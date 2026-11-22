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23 साल बाद फिर बाड़ा पदमपुरा में जुटेगा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिवों को देंगे प्रशिक्षण

कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की बैठक ( Source - X Handle Mallikarjun Kharge )

जयपुर : राजधानी एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन की गतिविधियों का केंद्र बनने जा रही है. कांग्रेस के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिवों का पहला 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शिवदासपुरा के पास बाड़ा पदमपुरा में 30 नवंबर से 9 दिसंबर आयोजित होगा. शिविर का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शिविर के समापन सत्र में शामिल होंगे.