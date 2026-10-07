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मसूरी शरदोत्सव शुरू, बारिश में भी नहीं थमा कलाकारों का जोश, देश भर की झांकियों ने मोहा मन

मसूरी में पांच दिवसीय शरदोत्सव शुरू ( Etv Bharat )

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में 12 साल के लंबे अंतराल के बाद मंगलवार को शरदोत्सव की पुरानी रौनक लौट आई. सर्वे मैदान से निकली भव्य शोभायात्रा में देशभर की विविध संस्कृति के रंग देखने को मिले. बारिश के बीच भी कलाकारों और स्थानीय लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ. विभिन्न राज्यों से पहुंचे कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य और लोक कला की प्रस्तुतियां देकर मालरोड को सांस्कृतिक रंगों से सराबोर कर दिया.

मसूरी शरदोत्सव का शुभारंभ: शोभायात्रा सर्वे मैदान से शुरू होकर मालरोड होते हुए गांधी चौक पहुंची. इसमें बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक ने उत्साह के साथ भाग लिया. रास्तेभर पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भीड़ कलाकारों की प्रस्तुतियां देखने के लिए जुटी रही. अलग-अलग राज्यों की पारंपरिक वेशभूषा, लोकनृत्य और संगीत ने लोगों को देश की सांस्कृतिक विविधता से रूबरू कराया. मसूरी शरदोत्सव का शुभारंभ (ETV Bharat) गांधी-इंद्रमणि बडोनी पर आधारित झांकी रही आकर्षण: शोभायात्रा में उत्तराखंड की लोकसंस्कृति और विरासत को दर्शाती झांकियां भी शामिल रहीं. महात्मा गांधी और उत्तराखंड के जननायक इंद्रमणि बडोनी के जीवन एवं विचारों पर आधारित झांकी ने लोगों का विशेष ध्यान खींचा. झांकी के माध्यम से उत्तराखंड के सामाजिक, सांस्कृतिक और जनआंदोलनों से जुड़ी विरासत को प्रदर्शित किया गया. लोगों ने झांकियों और कलाकारों की प्रस्तुतियों की जमकर सराहना की. सर्वे मैदान से निकली भव्य शोभायात्रा (ETV Bharat) बारिश बनी बाधा, मुख्यमंत्री का दौरा रद्द होने से मायूसी: शरदोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को भी शामिल होना था. लेकिन मसूरी में खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो गया. उनके कार्यक्रम में नहीं पहुंचने से लोगों और आयोजकों में कुछ मायूसी भी देखने को मिली. हालांकि, इसके बावजूद शोभायात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उत्साह कम नहीं हुआ. जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने संयुक्त रूप से शरदोत्सव का शुभारंभ किया.