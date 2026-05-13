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अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दिया झटका, दिल्ली-NCR में दूध की कीमतों में इजाफा, यहां देखें नया रेट

मदर डेयरी ने अलग-अलग दूध किस्मों की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है.

मदर डेयरी दूध हुआ महंगा
मदर डेयरी दूध हुआ महंगा (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 13, 2026 at 10:17 PM IST

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नई दिल्ली: महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की रसोई का बजट एक बार फिर बिगड़ने वाला है. अमूल के बाद अब देश की एक और दिग्गज डेयरी कंपनी, मदर डेयरी ने भी अपने दूध के सभी वेरिएंट्स की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. दिल्ली-एनसीआर समेत अन्य क्षेत्रों में दूध की ये नई दरें 14 मई से लागू होगी.

एक साल बाद कीमतों में संशोधन

मदर डेयरी के प्रवक्ता के अनुसार, दूध की कीमतों में यह बदलाव लगभग एक साल के लंबे अंतराल के बाद किया गया है. इससे पहले आखिरी बार कीमतों में संशोधन अप्रैल 2025 में किया गया था. कंपनी का कहना है कि उन्होंने उपभोक्ताओं पर कम से कम बोझ डालने का प्रयास किया है, लेकिन इनपुट लागत में लगातार हो रही वृद्धि के कारण यह फैसला अपरिहार्य हो गया था.

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि पिछले एक साल में किसानों से दूध खरीद की कीमतों में करीब 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. परिचालन लागत और खरीद मूल्य में इस निरंतर बढ़ोतरी के संतुलन को बनाए रखने के लिए यह आंशिक मूल्य वृद्धि की गई है. मदर डेयरी अपनी बिक्री से होने वाली आय का लगभग 75 से 80 प्रतिशत हिस्सा सीधे किसानों और दूध खरीद में लगाती है, ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रहे और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दूध मिलता रहे. जानकारों का मानना है कि इन दो बड़ी कंपनियों के फैसले के बाद अन्य स्थानीय डेयरी ब्रांड भी जल्द ही कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकते हैं.

दिल्ली-एनसीआर के लिए नई दरें (रुपये प्रति लीटर):

दूध का वेरिएंटपुरानी दर नई दर (रुपये में)
बल्क वेंडेड दूध (टोकन मिल्क) 56 58
फुल क्रीम मिल्क 70 72
टोन्ड मिल्क 58 60
डबल टोन्ड मिल्क (लाइव लाइट) 52 54
गाय का दूध 60 62
प्रो मिल्क 70 72

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