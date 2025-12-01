ETV Bharat / state

40 सालों बाद रूस से शुरू होगा लेदर का कारोबार; इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार

काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट का 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आठ से 10 दिसंबर तक रूस में कारोबारियों से करेगा मुलाकात

फिर से रफ्तार पकड़ेगी लेदर इंडस्ट्री. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 1, 2025

कानपुर: जिस दिन से अमेरिका ने भारतीय उत्पादों के एक्सपोर्ट पर 50 प्रतिशत टैरिफ की दरों को लागू किया है, उससे सबसे अधिक चमड़ा कारोबारी परेशान हैं. उनका कहना है कि साल 2024-25 में यूपी का कुल एक्सपोर्ट एक लाख 86 हजार करोड़ रुपये तक था. उसमें 19 प्रतिशत कारोबार (सबसे अधिक) अमेरिका से हुआ था. लेकिन, पिछले कुछ माह से कारोबार ठप हो गया. अब, नए देशों के बाजार तलाशने में जब कारोबारी लगे थे, तो उसमें रूस ने अपनी सकारात्मक रुचि दिखाई.

रूस का दौरा करेगा डेलीगेशन: इसके चलते सालों बाद काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (सीएलई) का 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आगामी आठ से 10 दिसंबर तक रूस का दौरा करेगा. सीएलई के क्षेत्रीय अध्यक्ष असद इराकी ने बताया, उस दौरे पर हम रूस के साथ ज्वाइंट वेंचर प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे. इस प्रोग्राम के तहत भारतीय कारोबारियों के पास रूस में कारोबार करने का मौका मिलेगा.

बड़ी मात्रा में चमड़ा रूस भेजा जाता था: रूस के कारोबारी अब सीधे कानपुर से लेकर यूपी के अन्य शहरों से चमड़ा और चमड़े के उत्पाद ले सकेंगे. उन्होंने बताया, दिल्ली में उनकी रूस के कारोबारियों से मुलाकात प्रस्तावित है. जहां से कारोबार विस्तार पर चर्चा होगी. उन्होंने ये भी कहा, सालों पहले कानपुर से सीधे बड़ी मात्रा में चमड़ा रूस को भेजा जाता था. लेकिन, पिछले कुछ सालों से कारोबार की गति धीमी पड़ गई थी. जो अब एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगी.

सालाना 6000 करोड़ के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते थे: फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया, कानपुर में वैसे तो 30 से अधिक ऐसे उत्पाद तैयार होते हैं. जो कई देशों में निर्यात के तौर पर भेजे जाते हैं. हालांकि, यहां की पहचान चमड़ा है. जिसकी मांग अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, इटली, पोलैंड समेत कई अन्य देशों में जबर्दस्त है. सालाना कानपुर से कुल निर्यात कारोबार करीब 10 हजार करोड़ रुपये का है, जिसमें छह से साढ़े छह हजार करोड़ रुपये के उत्पाद केवल चमड़े के हैं.

लेदर इंडस्ट्री के अच्छे दिन आएंगे: उन्होंने बताया, साल 2024-25 में फियो को एक रिपोर्ट मिली थी, जिसमें भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार का आंकड़ा 68.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया. अब लेदर कारोबारियों को रूस में अच्छा बाजार मिल जाएगा जिससे वहां कारोबार का विस्तार हो सकेगा. काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के चेयरमैन आरके जालान ने कहा कि रूस संग लेदर कारोबार को लेकर अच्छा रोडमैप बन गया है. आठ से 10 दिसंबर के बीच देशभर से टॉप-22 निर्यातक रूस जा रहे हैं. हमें पूरी उम्मीद है, अब सालों बाद रूस से लेदर के मामले में बेहतर कारोबार होगा.

