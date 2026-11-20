यूपी के मोस्टवांटेड बदन सिंह बद्दो पर अमेरिका के बाद अब मेरठ में FIR
कैलिफोर्निया के एनआरआई कमलजीत सिंह पंवार की कोठी कब्जाने और 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 11:41 AM IST
मेरठ: 5 लाख के इनामी फरार बदन सिंह बद्दो के खिलाफ अब मेरठ के टीपीनगर थाने में रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. अमेरिका के कैलिफोर्निया निवासी एनआरआई कमलजीत सिंह पंवार से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और कथित ऑडियो के आधार पर ये मुकदमा हुआ है.
एनआरआई कमलजीत सिंह पंवार ने पिछले दिनों बदन सिंह बद्दो के खिलाफ कुछ संगीन आरोप लगाए थे. कमलजीत लगभग 30 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं. मेरठ के दिल्ली रोड के न्यू पंजाबी पुरा में उनकी पत्नी कर्मजीत कौर पंवार के नाम पर एक मकान है. कमलजीत ने बदन सिंह की बहन पर आरोप लगाया है कि उस मकान पर उसका कब्जा है. बदन सिंह ने उससे एक करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की है.
कमलजीत सिंह ने इस मामले की शिकायत अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मैनटेका पुलिस से की थी. इसी के साथ ही कमलजीत ने IGRS पोर्टल पर पर भी शिकायत दर्ज की थी.
इस पूरे मामले में मेरठ के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति का कहना था कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. कमलजीत सिंह ने IGRS के माध्यम से वांटेड बदन सिंह बद्दो पर आरोप लगाए थे. राजा भैया के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी का भी उसने जिक्र किया था. हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है.
इस बारे में सीओ ब्रह्मपुरी रामप्रकाश ने बताया कि पुलिस ने वायरल ऑडियो की जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया है. साथ ही बदन सिंह बद्दो की बहन को भी पार्टी बनाया है. कमलजीत ने मौखिक तौर पर पुलिस को कॉल कर शिकायत की थी. उनका आरोप है कि 10 सितंबर 2026 सुबह करीब 11 बजे मोबाइल पर कॉल आई थी. कॉल करने वाले ने खुद को बदन सिंह बद्दो बताया था.
कमलजीत सिंह ने सीएम पोर्टल और एडीजी व एसएसपी मेरठ को ई-मेल भेजकर शिकायत की थी. कमलजीत का कहना है कि ऐसे में उसे अपना घर भी नहीं मिल रहा. एक करोड़ की रंगदारी अलग से मांगी जा रही है.
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