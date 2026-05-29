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उद्यान विभाग को 26 सालों में मिला पहला स्थाई निदेशक, अब ये होगा फायदा

देहरादून: उत्तराखंड में राज्य स्थापना के बाद पहली बार उद्यान विभाग को स्थाई तौर पर विभागीय निदेशक मिल गया है. हालांकि ये तैनाती भी बेहद धीमी गति के बाद पूरी की गई. अब विभागीय निदेशक मिलने के बाद उद्यान को कुछ खास लाभ मिलने की उम्मीद है.

उत्तराखंड में एक बड़ी आबादी खेती पर निर्भर रहती है और कृषि के साथ उद्यान के क्षेत्र में यहां बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं, इसके बावजूद हैरानी की बात यह है कि राज्य स्थापना के 26 साल बाद जाकर इससे जुड़े उद्यान विभाग को स्थाई निदेशक मिल पाया है.

स्थिति यह है कि उद्यान विभाग के HOD के तौर पर निदेशक पद के लिए कभी प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी लिए गए तो कभी प्रांतीय या अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को इस सीट पर बैठा दिया गया. जबकि विभागीय स्तर पर स्थाई निदेशक की तैनाती कभी हो ही नहीं पाई. यह पहला मौका है जब विभाग के ही किसी अधिकारी को निदेशक की कुर्सी स्थाई तौर पर मिल पाई है.

राकेश कुमार सिंह को अपर निदेशक पद से प्रमोशन देते हुए अब उन्हें निदेशक पद की जिम्मेदारी मिली है. हालांकि वह काफी पहले इस पद के लिए आहर्ताएं पूरी कर चुके थे, लेकिन फाइलों की धीमी गति के कारण महीनो बाद जाकर उनके निदेशक पद पर आदेश हो पाया. लंबे समय के इंतजार के बाद शासन स्तर से आदेश जारी हुआ, जिसमें राकेश कुमार सिंह को उद्यान विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है. आदेश जारी होने के बाद उन्होंने विधिवत रूप से निदेशक पद का कार्यभार भी संभाल लिया.