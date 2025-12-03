ETV Bharat / state

राजस्थान कांग्रेस का अनोखा इतिहास, 77 सालों में SC-ST और माइनॉरिटी से नहीं बना कोई प्रदेशाध्यक्ष

सचिन पायलट 6 साल से ज्यादा समय तक अध्यक्ष : सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के एक कार्यकाल में सर्वाधिक 6 साल से ज्यादा समय तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वे 21 जनवरी 2014 से लेकर 14 जुलाई 2020 तक राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं. इसी तरह वर्तमान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अभी साढ़े पांच साल से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर हैं.

लक्ष्मी कुमारी चुंडावत पहली महिला अध्यक्ष : पूर्व राज्यसभा सांसद लक्ष्मी कुमारी चुंडावत राजस्थान कांग्रेस की पहली अध्यक्ष रही हैं. वे 24 सितंबर 1971 से 20 अप्रैल 1972 तक राजस्थान कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं. उनके बाद पूर्व सांसद गिरिजा व्यास 15 अप्रैल 1999 से 16 जनवरी 2004 तक राजस्थान कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं.

एससी और माइनॉरिटी वर्ग से कार्यकारी अध्यक्ष रहे : प्रदेश कांग्रेस में एससी और माइनॉरिटी वर्ग से कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, एससी वर्ग से परसराम मोरदिया और अल्पसंख्यक वर्ग से अबरार अहमद कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं. वहीं, राजस्थान कांग्रेस में 1948 से लेकर अब तक 17 अध्यक्ष सामान्य वर्ग से रहे हैं. सामान्य वर्ग से जो अध्यक्ष रहे हैं उनमें गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास, माणिक्य लाल वर्मा, मास्टर आदित्य, जय नारायण व्यास, मथुरा दास माथुर, हरदेव जोशी, रामकिशोर व्यास, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, गिरधारी लाल व्यास, रामकिशोर व्यास, नवल किशोर शर्मा, गिरिजा व्यास, बीडी कल्ला और सीपी जोशी हैं.

जयपुर : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भले ही एससी-एसटी और माइनॉरिटी को आगे रखकर प्रतिनिधित्व देने की बात करते हों, लेकिन आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले एससी-एसटी और माइनॉरिटी को राजस्थान में संगठन के सर्वोच्च पद पर सुशोभित नहीं कर पाई है. 1948 से लेकर अब तक राजस्थान में 29 पीसीसी अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि इनमें से एक भी एससी- एसटी और माइनॉरिटी का अध्यक्ष नहीं है. इसे लेकर अक्सर कांग्रेस गलियारों में भी चर्चाएं होती रही हैं. हालांकि, एससी वर्ग से जगन्नाथ पहाड़िया और अल्पसंख्यक वर्ग से बरकतुल्लाह खान राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं.

आजादी के बाद बने अध्यक्ष (ETV Bharat GFX)

गोकुल भाई भट्ट पहले अध्यक्ष : वहीं, आजादी के बाद गोकुल भाई भट्ट राजस्थान कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे हैं. गोकुल भाई भट्ट 26 जून 1948 से 11 जून 1949 तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे. वहीं, जो नेता राजस्थान कांग्रेस के दो बार अध्यक्ष रहे हैं, उनमें मथुरादास माथुर, रामकिशोर व्यास, नाथूराम मिर्धा और अशोक गहलोत का नाम है.

उम्मीद है आगे अल्पसंख्यक वर्ग से अध्यक्ष होगा : इस मामले को लेकर राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी का कहना है कि राजस्थान में अल्पसंख्यक वर्ग से अध्यक्ष बनना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में 11% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को वोट करती आई है. पीछे क्या कारण रहे ये नहीं जानना चाहता, लेकिन अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार एससी- एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को सत्ता और संगठन में उचित प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं. राजस्थान के उदयपुर में हुए नव संकल्प शिविर में भी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को 50% पदों पर प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव पास किया गया था, जिसे बाद में संगठन में लागू भी किया गया है. अब हम उम्मीद करते हैं आगे कभी अल्पसंख्यक वर्ग से राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए.

आजादी के बाद बने अध्यक्ष (ETV Bharat GFX)

एससी वर्ग कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक : कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीवी वर्मा का कहना है कि आजादी के बाद से ही राजस्थान में एससी वर्ग कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है. लोकसभा और विधानसभा और चुनाव में कांग्रेस पार्टी से कई सांसद विधायक चुनते आए रहे हैं. कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में एससी वर्ग से जगन्नाथ पहाड़िया को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन किन्हीं कारणों से प्रदेशाध्यक्ष नहीं बन पाए. अब जिस तरह से राहुल गांधी एससी-एसटी और ओबीसी माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, उस लिहाज से हमें उम्मीद है कि आगे कभी एससी वर्ग से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है.

कांग्रेस को अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए : वहीं, एससी, एसटी और माइनॉरिटी वर्ग से अभी तक भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने को लेकर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि आजादी के बाद से ही एससी-एसटी और माइनॉरिटी राजस्थान में कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है. कांग्रेस पार्टी भी यह दावे करती है कि वह एससी-एसटी और माइनॉरिटी वर्ग के लिए काम करती हुई आई है. प्रदेश में संगठन के सर्वोच्च पद पर इन वर्गों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया इस पर कांग्रेस पार्टी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए. आखिर क्या कारण रहे जो इन वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था?. हालांकि, संगठन में अन्य पदों पर और सत्ता में भी में हैं, जिन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलता रहा है. अगर पार्टी को अपने परंपरागत वोट बैंक को बरकरार रखना है तो संगठन के सर्वोच्च पद पर प्रतिनिधित्व देने को लेकर भी पार्टी को सोचना चाहिए.