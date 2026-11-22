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अखिलेश, आराधना के बाद अब आगरा में आकाश की हुंकार; जानिए बसपा के कोर वोट बैंक में क्या सेंध लगा पाएंगे राजनीतिक दल?

आगरा : यूपी में सत्ता वापसी का रास्ता तलाश रहे राजनीतिक दलों की नजर अब दलितों की राजधानी आगरा पर टिकी है. आगरा में सपा मुखिया पहले ही दलित सम्मेलन करके प्रदेश में दमदार दलित का नारा दे गए. कांग्रेस भी आगरा में '27 का शंखनाद' कार्यक्रम से दलित वोट बैंक में सेंधमारी का दांव लगा चुकी है.

बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की आज एत्मादपुर में जनसभा हुई. जिसकी तैयारी में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बूथ और सेक्टर स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं. ईटीवी भारत की स्पेशल स्टोरी में जानिए बसपा के कोर वोट बैंक में सपा और कांग्रेस क्या सेंध लगा पाएगी? क्या आकाश आनंद आगरा से बसपा के खोए राजनीतिक प्रभाव को वापस पाने का संदेश दे पाएंगे?

दलित वोट बैंक पर राजनीतिक खींचतान : यूपी की बात करें तो आगरा को दलितों की राजधानी कही जाती है जो दलित राजनीति का अहम केंद्र है. जिसकी वजह केवल आगरा की सामाजिक संरचना नहीं, बल्कि बहुजन आंदोलन से जुड़ा ऐतिहासिक और राजनीतिक प्रभाव भी है. 2011 की जनगणना 2011 के मुताबिक, आगरा जिले की आबादी 44.18 लाख थी. जिसमें अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी करीब 22.4 प्रतिशत थी. यह आंकड़ा जिले की राजनीति में दलित समाज की भूमिका को बंया कर रहा है. हालांकि, दलितों की यह आबादी का आंकड़ा है, मतदाताओं का नहीं है. पहले कांग्रेस का कोर दलित थे, मगर, जब से यूपी की राजनीति में बसपा की एंट्री हुई तो बसपा का कोर वोटर दलित बने. बसपा का कोर वोटर जाटव समाज माना जाता है. मगर, वाल्मीकि और अन्य अनुसूचित जाति समुदाय में भी बसपा की गहरी पैठ है. ऐसे में अब सपा PDA के जरिए तो कांग्रेस अपने संगठनात्मक अभियान से इसी सामाजिक आधार तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

तीन दल, एक सियासी मैदान और दलित वोट बैंक पर नजर : आगरा में दलित मतदाताओं की बड़ी भूमिका से ही सपा, कांग्रेस और बसपा की सक्रियता बढ़ रही है. सपा ने दलित सम्मेलन से पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का संदेश दिया. सपा के दलितों के गढ में दलित सम्मेलन के बाद 21 नवंबर को कांग्रेस ने '27 का शंखनाद' दिया. जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना समेत अन्य कांग्रेस नेता आए. जिन्होंने आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के रोहता में '27 का शंखनाद' कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को मिशन 2027 का मूल मंत्र दिया. अब रविवार को बसपा की एत्मादपुर में जनसभा हो रही है. दलितों की राजधानी में तीनों दलों की सियासी सक्रियता के अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं.

बता दें कि सपा मुखिया पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने 15 नवंबर को आगरा के जीआईसी मैदान में दलित सम्मेलन से 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया था. जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव ने PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को केंद्र में रखा. दलित सम्मेलन में आगरा के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 30 जिलों से कार्यकर्ता आए थे. दलित सम्मेलन से सपा ने अपनी चुनावी रणनीति साफ है. जिसमें दलित समाज के अधिकार, आरक्षण, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों के जरिए उस राजनीतिक वर्ग तक पहुंच बनाना पर जोर दिया.

एत्मादपुर में जनसभा की अहम वजह 32.83 प्रतिशत वोट : दरअसल, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को आगरा की नौ विधानसभा में खाता नहीं खुला. जो बसपा की राजनीतिक यात्रा में आए बड़े बदलाव दिखाते हैं. जिससे बसपा में हलचल मची हुई है. जिन कोर वोटर के सहारे पार्टी ने सन 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में आगरा में छह-छह सीटें जीतीं. वहां पर बसपा का सूपड़ा साफ हो गया. पार्टी में 2022 के परिणामों को लेकर मंथन हुआ. जिसमें एत्मादपुर विधानसभा में भले ही बसपा हारी. मगर, बसपा प्रत्याशी 98414 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहा था. जिस पर ही एत्मादपुर को बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की सभा के लिए चुना गया. क्योंकि, विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी को 32.83 प्रतिशत वोट मिले थे.

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आगरा में सपा की जनसभा (Photo credit: ETV Bharat)



आकाश आनंद की जनसभा से बसपा को यें उम्मीदें : बता दें कि बसपा सुप्रीमो पूर्व सीएम मायावती ने फिर से यूपी विधानसभा में चुनावी अभियान की जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपी है. जिसमें आकाश आनंद की एत्मादपुर में जनसभा होनी है. बसपा एत्मादपुर की जनसभा से युवाओं को पार्टी से जोड़ने, पुराने कार्यकर्ता सक्रिय करने और संगठन बूथ स्तर तक मजबूत करने की अहम कोशिश है. आकाश आनंद की जनसभा से बसपा की पहली उम्मीद दलित समाज में संदेश देने के साथ ही बसपा के बहुजन आंदोलन और राजनीतिक विरासत का पक्ष रखना है. दूसरी उम्मीद बसपा से युवाओं को जोड़ना है. जिसमें ही पार्टी अपनी रोजगार, शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर पक्ष रहेगी. तीसरी उम्मीद सामाजिक समीकरण को लेकर दलितों के साथ पिछड़े और मुस्लिम समाज जोड़ने की है.

आगरा में कांग्रेस की जनसभा (Photo credit: ETV Bharat)

2022 में अनुमानित दलित मतदाता (Photo credit: ETV Bharat)

यूपी विधानसभा में सपा पीडीए जहां फॉर्मूले से सत्ता में वापसी की राह देख रही है. जिसमें ही पिछडे़, दलित और अल्पसंख्यक के जरिए सपा इन सामाजिक वर्गों को जोड़ने की कोशिश में लगे हैं. जिससे ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई हैं. इसी बीच आजाद समाज पार्टी मुखिया सांसद चंद्रशेखर आजाद और अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन करके यूपी की राजनीति में नई बहस को और बढ़ा दिया है. यह गठबंधन भी दलित और मुस्लिम वोट को लेकर हुआ है. जिससे यूपी में बसपा की मुश्किलें बढी हैं. सपा के पीडीए फॉर्मूला के साथ ही ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन से अब बसपा ने सियासी समीकरण के साथ ही संगठन मजबूत करना शुरू कर दिया है. जिससे पार्टी से अपने कोर वोटर दलित समाज और मुस्लिम मतदाता पार्टी से जोडे़ रखने की कवायद शुरू की है. जिससे पार्टी 2027 में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतीं. जिसके लिए ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सामाजिक आधार का विस्तार करने की कमान आकाश आनंद को दी है.आगरा की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा ने सभी नौ सीटें जीती तो बसपा के लिए सबसे बड़ा धक्का देने वाला राजनीतिक बदलाव था. क्योंकि, सन 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने छह सीटें जीतीं. मगर, सन 2017 में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली. बसपा का वोट प्रतिशत में गिरा. सन् 2022 में भी बसपा का खाता नहीं खुला. ऐसे में आकाश आनंद के सामने एत्मादपुर जनसभा से कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के साथ ही अपने पुराने सामाजिक आधार को फिर से मजबूत करना भी एक चुनौती है. क्योंकि, ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन से भी बसपा की नजर दलित-मुस्लिम समीकरण पर है.



प्रत्याशी घोषित करेंगे आकाश आनंद : बसपा के आगरा मंडल प्रभारी विमल वर्मा ने बताया कि हमारे नेता आकाश आनंद युवाओं में एक नया जोश भरेंगे. इसके साथ ही एत्मादपुर विधानसभा से पार्टी के प्रत्याशी को भी घोषित करेंगे.







बसपा की मुस्लिम भाईचारा कमेटी के आगरा मंडल मुस्लिम भाईचारा कमेटी मंडल संयोजक सुमित सेन ने बताया कि एत्मादपुर की जनसभा में असली पीडीए दिखाई देगा. सपा का दलित प्रेम सब जानते हैं. राजनैतिक दल गठबंधन कर रहे हैं. मगर, बहन जी ने जनता से सीधा गठबंधन किया है. उनका किसी राजनैतिक दल से गठबंधन नहीं है. बसपा ने 2007 का चुनावी समीकरण बनाने के लिए बूथ स्तर पर काम किया है.

संगठन को मजबूत किया है. सभी समाज को साथ लिया है. इसका ही नतीजा है कि अब यहां बूथ स्तर पर मतदाताओं से सीधा गठबंधन हो चुका है, जो नेताओं का गठबंधन नहीं है. जिससे यूपी में 2007 का प्रदर्शन बसपा दोहराएगी. कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर लगातार बसपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव गांव जाकर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं. विशाल जन समूह आयेगा. जिससे आगरा से पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा की किस तरह से बहन जी और उनकी पार्टी दलितों की हितैषी है.



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