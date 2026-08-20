आगरा में माफी के बाद बाल योगी ने बीजेपी विधायक चौधरी बाबूलाल पर किया पलटवार, सोशल मीडिया पर दी खुली चुनौती
बदले बाल योगी के सुर, भाजपा विधायक को ललकारा!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 9:14 AM IST
आगरा: विधानसभा चुनाव से पहले आगरा में सियासी पारा हाई हो गया है. बाल योगी और भाजपा विधायक आमने- सामने हैं. बाल योगी ने पहले विधायक से माफी मांगी फिर उन्हें ललकार कर मामले को और बढ़ा दिया है.
क्या है पूरा मामला: बीते दिनों सोशल मीडिया पर बाल योगी का एक वीडियो वायरल हुआ. जिसमें निशाने पर यूपी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और फतेहपुर सीकरी के भाजपा विधायक चौधरी बाबू लाल रहे. बाल योगी ने दोनों ही भाजपा विधायक को अपशब्द कहे. मगर, बाल योगी ने भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल से माफी मांगी. जिससे लगा कि शायद मामला अब थम जाएगा. मगर, अपशब्द मामले में माफी मांगने के चंद घंटे बाद बाल योगी ने भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल पर पलटवार किया है. जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया.
पहले बाल योगी ने माफी मांगी थी: आगरा में समाजसेवी के साथ ही अब बाल योगी अपनी राजनैतिक जमीन तलाश रहे हैं. बाल योगी ने आगरा दक्षिण विधानसभा पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है. लगातार भाजपा विधायक और उच्च शिक्षा योगेंद्र उपाध्याय पर जुबानी हमला बोल रहे हैं. बात सोमवार की है. जब मलपुरा क्षेत्र में एक जन चौपाल में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और फतेहपुर सीकरी से विधायक चौधरी बाबूलाल को अपशब्द कहने का वीडियो वायरल हुआ. मामला फतेहपुर सीकरी विधायक चौधरी बाबूलाल तक पहुंच गया. जिससे भाजपा विधायक ने अपशब्द कहने वाले बाल योगी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही. मगर, बुधवार दोपहर में भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के जयपुर हाउस स्थित आवास पर बाल योगी पहुंचे. उन्होंने भाजपा विधायक से अपने शब्दों के लिए माफी मांगी.
समस्या पर सियासत: मीडिया से रूबरू होने पर बाल योगी ने कहा कि मैं मलपुरा गया था. सीवर की समस्या से जनता परेशान हैं. लोगों के बुलाने पर मैं वहां पर हालात देखने गया था. इस दौरान माहौल ऐसा बनाया कि ऐसी बातचीत की गई. जिसमें मैं अपने ऊपर काबू नहीं कर पाया. मेरे मुंह से अपशब्द निकल गए. इसकी वजह यह है कि मैं गांव से हूं, शहर में होता तो सोच-समझकर बोलता. मगर, अब यह ध्यान रखूंगा. मैं आज विधायकजी से मिला हूं. इधर, भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल ने कहा कि मैं कभी बाल योगी से नहीं मिला. ना ही मैं उन्हें जानता हूं. जब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ. उन्होंने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला ? तभी बाबा बाल योगी का कॉल आया. मिलने की बात कही तो मैंने कहा कि जब आप चाहें आ जाएं. वो आज आए. उन्होंने अपनी गलती मानी और माफी मांगी है. अब इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. ये हमारे एक परिचित के रिश्तेदार भी हैं.
बाल योगी का यू टर्न फिर चेतावनी: बता दें कि बाबा बाल योगी और भाजपा विधायक के बीच हुई वार्ता के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए. जिसमें बाबा बाल योगी के अपशब्द बोलने पर माफी मांगने पर चर्चा हुई. इसके बाद चंद घंटे बाद बुधवार देर शाम बाबा बाल योगी ने अपने फेसबुक एकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया. जिसमें वे भाजपा विधायक को चेतावनी दी.
यह भी पढ़ें: बदलती लाइफ स्टाइल और तनाव बढ़ा रहे बांझपन, IVF को लेकर समाज में कई गलतफहमियां, जानिए कड़वा सच और समाधान!