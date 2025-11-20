Explainer : 35 साल बाद शुरू हुई रिंगिंग, पक्षियों की उड़ान और जीवन चक्र के कई रहस्य होंगे उजागर
घना में की जा रही बर्ड रिंगिंग स्टडी पक्षियों की दुनिया के कई रहस्यों से पर्दा उठाने वाली है. देखिए ये रिपोर्ट...
Published : November 20, 2025 at 6:47 AM IST
भरतपुर: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 35 साल बाद अब बर्ड रिंगिंग दोबारा शुरू हुई है. इससे पक्षियों की उड़ान और जीवन चक्र के कई रहस्य उजागर होने वाले हैं. छोटी सी 6 ग्राम की चिड़िया वॉब्लर लौटते-लौटते 10 ग्राम कैसे हो जाती है, राजस्थान की गौरैया कजाकिस्तान तक कैसे उड़ जाती है और बार-हेडेड गीज अब तिब्बत-मंगोलिया से कौन से नए रास्तों से आ रहे हैं ? समझने के लिए वैज्ञानिक फिर से मैदान में उतरे हैं. बीएनएचएस और राजस्थान वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही बर्ड रिंगिंग स्टडी पक्षियों की दुनिया के ऐसे ही कई रहस्यों से पर्दा उठाने वाली है.
केवलादेव के निदेशक मानस सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार और राजस्थान के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति के बाद इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया है. यह वही परंपरा है, जिसे पक्षी विज्ञान के जनक डॉ. सलीम अली ने यहां शुरू किया था और बीएनएचएस ने इसे वर्षों तक जारी रखा, लेकिन लंबे अंतराल के बाद इस प्रोजेक्ट के पुनः शुरू होने का समय और महत्व, दोनों बेहद अहम हैं. क्योंकि दुनिया जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और पक्षियों के माइग्रेशन पैटर्न सबसे पहले इस बदलाव का संकेत देते हैं.
इसलिए जरूरी है रिंगिंग : मानस सिंह ने बताया कि पक्षी मौसम के सबसे सटीक संकेतक होते हैं. आज तापमान में बढ़ता उतार-चढ़ाव, बारिश के बदलते पैटर्न और प्राकृतिक आवासों में तेजी से हो रहे बदलावों ने उनकी लाइफ साइकिल को प्रभावित किया है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि :
- अब कौन से पक्षी भरतपुर आ रहे हैं ?
- पहले की तुलना में कितने समय तक रुक रहे हैं ?
- उनके वजन, स्वास्थ्य और प्रवास मार्ग में क्या बदल रहा है ?
- और सबसे महत्वपूर्ण की कौन-कौन सी प्रजातियां आने वाले दशक में अपनी आदतें बदल सकती हैं ?
6 ग्राम की चिड़िया, 10 ग्राम से लौटती है : मानस सिंह ने बताया कि इस स्टडी से पता चला है कि वॉब्लर नाम की नन्ही चिड़िया जब घना पहुंचती है तो उसका वजन लगभग 6 ग्राम दर्ज किया जाता है, लेकिन जब वही चिड़िया घना से वापस जाती है तो उसका वजन 10 ग्राम से अधिक पाया गया. इसका मतलब केवलादेव उसके लिए सिर्फ एक ठहराव नहीं, बल्कि ऊर्जा का विशाल भंडार है. यहां मिलने वाला भोजन और सुरक्षित वातावरण उसे इतनी ताकत देता है कि वह कई देशों की दूरी तय कर पाती है.
पढ़ें : घना का 'ग्रीन सर्वे' : 400 से ज्यादा वनस्पति प्रजातियों की पहचान, कई लुप्त पौधे लौटे
राजस्थान की गौरैया कजाकिस्तान तक : निदेशक मानस सिंह ने बताया कि इस स्टडी का सबसे बड़ा और अप्रत्याशित खुलासा गौरैया यानी हाउस स्पैरो को लेकर है. सदियों से इसे एक लोकल बर्ड माना जाता रहा है. एक ऐसी चिड़िया जो घरों के कोनों, छज्जों और आस-पास के पेड़ों में अपना जीवन बिताती है. यानि कम दूरी की उड़ान भरने वाली चिड़िया माना जाता रहा है, लेकिन रिंगिंग ने इस धारणा को बिल्कुल गलत साबित कर दिया. राजस्थान में मिलने वाली गौरैया की पहचान कजाकिस्तान में हुई है, यानि यह लोकल नहीं, बल्कि इंटरनेशनल माइग्रेंट है.
बार-हेडेड गीज की महाद्वीपीय यात्रा : मानस सिंह ने बताया कि इससे पहले भी रिंगिंग ने कई बार दुनिया को चौंकाया था. 1990 के दशक में टैग की गई बार-हेडेड गीज और ग्रे लेग गीज की उड़ान का अध्ययन बताते हैं कि ये पक्षी तिब्बत, मंगोलिया और यहां तक कि साइबेरिया जैसे अत्यंत ठंडे क्षेत्रों से यहां तक आते हैं.
सबसे बड़ा डेटा बैंक : निदेशक मानस सिंह ने बताया कि बर्ड रिंगिंग इसकी भी महत्वपूर्ण है, ताकि हम करीब 20 से 30 वर्षों के बदलाव आदि के बारे में जान सकें.
केवलादेव पहले भी दुनिया के बेहतरीन वेटलैंड्स और बर्ड सैंक्चुअरी में गिना जाता था, लेकिन अब यह सिर्फ एक अभयारण्य नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर पक्षियों के प्रवास और जलवायु संकेतों को समझने की सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रयोगशाला साबित हो रहा है. यहां किए जा रहे अध्ययन की रिपोर्ट न सिर्फ भारत, बल्कि अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए भी मूल्यवान सिद्ध होगी. आने वाले दशकों में यह रिसर्च बताने वाली है कि बदलते पर्यावरण ने पक्षियों और जैव विविधता को किस हद तक प्रभावित किया है.