ही ली हैं. इतना ही नहीं उस दौरान ली गई जेपीएससी की तमाम परीक्षाओं को लेकर धांधली बरते जाने के मामले सामने आए थे, लेकिन हमारी सरकार में ली गई तमाम परीक्षाएं बेदाग रही हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के साथ हर कदम पर पूरी मजबूती के साथ खड़ी है. हमारी स्पष्ट सोच है कि जब युवा खुश होंगे तभी हमारा राज्य खुशहाल होगा. यही वजह है कि तमाम चुनौतियों के बीच युवाओं का भविष्य संवारने का प्रयास निरंतर जारी है.

गौरतलब है कि पिछले दिनों सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उम्मीद जताते हुए कहा था कि जल्द ही सीजीएल को लेकर हमें हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा और इस परीक्षा में साजिश रचने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई होगी.



मुख्यमंत्री के प्रति अभ्यर्थियों ने जताया आभार