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BHU में बनेगा ANSI का फील्ड स्टेशन; 81 वर्ष बाद लौटेगा जैव-सांस्कृतिक विविधता का गौरव

BHU में स्थापित होगा ANSI का फील्ड स्टेशन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) परिसर में जल्द ही एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ANSI) का फील्ड स्टेशन स्थापित होगा. यह फील्ड स्टेशन जंतु विज्ञान विभाग में ही स्थापित किया जाएगा.

BHU के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ANSI) के निदेशक प्रो. बीवी शर्मा ने मंगलवार को विज्ञान संस्थान के जंतु विज्ञान विभाग में आयोजित पैलियोजीनोमिक्स एवं पैलियोआर्कियोलॉजी विषयक संगोष्ठी के समापन समारोह को संबोधित करते हुए घोषणा की है.

इस संबंध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और ANSI के बीच MOU भी साइन किया गया है. यह समझौता अंतर्विषयी शोध, शिक्षा और जैव-सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के क्षेत्र में नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा.

एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ANSI ) की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी. विश्वविद्यालय में यह अपनी तरह की पहली सुविधा होगी. इसके माध्यम से ANSI 81 वर्षों बाद काशी में पुनः अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा.

कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा यह BHU और ANSI के बीच हुआ यह MOU लंबे समय से चले आ रहे सहयोग की भावना का जीवंत प्रतीक है. जंतु विज्ञान विभाग में फील्ड स्टेशन की स्थापना से हमारी जैविक और सांस्कृतिक मानव विज्ञान की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी.

इस सहयोग से शोध, विकास और सामाजिक कारणों को नई गति मिलेगी. गट माइक्रोबायोम ने पंचकर्म के चिकित्सकीय विज्ञान को समझने में महत्वपूर्ण मदद की है. यह सहयोग भविष्य में ऐसे कई अंतर-विषयक शोधों का द्वार खोलेगा.