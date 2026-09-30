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जमशेदपुर के मॉल में हुई फायरिंग के चार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने मामले का किया खुलासा

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ईटीव भारत )

जमशेदपुर: सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मरीन ड्राइव स्थित मॉल के एक रेस्टोरेंट में 26 सितंबर को हुई ताबड़तोड़ फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में चार मुख्य साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया है. मामले का खुलासा करते हुए जमशेदपुर के एसएसपी डॉ एहतेशाम वकारीब ने बताया कि जमीन विवाद और पुरानी रंजिश को लेकर इस फायरिंग की साजिश रची गई थी.