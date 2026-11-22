अखिलेश, आराधना के बाद अब आगरा में आकाश की हुंकार; जानिए बसपा के कोर वोट बैंक में क्या सेंध लगा पाएंगे राजनीतिक दल?
यूपी में सत्ता वापसी का रास्ता तलाश रहे राजनीतिक दलों की नजर अब आगरा पर टिकी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 5:00 PM IST
आगरा : यूपी में सत्ता वापसी का रास्ता तलाश रहे राजनीतिक दलों की नजर अब दलितों की राजधानी आगरा पर टिकी है. आगरा में सपा मुखिया पहले ही दलित सम्मेलन करके प्रदेश में दमदार दलित का नारा दे गए. कांग्रेस भी आगरा में '27 का शंखनाद' कार्यक्रम से दलित वोट बैंक में सेंधमारी का दांव लगा चुकी है.
बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की आज एत्मादपुर में जनसभा हुई. जिसकी तैयारी में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बूथ और सेक्टर स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं. ईटीवी भारत की स्पेशल स्टोरी में जानिए बसपा के कोर वोट बैंक में सपा और कांग्रेस क्या सेंध लगा पाएगी? क्या आकाश आनंद आगरा से बसपा के खोए राजनीतिक प्रभाव को वापस पाने का संदेश दे पाएंगे?
बता दें कि सपा मुखिया पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने 15 नवंबर को आगरा के जीआईसी मैदान में दलित सम्मेलन से 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया था. जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव ने PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को केंद्र में रखा. दलित सम्मेलन में आगरा के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 30 जिलों से कार्यकर्ता आए थे. दलित सम्मेलन से सपा ने अपनी चुनावी रणनीति साफ है. जिसमें दलित समाज के अधिकार, आरक्षण, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों के जरिए उस राजनीतिक वर्ग तक पहुंच बनाना पर जोर दिया.
तीन दल, एक सियासी मैदान और दलित वोट बैंक पर नजर : आगरा में दलित मतदाताओं की बड़ी भूमिका से ही सपा, कांग्रेस और बसपा की सक्रियता बढ़ रही है. सपा ने दलित सम्मेलन से पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का संदेश दिया. सपा के दलितों के गढ में दलित सम्मेलन के बाद 21 नवंबर को कांग्रेस ने '27 का शंखनाद' दिया. जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना समेत अन्य कांग्रेस नेता आए. जिन्होंने आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के रोहता में '27 का शंखनाद' कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को मिशन 2027 का मूल मंत्र दिया. अब रविवार को बसपा की एत्मादपुर में जनसभा हो रही है. दलितों की राजधानी में तीनों दलों की सियासी सक्रियता के अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं.
दलित वोट बैंक पर राजनीतिक खींचतान : यूपी की बात करें तो आगरा को दलितों की राजधानी कही जाती है जो दलित राजनीति का अहम केंद्र है. जिसकी वजह केवल आगरा की सामाजिक संरचना नहीं, बल्कि बहुजन आंदोलन से जुड़ा ऐतिहासिक और राजनीतिक प्रभाव भी है. 2011 की जनगणना 2011 के मुताबिक, आगरा जिले की आबादी 44.18 लाख थी. जिसमें अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी करीब 22.4 प्रतिशत थी. यह आंकड़ा जिले की राजनीति में दलित समाज की भूमिका को बंया कर रहा है. हालांकि, दलितों की यह आबादी का आंकड़ा है, मतदाताओं का नहीं है. पहले कांग्रेस का कोर दलित थे, मगर, जब से यूपी की राजनीति में बसपा की एंट्री हुई तो बसपा का कोर वोटर दलित बने. बसपा का कोर वोटर जाटव समाज माना जाता है. मगर, वाल्मीकि और अन्य अनुसूचित जाति समुदाय में भी बसपा की गहरी पैठ है. ऐसे में अब सपा PDA के जरिए तो कांग्रेस अपने संगठनात्मक अभियान से इसी सामाजिक आधार तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.
|2022 विधानसभा चुनाव में स्थिति
|विधानसभा सीट
|भाजपा प्रत्याशी
|वोट
|द्वितीय स्थान प्रत्याशी
|वोट
|एत्मादपुर
|धर्मपाल सिंह
|146603
|प्रबल प्रताप (बसपा)
|98679
|आगरा कैंट
|डॉ. जीएस धर्मेश
|117796
|कुंवर चंद (सपा)
|69099
|आगरा दक्षिण
|योगेंद्र उपाध्याय
|109262
|विनय अग्रवाल (सपा)
|52622
|आगरा उत्तर
|पुरुषोत्तम खंडेलवाल
|153817
|शब्बीर अब्बास (बसपा)
|41447
|आगरा ग्रामीण
|बेबी रानी मौर्य
|137310
|किरण प्रभा केसरी (बसपा)
|60702
|फतेहपुर सीकरी
|चौधरी बाबूलाल
|112095
|बृजेश चाहर (रालोद)
|64826
|खेरागढ़
|भगवान सिंह कुशवाह
|96574
|रामनाथ सिंह सिकरवार (कांग्रेस)
|60077
|फतेहाबाद
|छोटे लाल वर्मा
|108811
|रूपाली दीक्षित (सपा)
|55576
|बाह
|पक्षालिका सिंह
|78360
|मधुसूदन शर्मा (सपा)
|54125
एत्मादपुर में जनसभा की अहम वजह 32.83 प्रतिशत वोट : दरअसल, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को आगरा की नौ विधानसभा में खाता नहीं खुला. जो बसपा की राजनीतिक यात्रा में आए बड़े बदलाव दिखाते हैं. जिससे बसपा में हलचल मची हुई है. जिन कोर वोटर के सहारे पार्टी ने सन 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में आगरा में छह-छह सीटें जीतीं. वहां पर बसपा का सूपड़ा साफ हो गया. पार्टी में 2022 के परिणामों को लेकर मंथन हुआ. जिसमें एत्मादपुर विधानसभा में भले ही बसपा हारी. मगर, बसपा प्रत्याशी 98414 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहा था. जिस पर ही एत्मादपुर को बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की सभा के लिए चुना गया. क्योंकि, विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी को 32.83 प्रतिशत वोट मिले थे.
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आकाश आनंद की जनसभा से बसपा को यें उम्मीदें : बता दें कि बसपा सुप्रीमो पूर्व सीएम मायावती ने फिर से यूपी विधानसभा में चुनावी अभियान की जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपी है. जिसमें आकाश आनंद की एत्मादपुर में जनसभा होनी है. बसपा एत्मादपुर की जनसभा से युवाओं को पार्टी से जोड़ने, पुराने कार्यकर्ता सक्रिय करने और संगठन बूथ स्तर तक मजबूत करने की अहम कोशिश है. आकाश आनंद की जनसभा से बसपा की पहली उम्मीद दलित समाज में संदेश देने के साथ ही बसपा के बहुजन आंदोलन और राजनीतिक विरासत का पक्ष रखना है. दूसरी उम्मीद बसपा से युवाओं को जोड़ना है. जिसमें ही पार्टी अपनी रोजगार, शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर पक्ष रहेगी. तीसरी उम्मीद सामाजिक समीकरण को लेकर दलितों के साथ पिछड़े और मुस्लिम समाज जोड़ने की है.
प्रत्याशी घोषित करेंगे आकाश आनंद : बसपा के आगरा मंडल प्रभारी विमल वर्मा ने बताया कि हमारे नेता आकाश आनंद युवाओं में एक नया जोश भरेंगे. इसके साथ ही एत्मादपुर विधानसभा से पार्टी के प्रत्याशी को भी घोषित करेंगे.
बसपा की मुस्लिम भाईचारा कमेटी के आगरा मंडल मुस्लिम भाईचारा कमेटी मंडल संयोजक सुमित सेन ने बताया कि एत्मादपुर की जनसभा में असली पीडीए दिखाई देगा. सपा का दलित प्रेम सब जानते हैं. राजनैतिक दल गठबंधन कर रहे हैं. मगर, बहन जी ने जनता से सीधा गठबंधन किया है. उनका किसी राजनैतिक दल से गठबंधन नहीं है. बसपा ने 2007 का चुनावी समीकरण बनाने के लिए बूथ स्तर पर काम किया है.
संगठन को मजबूत किया है. सभी समाज को साथ लिया है. इसका ही नतीजा है कि अब यहां बूथ स्तर पर मतदाताओं से सीधा गठबंधन हो चुका है, जो नेताओं का गठबंधन नहीं है. जिससे यूपी में 2007 का प्रदर्शन बसपा दोहराएगी. कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर लगातार बसपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव गांव जाकर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं. विशाल जन समूह आयेगा. जिससे आगरा से पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा की किस तरह से बहन जी और उनकी पार्टी दलितों की हितैषी है.
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