जमशेदपुर के मॉल में हुई फायरिंग के चार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने मामले का किया खुलासा
जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के मॉल में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने चार आरोपी को गिरफ्तार किया है.
Published : September 30, 2026 at 8:47 PM IST
जमशेदपुर: सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मरीन ड्राइव स्थित मॉल के एक रेस्टोरेंट में 26 सितंबर को हुई ताबड़तोड़ फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में चार मुख्य साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया है. मामले का खुलासा करते हुए जमशेदपुर के एसएसपी डॉ एहतेशाम वकारीब ने बताया कि जमीन विवाद और पुरानी रंजिश को लेकर इस फायरिंग की साजिश रची गई थी.
26 सितंबर की दोपहर करीब डेढ़ बजे डोमिनिक सैमसन अपने परिचित रिजवान और दिलशान उर्फ दानिश के साथ रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार तीन अपराधी वहां पहुंचे. दो अपराधी रेस्टोरेंट के अंदर घुसे और तीनों को निशाना बनाकर करीब 12 राउंड फायरिंग कर दी. अचानक हुई गोलीबारी से रेस्टोरेंट में अफरा-तफरी मच गई थी. एसएसपी ने बताया कि फायरिंग में डोमिनिक सैमसन, रिजवान, दिलशान और कृष्णा चौधरी घायल हुए थे. सभी घायलों को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी स्थिति सामान्य है.
एसएसपी ने दी जानकारी
एसएसपी ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने मौके से गोलियों के खोखे और अन्य साक्ष्य बरामद किए. सीसीटीवी और वीडियो फुटेज की जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को चार मुख्य साजिशकर्ताओं के बारे में जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से शंकर मुंडा, रमेश कुमार शर्मा उर्फ गुड्डू शर्मा उर्फ टीटू शर्मा, मनोज कुमार सरकार और दीपू कुमार ओझा को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस ने आरोपियों के पास से भागने में इस्तेमाल कार बरामद की है. इसके अलावा कार से छह एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं. आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर जमशेदपुर लाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर पुराना विवाद और रंजिश सामने आया है.
गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से दर्ज हैं मुकदमे
गिरफ्तार आरोपी रेलवे ठेकेदारी और जमीन के कारोबार से जुड़े रहे हैं. हालांकि, फायरिंग में शामिल अन्य आरोपियों और हथियारों की तलाश अभी जारी है. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और मारपीट जैसे मामले शामिल हैं. फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है.
ये भी पढ़ें: जमशेदपुर मॉल फायरिंग: इन अपराधियों के बारे में दें जानकारी और ले जाएं इनाम!
पलामू में बैंकों का सिक्योरिटी ऑडिट शुरू, जमशेदपुर की घटना के बाद हाई अलर्ट पर पुलिस