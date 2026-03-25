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BHU में बनेगा ANSI का फील्ड स्टेशन; 81 वर्ष बाद लौटेगा जैव-सांस्कृतिक विविधता का गौरव

ANSI के निदेशक प्रो. बीवी शर्मा ने कहा कि BHU अपनी उत्कृष्ट सुविधाओं और शोध परंपरा के लिए प्रसिद्ध है.

BHU में स्थापित होगा ANSI का फील्ड स्टेशन.
BHU में स्थापित होगा ANSI का फील्ड स्टेशन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 8:06 AM IST

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वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) परिसर में जल्द ही एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ANSI) का फील्ड स्टेशन स्थापित होगा. यह फील्ड स्टेशन जंतु विज्ञान विभाग में ही स्थापित किया जाएगा.

BHU के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ANSI) के निदेशक प्रो. बीवी शर्मा ने मंगलवार को विज्ञान संस्थान के जंतु विज्ञान विभाग में आयोजित पैलियोजीनोमिक्स एवं पैलियोआर्कियोलॉजी विषयक संगोष्ठी के समापन समारोह को संबोधित करते हुए घोषणा की है.

इस संबंध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और ANSI के बीच MOU भी साइन किया गया है. यह समझौता अंतर्विषयी शोध, शिक्षा और जैव-सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के क्षेत्र में नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा.

एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ANSI ) की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी. विश्वविद्यालय में यह अपनी तरह की पहली सुविधा होगी. इसके माध्यम से ANSI 81 वर्षों बाद काशी में पुनः अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा.

कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा यह BHU और ANSI के बीच हुआ यह MOU लंबे समय से चले आ रहे सहयोग की भावना का जीवंत प्रतीक है. जंतु विज्ञान विभाग में फील्ड स्टेशन की स्थापना से हमारी जैविक और सांस्कृतिक मानव विज्ञान की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी.

इस सहयोग से शोध, विकास और सामाजिक कारणों को नई गति मिलेगी. गट माइक्रोबायोम ने पंचकर्म के चिकित्सकीय विज्ञान को समझने में महत्वपूर्ण मदद की है. यह सहयोग भविष्य में ऐसे कई अंतर-विषयक शोधों का द्वार खोलेगा.

ANSI के निदेशक प्रो. बीवी शर्मा ने कहा कि BHU अपनी उत्कृष्ट सुविधाओं और शोध परंपरा के लिए प्रसिद्ध है. यहां फील्ड स्टेशन स्थापित होने से हम देश की जनजातीय, सांस्कृतिक और जैव-सांस्कृतिक विविधता के अध्ययन में नई ऊंचाइयों को छू सकेंगे. यह साझेदारी राष्ट्रीय महत्व की है.

विज्ञान संकाय के प्रमुख प्रो. राजेश कुमार श्रीवास्तव ने इस सहयोग के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह साझेदारी दोनों संस्थानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी.

जंतु विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. एम सिंगारवेल ने ऐतिहासिक संदर्भ प्रस्तुत करते हुए बताया कि ANSI की स्थापना मूलतः वाराणसी में हुई थी, जिसे बाद में वर्ष 1951 में कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया.

अब 81 वर्षों बाद काशी में इसका फील्ड स्टेशन स्थापित होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. उन्होंने कहा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शोध, विकास और सामाजिक सरोकार के विषयों में लंबा, दृश्यमान और ठोस योगदान रहा है.

ANSI सुविधा की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव प्रो. अरुण कुमार और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से प्रो. बीवी शर्मा ने हस्ताक्षर किए.

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