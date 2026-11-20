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यूपी के मोस्टवांटेड बदन सिंह बद्दो पर अमेरिका के बाद अब मेरठ में FIR

फरार बदन सिंह बद्दो ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: 5 लाख के इनामी फरार बदन सिंह बद्दो के खिलाफ अब मेरठ के टीपीनगर थाने में रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. अमेरिका के कैलिफोर्निया निवासी एनआरआई कमलजीत सिंह पंवार से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और कथित ऑडियो के आधार पर ये मुकदमा हुआ है.

सीओ ब्रह्मपुरी रामप्रकाश (Video Credit; ETV Bharat) एनआरआई कमलजीत सिंह पंवार ने पिछले दिनों बदन सिंह बद्दो के खिलाफ कुछ संगीन आरोप लगाए थे. कमलजीत लगभग 30 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं. मेरठ के दिल्ली रोड के न्यू पंजाबी पुरा में उनकी पत्नी कर्मजीत कौर पंवार के नाम पर एक मकान है. कमलजीत ने बदन सिंह की बहन पर आरोप लगाया है कि उस मकान पर उसका कब्जा है. बदन सिंह ने उससे एक करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की है.

कमलजीत सिंह ने इस मामले की शिकायत अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मैनटेका पुलिस से की थी. इसी के साथ ही कमलजीत ने IGRS पोर्टल पर पर भी शिकायत दर्ज की थी. इस पूरे मामले में मेरठ के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति का कहना था कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. कमलजीत सिंह ने IGRS के माध्यम से वांटेड बदन सिंह बद्दो पर आरोप लगाए थे. राजा भैया के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी का भी उसने जिक्र किया था. हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है.