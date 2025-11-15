ETV Bharat / state

'इसकी क्या जरूरत थी?', SIR पर अखिलेश यादव के बाद रामगोपाल यादव ने क्यों ऐसा कहा, जानिए

संभल में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, बीजेपी पर साधा निशाना.

अखिलेश यादव के बाद अब रामगोपाल यादव ने SIR को लेकर कहीं ये बात. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 2:31 PM IST

Updated : November 15, 2025 at 2:45 PM IST

संभल: सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद अब सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने SIR को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए हमला बोला है. वह संभल में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है.

रामगोपाल यादव ने क्या कहा: SIR को रामगोपाल यादव ने सीधी साजिश बताते हुए कहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी. उन्होंने कहा कि 2003 को बेस बनाना और 22 साल बाद इसे लागू करना पूरी तरह से संदिग्ध कदम है. उन्होंने कहा कि इसका असली मकसद कुछ खास वर्गों को वोटर लिस्ट से बाहर करना है. उनके अनुसार यह सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध राजनीतिक खेल है जिसे आम जनता की नज़र से छिपाया जा रहा है.

बिहार को लेकर लगाए ये आरोप: रामगोपाल ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में 4% विपक्ष के वोट काटे गए और 3% बीजेपी के बढ़ा दिए गए. वोट ज्यादा मिला RJD को, सीटें ज्यादा मिली बीजेपी को. यह खुली साजिश है. उन्होंने इशारों में दिल्ली की ओर निशाना साधा.



ये भी आरोप लगाए: उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे कुछ लोग कल कह देंगे कि यह बांग्लादेशी है, यह घुसपैठिए हैं. इनको वोटर लिस्ट से बाहर करो. यह जनता में आतंक पैदा करने की प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि SIR के नाम पर जिन लोगों की वोटर लिस्ट से एंट्री हट रही है, उसमें आम लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं. यह स्थिति ऐसी है कि कभी भी किसी पर विदेशी होने का ठप्पा लगा दिया जाए और उसका वोट ही गायब कर दिया जाए.



जनता से की अपील: रामगोपाल यादव ने जनता से जोरदार अपील की कि लोग घबराएं नहीं, बल्कि जागें. एक-एक वोट बनवाएं, एक-एक फॉर्म भरें. क्योंकि साजिशें तभी काम करती हैं जब जनता लापरवाह हो जाती है. जब उनसे बिहार चुनाव पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने और कड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि 2027 के चुनावी माहौल से पहले विपक्ष की चिंता साफ दिखती है. देश की राजनीति में अब लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं, बल्कि वोटर को बचाने की भी हो गई है.



अखिलेश यादव ने क्या कहा था: बिहार के रिजल्ट सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने एक्स एकाउंट से बयान जारी किया था. इसमें कहा था कि बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो प. बंगाल, तमिलनाडू, यूपी और बाक़ी जगह पर अब नहीं हो पायेगा क्योंकि इस चुनावी साज़िश का अब भंडाफोड़ हो चुका है. इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा था.

