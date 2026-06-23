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आगरा की कोचिंग में लगी आग, धुआं उठते ही कोचिंग में मचा हड़कंप

लखनऊ में भीषण अग्निकांड के बाद अब आगरा की कोचिंग में आग से अफरा-तफरी मच गई. उस समय कोचिंग में 100 से अधिक बच्चे थे.

Fire In Agra
लखनऊ में भीषण अग्निकांड के बाद अब आगरा की कोचिंग में लगी आग. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 3:12 PM IST

7 Min Read
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आगरा : लखनऊ के बाद मंगलवार को आगरा के एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई. जैसे ही बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट से धुआं उठा, तो छात्रों में हड़कंप मच गया. छात्र और छात्राओं ने धुआं देखते ही दौड़ लगा दी. छात्र और छात्राएं तुरंत सड़क पर आ गए. छात्रों ने बताया कि उस समय कोचिंग में 100 से अधिक छात्र और छात्राएं थी.

हादसे की सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गए. उन्होंने मौके पर फायर फायर सेफ्टी के इंतजाम देखे. इस बारे में मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शहर में पांच से छह कोचिंग के पास ही फायर एनओसी है.

आग की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची थी. कोचिंग में फायर सेफ्टी के इंतजाम मिले हैं. मगर, एक दूसरी कोचिंग में फायर सेफ्टी के इंतजाम सहीं नहीं मिलने पर कोचिंग सेंटर संचालक को हिदायत दी है.

Fire In Agra
लखनऊ में भीषण अग्निकांड के बाद अब आगरा की कोचिंग में लगी आग. (ईटीवी भारत)

बता दें कि भगवान टॉकीज के पास आकाश इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में आग लगी. शॉर्ट सर्किट से आग लगी. जिससे बेसमेंट से अचानक धुआं निकला तो कोचिंग प्रबंधन ने तत्काल सभी कक्षाएं खाली कराईं. आग की सूचना से छात्र और छात्राएं घबरा गए. भगदड मच गई. जिससे स्थानीय लोग भी मौके पर जमा हो गए.

हादसे से हड़कंप की स्थिति बन गई. कोचिंग सेंटर में आग लगने की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड अधिकारी भी आकाश कोचिंग सेंटर पहुंच गए.

अधिकारियों ने कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी के इंतजाम देखे. टीम को मौके पर फायर के इंतजाम सही मिले. मगर, पास की कोचिंग में फायर सेफ्टी के इंतजाम ठीक नहीं मिले. कोचिंग में आने-जाने का रास्ता बेहद सकरा था. इसके साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर भी खाली मिले.

सीएफओ देवेंद्र सिंह ने बताया कि कोचिंग सेंटर संचालक को चेतावनी दी है कि जल्द यहां पर फायर सेफ्टी के इंतजाम बेहतर करें. नहीं तो कोचिंग संस्थान को खाली करिए. इसके साथ ही कोचिंग सेंटर संचालक और बिल्डिंग के मालिक तलब किया है.

हमें स्टॉफ ने क्लास रूम खाली करने की कही

छात्र और छात्राओं ने बताया कि क्लास चल रही थी. तभी कोचिंग सेंटर के स्टाफ आए. उन्होंने कहा कि जल्दी-जल्दी आप सब यहां से बाहर निकलें. फिर हमें लाइन लगाकार एग्जिट एरिया से निकाला गया. जब हम लोग बाहर आए तो पता चला कि ग्राउंड एरिया आग लगी है. छात्र और छात्राओं ने बताया कि कोचिंग में उस समय करीब 100 से अधिक छात्र और छात्राएं थीं.

कोचिंग संस्थानों की जुलाई में जांच

आगरा जिले में करीब 130 पंजीकृत कोचिंग संस्थान संचालित हैं. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ. राजेश प्रकाश ने बताया कि जुलाई में एक बार फिर कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जाएगा. जिसमें सुरक्षा मानकों और पंजीकरण संबंधी दस्तावेजों की जांच की जाएगी. हमने दो माह पहले सभी कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया था.

बड़े संस्थानों की तुलना में छोटे कोचिंग संचालकों को फायर एनओसी प्राप्त करने में अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अधिकांश छोटे कोचिंग किराये के भवनों में संचालित हैं. जहां भवन मालिक सुरक्षा मानकों के अनुरूप बदलाव कराने में रुचि नहीं लेते.

पांच कोचिंग सेंटर के पास ही फायर एनओसी

मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि फायर एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है. मानक पूरे होने पर ही एनओसी जारी होती है. विभाग समय-समय पर अभियान चलाता है. अग्निशमन विभाग के दायरे में जो बिल्डिंग नहीं आती हैं, उनमें भी अग्नि सुरक्षा के इंतजाम देखे जाते हैं. कोचिंग संचालकों को अग्निशमन उपकरण लगाए जाने के बारे में जागरूक किया जाता है. शहर में तीन कोचिंग के पास ही फायर एनओसी हैं.

जिले में अभियान चलाकर कोचिंग सेंटर में चेकिंग की जाएगी. पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं. जिसके बाद ही शहर में विभाग की टीमें चेकिंग कर रही हैं. इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री और अन्य संस्थानों में विभाग की टीमें जाकर जागरुकता और ट्रेनिंग देती हैं. जिससे आग लगने पर क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए. ये सब लोगों को बताया जाता है.

बता दें कि भगवान टॉकीज के पास आकाश इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में आग लगी. शॉर्ट सर्किट से आग लगी. जिससे बेसमेंट से अचानक धुआं निकला तो कोचिंग प्रबंधन ने तत्काल सभी कक्षाएं खाली कराईं. आग की सूचना से छात्र और छात्राएं घबरा गए. भगदड मच गई. जिससे स्थानीय लोग भी मौके पर जमा हो गए. हादसे से हड़कंप की स्थिति बन गई. कोचिंग सेंटर में आग लगने की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड अधिकारी भी आकाश कोचिंग सेंटर पहुंच गए.

अधिकारियों ने कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी के इंतजाम देखे. टीम को मौके पर फायर के इंतजाम सही मिले. मगर, पास की कोचिंग में फायर सेफ्टी के इंतजाम ठीक नहीं मिले. कोचिंग में आने-जाने का रास्ता बेहद सकरा था. इसके साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर भी खाली मिले. सीएफओ देवेंद्र सिंह ने बताया कि कोचिंग सेंटर संचालक को चेतावनी दी है कि जल्द यहां पर फायर सेफ्टी के इंतजाम बेहतर करें. नहीं तो कोचिंग संस्थान को खाली करिए. इसके साथ ही कोचिंग सेंटर संचालक और बिल्डिंग के मालिक तलब किया है.

हमें स्टॉफ ने क्लास रूम खाली करने की कही

छात्र और छात्राओं ने बताया कि क्लास चल रही थी. तभी कोचिंग सेंटर के स्टाफ आए. उन्होंने कहा कि जल्दी-जल्दी आप सब यहां से बाहर निकलें. फिर हमें लाइन लगाकार एग्जिट एरिया से निकाला गया. जब हम लोग बाहर आए तो पता चला कि ग्राउंड एरिया आग लगी है. छात्र और छात्राओं ने बताया कि कोचिंग में उस समय करीब 100 से अधिक छात्र और छात्राएं थीं.

कोचिंग संस्थानों की जुलाई में होगी जांच

आगरा जिले में करीब 130 पंजीकृत कोचिंग संस्थान संचालित हैं. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ. राजेश प्रकाश ने बताया कि जुलाई में एक बार फिर कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जाएगा. जिसमें सुरक्षा मानकों और पंजीकरण संबंधी दस्तावेजों की जांच की जाएगी. हमने दो माह पहले सभी कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया था.

बड़े संस्थानों की तुलना में छोटे कोचिंग संचालकों को फायर एनओसी प्राप्त करने में अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अधिकांश छोटे कोचिंग किराये के भवनों में संचालित हैं. जहां भवन मालिक सुरक्षा मानकों के अनुरूप बदलाव कराने में रुचि नहीं लेते.

पांच कोचिंग सेंटर के पास ही फायर एनओसी

मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि फायर एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है. मानक पूरे होने पर ही एनओसी जारी होती है. विभाग समय-समय पर अभियान चलाता है. अग्निशमन विभाग के दायरे में जो बिल्डिंग नहीं आती हैं, उनमें भी अग्नि सुरक्षा के इंतजाम देखे जाते हैं. कोचिंग संचालकों को अग्निशमन उपकरण लगाए जाने के बारे में जागरूक किया जाता है. शहर में तीन कोचिंग के पास ही फायर एनओसी हैं. जिले में अभियान चलाकर कोचिंग सेंटर में चेकिंग की जाएगी.

पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं. जिसके बाद ही शहर में विभाग की टीमें चेकिंग कर रही हैं. इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री और अन्य संस्थानों में विभाग की टीमें जाकर जागरुकता और ट्रेनिंग देती हैं. जिससे आग लगने पर क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए. ये सब लोगों को बताया जाता है.

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