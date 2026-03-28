पति और 3 बेटियों को नशीला पदार्थ खिलाकर, दूसरी शादी के 6 महीने बाद दुल्हन कैश-जेवर लेकर फरार
सुबह जब परिवार को होश आया तो दुल्हन घर में नहीं थी और अलमारी में रखा सामान भी गायब था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 6:30 PM IST
अलीगढ़: अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दूसरी शादी के महज 6 महीनें बाद एक महिला अपने पति और सौतेली बेटियों को नशीला पदार्थ खिलाकर घर से नगदी और जेवर लेकर फरार हो गई. घटना के बाद जब परिवार को होश आया तो घर से कीमती सामान गायब देखकर सभी के होश उड़ गए.
मामला थाना सासनी गेट के पटेल नगर दुर्गापुरी का है, फरार महिला के पति बंटी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी पहली पत्नी को लीवर की बीमारी के चलते मौत हो गई थी. पत्नी की मौत के बाद घर और बच्चों की देखभाल के लिए उसने 9 मार्च 2025 को साहिबाबाद निवासी सिमरन नाम की महिला से दूसरी शादी की. शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे-धीरे हालात बदलने लगे.
पीड़ित के अनुसार, 21 मार्च की रात सिमरन ने खाना बनाया और उसमें कथित तौर पर नशीला पदार्थ मिला दिया. खाना खाने के बाद बंटी और उसकी तीनों बेटियां गहरी नींद में सो गए. इसी दौरान सिमरन ने मौके का फायदा उठाते हुए घर में रखी सोने की 3 अंगूठियां, मंगलसूत्र, 1 सोने की जंजीर, चांदी की पायल, पीतल के बर्तन और करीब 45 हजार रुपये नगद समेट लिए और फरार हो गई.
सुबह जब परिवार को होश आया तो सिमरन घर में नहीं थी और अलमारी में रखा सामान भी गायब था. इसके बाद बंटी ने आसपास और रिश्तेदारों में उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद उसने थाना सासनी गेट पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी.
बंटी ने यह भी आरोप लगाया कि सिमरन पहले भी शादी के लगभग 6 महीने बाद बिना बताए घर छोड़कर चली गई थी. करीब 6 महीने बाद उसकी बहन आरती उसे वापस लेकर आई थी. उस दौरान सिमरन ने माफी मांगते हुए दोबारा साथ रहने की बात कही थी, जिसपर बंटी ने उसे फिर से घर में रख लिया था. अब बंटी का आरोप है कि इस बार की पूरी घटना सिमरन की बहन आरती के इशारे पर एक साजिश के तहत अंजाम दी गई है.
वहीं, थाना सासनी गेट प्रभारी बालेन्द्र सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है. घटना 22 मार्च की बताई जा रही है. पीड़ित की शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस आरोपी महिला की तलाश में जुटी है.
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