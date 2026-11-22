23 साल बाद फिर बाड़ा पदमपुरा में जुटेगा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिवों को देंगे प्रशिक्षण
बाड़ा पदमपुरा में इससे पहले वर्ष 2003 में कांग्रेस का तीन दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ था.
Published : November 22, 2026 at 1:57 PM IST
जयपुर : राजधानी एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन की गतिविधियों का केंद्र बनने जा रही है. कांग्रेस के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिवों का पहला 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शिवदासपुरा के पास बाड़ा पदमपुरा में 30 नवंबर से 9 दिसंबर आयोजित होगा. शिविर का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शिविर के समापन सत्र में शामिल होंगे.
वेणुगोपाल जल्द आएंगे जयपुर: पार्टी नेताओं का कहना है कि 25 नवंबर के बाद पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल का जयपुर दौरा प्रस्तावित है. वे शिविर का जायजा लेंगे. हाल ही में पार्टी के खड़गे ने 81 राष्ट्रीय सचिवों की घोषणा की थी. सभी नव नियुक्त सचिवों को अलग–अलग राज्यों में सह प्रभारी की जिम्मेदारी भी दी गई है. खड़गे 30 नवंबर को प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करेंगे, जबकि राहुल गांधी 9 दिसंबर को समापन सत्र में शामिल होने जयपुर आएंगे. प्रशिक्षण के जरिए पार्टी अपने नए पदाधिकारियों को संगठन की कार्यप्रणाली, राजनीतिक चुनौतियों और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की जिम्मेदारियों से रूबरू कराने की तैयारी में है.
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जयपुर से राष्ट्रीय संगठन को संदेश देने की तैयारी : राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि राजस्थान में इस आयोजन के जरिए कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व एक बार फिर अपनी संगठनात्मक गतिविधियों के लिए जयपुर को केंद्र बना रहा है. खड़गे का उद्घाटन और राहुल गांधी का समापन सत्र में शामिल होना इस शिविर को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बना रहा है. अब सबकी निगाहें इस बात पर रहेंगी कि प्रशिक्षण शिविर में नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिवों को किन विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है और पार्टी के आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर क्या दिशा तय होती है.
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23 साल पहले बाड़ा पदमपुरा पहुंची थीं सोनिया गांधी : इस आयोजन का एक ऐतिहासिक पहलू भी है. बाड़ा पदमपुरा में इससे पहले वर्ष 2003 में कांग्रेस का तीन दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ था. उस समय तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी यहां पहुंची थीं. तब राजस्थान में अशोक गहलोत की प्रचंड बहुमत की सरकार थी. अब करीब 23 साल बाद एक बार फिर इसी स्थान पर कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है.
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संगठन की बारीकियां सिखाने की तैयारी : 10 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिवों को संगठनात्मक जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना है. राष्ट्रीय सचिवों की भूमिका अलग-अलग राज्यों में पार्टी संगठन के कामकाज, प्रदेश इकाइयों के साथ समन्वय और पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में प्रशिक्षण शिविर के जरिए उन्हें संगठन की कार्यशैली और जिम्मेदारियों को लेकर मार्गदर्शन दिया जाएगा.
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राजस्थान से 6 नेता भी बने राष्ट्रीय सचिव : नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिवों में राजस्थान से भी 6 नेताओं को शामिल किया गया है. जबकि तीन नेताओं को हटाया गया है. जिन नेताओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है उनमें रेहाना रियाज, हेम सिंह शेखावत, धीरज गुर्जर, डूंगर राम गेदर, दानिश अबरार और जगदीश जांगिड़ शामिल हैं. जबकि सांसद संजना जाटव, पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा और विजय जांगिड़ को राष्ट्रीय सचिव पद से हटाया गया है.