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उद्यान विभाग को 26 सालों में मिला पहला स्थाई निदेशक, अब ये होगा फायदा

राकेश कुमार सिंह को अपर निदेशक पद से प्रमोशन देते हुए अब उन्हें निदेशक पद की जिम्मेदारी मिली है.

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राकेश कुमार सिंह बने उद्यान विभाग के स्थाई निदेशक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 29, 2026 at 4:34 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में राज्य स्थापना के बाद पहली बार उद्यान विभाग को स्थाई तौर पर विभागीय निदेशक मिल गया है. हालांकि ये तैनाती भी बेहद धीमी गति के बाद पूरी की गई. अब विभागीय निदेशक मिलने के बाद उद्यान को कुछ खास लाभ मिलने की उम्मीद है.

उत्तराखंड में एक बड़ी आबादी खेती पर निर्भर रहती है और कृषि के साथ उद्यान के क्षेत्र में यहां बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं, इसके बावजूद हैरानी की बात यह है कि राज्य स्थापना के 26 साल बाद जाकर इससे जुड़े उद्यान विभाग को स्थाई निदेशक मिल पाया है.

स्थिति यह है कि उद्यान विभाग के HOD के तौर पर निदेशक पद के लिए कभी प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी लिए गए तो कभी प्रांतीय या अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को इस सीट पर बैठा दिया गया. जबकि विभागीय स्तर पर स्थाई निदेशक की तैनाती कभी हो ही नहीं पाई. यह पहला मौका है जब विभाग के ही किसी अधिकारी को निदेशक की कुर्सी स्थाई तौर पर मिल पाई है.

राकेश कुमार सिंह को अपर निदेशक पद से प्रमोशन देते हुए अब उन्हें निदेशक पद की जिम्मेदारी मिली है. हालांकि वह काफी पहले इस पद के लिए आहर्ताएं पूरी कर चुके थे, लेकिन फाइलों की धीमी गति के कारण महीनो बाद जाकर उनके निदेशक पद पर आदेश हो पाया. लंबे समय के इंतजार के बाद शासन स्तर से आदेश जारी हुआ, जिसमें राकेश कुमार सिंह को उद्यान विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है. आदेश जारी होने के बाद उन्होंने विधिवत रूप से निदेशक पद का कार्यभार भी संभाल लिया.

इस नियुक्ति को विभाग के लिए एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक विभाग में स्थाई विभागीय निदेशक की व्यवस्था नहीं बन पाई थी. उद्यान विभाग किसानों से सीधे जुड़ा एक तकनीकी विभाग माना जाता है, जहां फल उत्पादन, बागवानी, पॉलीहाउस, फूलों की खेती, मशरूम उत्पादन, औषधीय पौधों और आधुनिक कृषि तकनीकों से जुड़ी योजनाएं संचालित होती हैं. ऐसे में विभाग की गहराई से समझ रखने वाले अधिकारी की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी. अब राकेश कुमार सिंह की नियुक्ति से विभागीय कर्मचारियों और किसान संगठनों में नई उम्मीद जगी है.

माना जा रहा है कि विभाग की तकनीकी जरूरतों को समझने वाला अधिकारी अब योजनाओं को ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू कर सकेगा. खास बात यह भी है कि राकेश कुमार सिंह खुद विभागीय पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्हें उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली का लंबा अनुभव है. ऐसे में उन्हें योजनाओं की जमीनी चुनौतियों और किसानों की वास्तविक जरूरतों की बेहतर जानकारी है.

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राकेश कुमार सिंह उद्यान निदेशक
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