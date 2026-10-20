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40 साल बाद बस्तर दशहरा में लौटेंगे जंगल के देवता, दशहरे में आस्था और परंपरा का होगा संस्कृति से संगम

40 साल बाद लौट रहे देवी देवता ( ETV BAHARAT )

जगदलपुर: बस्तर की पहचान सिर्फ घने जंगलों आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक खूबसूरती तक सीमित नहीं है. बस्तर की ऐतिहासिक पहचान सदियों पुरानी परंपराएं भी इसे दुनियाभर में अनोखी और विशिष्ट बनाती हैं. इन्हीं परंपराओं में शामिल है बस्तर का 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा. जो अपनी अनोखी रस्मों, देवी-देवताओं की आस्था और जनजातीय संस्कृति के लिए जाना और पहचाना जाता है.

40 साल बाद बस्तर दशहरा में लौटे जंगल के देवता इस बार बस्तर दशहरा कुछ ज्यादा ही खास होने जा रहा है. इसकी वजह है माओवाद के प्रभाव से मुक्त होते ही बस्तर के अंदरूनी इलाकों से देवी-देवताओं की पर्व में वापसी हो रही है. जो देवी देवता कभी माओवाद के प्रभाव और दुर्गम जंगलों से असुरक्षा के चलते बस्तर दशहरा में शामिल नहीं हो पाते थे, वहीं देवी देवता अब अपने पुजारियों और भक्तों के साथ इस ऐतिहासिक पर्व के गवाह बन रहे हैं. गांव-गांव से आए पुजारी बताते हैं कि वो करीब चार दशक बाद यहां आपने देवता को लेकर आए हैं.