40 साल बाद बस्तर दशहरा में लौटेंगे जंगल के देवता, दशहरे में आस्था और परंपरा का होगा संस्कृति से संगम
माओवाद के खात्मे के बाद ये पहला दशहरा होगा जिसमें दूर-दूर से देवी-देवता शामिल होंगे. सुनील कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 20, 2026 at 12:00 PM IST
जगदलपुर: बस्तर की पहचान सिर्फ घने जंगलों आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक खूबसूरती तक सीमित नहीं है. बस्तर की ऐतिहासिक पहचान सदियों पुरानी परंपराएं भी इसे दुनियाभर में अनोखी और विशिष्ट बनाती हैं. इन्हीं परंपराओं में शामिल है बस्तर का 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा. जो अपनी अनोखी रस्मों, देवी-देवताओं की आस्था और जनजातीय संस्कृति के लिए जाना और पहचाना जाता है.
40 साल बाद बस्तर दशहरा में लौटे जंगल के देवता
इस बार बस्तर दशहरा कुछ ज्यादा ही खास होने जा रहा है. इसकी वजह है माओवाद के प्रभाव से मुक्त होते ही बस्तर के अंदरूनी इलाकों से देवी-देवताओं की पर्व में वापसी हो रही है. जो देवी देवता कभी माओवाद के प्रभाव और दुर्गम जंगलों से असुरक्षा के चलते बस्तर दशहरा में शामिल नहीं हो पाते थे, वहीं देवी देवता अब अपने पुजारियों और भक्तों के साथ इस ऐतिहासिक पर्व के गवाह बन रहे हैं. गांव-गांव से आए पुजारी बताते हैं कि वो करीब चार दशक बाद यहां आपने देवता को लेकर आए हैं.
75 दिनों तक चलेगा बस्तर का ऐतिहासिक दशहरा
बस्तर राजपरिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव कहते हैं, ''आवापल्ली, गंगालूर, मद्देड़, ओरछा, अबूझमाड़, ताड़मेटला, मुंडी डोंगरी, तुलसी डोंगरी ये सब ऐसे इलाके थे, जहां कोई जाता नहीं था. हम भी हेलीकॉप्टर की सहायता से उन इलाकों तक पहुंचे. आज वहां लोग भी यहां अपने देवता को लेकर रहे हैं. हमने सभी देवी-देवताओं को न्योता भेजा है. बस्तर में जिस तेजी से विकास के काम हो रहे हैं, उससे अब यहां पहुंचना आसान हो गया है. बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहां पहुंच रहे हैं. यहां आए देवी-देवता अपनी शक्तियों से से भक्तों को नई ऊर्जा देंगे. पूरे 75 दिनों तक चलने वाला यहां का दशहरा इसलिए सबसे खास होता है. देश और दुनिया के लोग यहां के दशहरे को देखने के लिए पहुंचते हैं.''
खांडाबाबा देवता को लेकर पहुंचे 40 साल बाद पुजारी
पुजारी रामनाथ मंडावी कहते हैं, ''मेरे बचपन में मेरे पिता और अन्य लोग देवी देवता को लेकर बस्तर दशहरे में शामिल होने पहुंचते थे. लेकिन उनकी मृत्यु हो गई और नक्सल प्रभाव के कारण यह परंपरा छूट गई थी. लेकिन अब इसे 40 साल बाद पुनः शुरू किया जा रहा है. राजपरिवार से न्योता मिला है. हम अपने खंडाबाबा देवता और उनके पुत्र मुया कुंवारी व काकड़ कोंआ देवताओं को लेकर पहुंचे हैं, जिन्हें आंगादेव भी हम कहते हैं.''
माओवादियों के डर से नहीं आते थे पुजारी
पुजारी विशेश्वर मंडावी कहते हैं, ''पहले नक्सल प्रभाव के कारण हम अपने देवी-देवता को यहां लेकर नहीं आते थे. माओवादियों से डर लगता था इस वजह से हम इस बड़े आयोजन में नहीं शामिल होते थे. लेकिन नक्सलवाद खत्म हो गया और माओवादियों ने सरेंडर कर दिया. अब हम अपने देवी-देवता को खुशी से यहां लेकर आ रहे हैं. अब हम हर साल यहां आएंगे. हम भी पहली बार यहां अपने खंडाबाबा को लेकर आए हैं.''
बस्तर दशहरा की बढ़ती रौनक
इस साल बस्तर दशहरा में वर्षों बाद लौट रहे देवी-देवताओं की मौजूदगी पर्व को एक नया और आकर्षक रुप दे रही है. देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए भी यह बस्तर की जीवंत आदिवासी संस्कृति को करीब से समझने का मौका भी होगा. माओवाद के प्रभाव से प्रभावित रहे क्षेत्रों में शांति और सामान्य जनजीवन की ओर बढ़ते कदमों के बीच देवी-देवताओं की यह वापसी एक सकारात्मक सांस्कृतिक संदेश देती है.
शांति का यह संदेश है कि बस्तर की पहचान केवल संघर्ष और चुनौतियों से नहीं, बल्कि उसकी आस्था, परंपराओं और सामूहिक विरासत से भी है. जंगलों के बीच वर्षों से जीवित रही आस्था अब फिर व्यापक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है. यही वजह है कि इस बार का बस्तर दशहरा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि परंपराओं की वापसी, सांस्कृतिक पुनर्मिलन और बदलते बस्तर की कहानी भी बनने जा रहा है.
बस्तर दशहरा: बेल जात्रा रस्म पूरी, जोड़ी बेल फल में विराजती हैं देवी दंतेश्वरी और माणिकेश्वरी
बस्तर दशहरा की अनसुनी दास्तां : 600 साल पुरानी परंपरा, राजकुमारी चमेली बाबी के साहस की कहानी
पंचमी पर दंतेश्वरी के दरबार पहुंचा राजपरिवार, निभाई वर्षों पुरानी परंपरा, बस्तर दशहरा का दिया न्योता