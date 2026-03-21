गुरुग्राम में लंबे समय बाद 24 मीटर चौड़ी बंद सड़क को खोला गया, सेक्टर-85 के 10 हजार परिवारों के लिए बड़ी सौगात

गुरुग्राम में लंबे समय बाद 24 मीटर चौड़ी बंद सड़क को खोला गया, सेक्टर-85 के 10 हजार परिवारों के लिए बड़ी सौगात
गुरुग्राम में सेक्टर-85 में बंद पड़ी 24 मीटर चौड़ी सड़क को खोल दिया गया है. सड़क खुलने से स्थानीय लोगों में खुशी है.
Published : March 21, 2026 at 6:46 PM IST
गुरुग्राम: जिले के सेक्टर-85 में रहने वाले 7 से 10 हजार परिवारों को बड़ी राहत मिली है. लंबे समय से रास्ते की समस्या से जूझ रहे सोसाइटी निवासियों के लिए अब 24 मीटर चौड़ी बंद सड़क को खोल दिया गया है, जिससे लोगों को सीधे अपने घरों तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है.
करोड़ों के फ्लैट में आने-जाने में थी दिक्कतः दरअसल सेक्टर-85 स्थित गोदरेज एयर सोसाइटी में रहने वाले लोगों को अब तक सीधा अपने फ्लैट पर जाने का रास्ता नहीं मिला था. करोड़ों रुपये के फ्लैट्स में रहने के बावजूद निवासियों को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. यहां तक कि स्कूली बच्चों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था. इस समस्या को लेकर कई बार उठाया गया लेकिन अब कहीं जाकर समस्या का समाधान हुआ.
कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने किया सड़क का उद्घाटनः इसी कड़ी में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने इस 24 मीटर चौड़ी सड़क का उद्घाटन किया. सड़क खुलने के साथ ही क्षेत्र के हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिली है और उनकी आवाजाही अब आसान हो गई है. स्थानीय निवासियों ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से लंबित समस्या का समाधान बताया है.
आम लोगों के लिए यातायात सुगमः मानेसर नगर निगम के पूर्व प्रत्याशी सुंदरलाल यादव ने कहा कि "यह पहली बार है जब गुरुग्राम में इस तरह से बंद पड़ी 24 मीटर चौड़ी सड़क को खोलकर आम लोगों के लिए सुगम बनाया गया है.अब लोगों को अपने इलाके में आने-जाने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करना पड़ेगा."