SPECIAL: झारखंड स्थापना दिवस पर ब्रिटिश काल की ऐतिहासिक तोपचांची झील की अनदेखी, पर्यटन सुविधाओं का अभाव
102 साल बीत जाने के बाद भी धनबाद की तोपचांची झील में बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 21, 2026 at 4:40 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 4:47 PM IST
धनबादः 15 नवंबर को झारखंड का अपना स्थापना दिवस मनाया गया. इसी मौके पर राज्यभर में स्थापना दिवस पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है. लेकिन धनबाद की ऐतिहासिक तोपचांची झील को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि सवाल उठा रहे हैं. 15 नवंबर 1924 को स्थापित इस ब्रिटिशकालीन झील के प्रचार-प्रसार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया. 102 साल का इतिहास समेटे इस झील में आज भी पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है.
102 साल पुराना है झील का इतिहास
पारसनाथ की पहाड़ियों की तलहटी में फैली तोपचांची झील. प्राकृतिक खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व का ऐसा संगम, जो किसी भी पर्यटक को आकर्षित कर सकता है. ब्रिटिश काल में वर्ष 1924 में स्थापित इस झील का इतिहास 102 साल पुराना है. 15 नवंबर की तारीख झारखंड के स्थापना दिवस के साथ-साथ तोपचांची झील की स्थापना से भी जुड़ी हुई है.
झील को आज भी पहचान का इंतजार
लेकिन झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर जहां राज्यभर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं इस ऐतिहासिक झील को पर्यटन के रूप में प्रमोट करने के लिए किसी विशेष आयोजन की पहल नहीं दिखी. स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि प्राकृतिक संपदा से भरपूर इस धरोहर को आज भी उस पहचान और सुविधा का इंतजार है, जिसकी यह हकदार है.
जिला परिषद सदस्य विकास महतो का कहना है कि तोपचांची झील स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का बड़ा माध्यम बन सकती है. माड़ा की खाली जमीन पर छोटी-छोटी दुकानें बनाकर स्थानीय युवाओं और परिवारों को आवंटित किया जाए, तो एक तरफ रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं दूसरी तरफ पर्यटकों को खाने-पीने और जरूरी सुविधाएं भी मिल सकेंगी.
संसाधनों का इस्तेमाल
उन्होंने मुख्यमंत्री, उपायुक्त और माड़ा के निदेशक को कई बार पत्र लिखने और ग्रामसभा के माध्यम से भी इस मांग को उठाने की बात कही. उनका सुझाव है कि फिलहाल करोड़ों रुपये की बड़ी परियोजना का इंतजार करने के बजाय उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल शुरू किया जाना चाहिए.
पहले यहां गेस्ट हाउस और बागवानी की व्यवस्था थी
सिर्फ रोजगार ही नहीं, पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था भी बड़ी चुनौती है. स्थानीय जनप्रतिनिधि पुराने गेस्ट हाउस को आउटसोर्सिंग के माध्यम से संचालित करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि पहले यहां गेस्ट हाउस और बागवानी की बेहतर व्यवस्था थी, लेकिन समय के साथ सुविधाएं खत्म होती चली गईं.
पार्किंग और खाने-पीने की उचित व्यवस्था नहीं
वहीं सड़क की बदहाल स्थिति, पार्किंग की समस्या और खाने-पीने की उचित व्यवस्था नहीं होने से पर्यटकों को भी परेशानी होती है. अब जरा पर्यटकों की परेशानी भी सुनिए. झारखंड के अलग-अलग जिलों के साथ पश्चिम बंगाल से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं. लेकिन खूबसूरत नजारों के बीच उन्हें शौचालय, पार्किंग, होटल, रेस्टोरेंट और ठहरने जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी खलती है.
पर्यटकों की शिकायतों में एक बड़ी समस्या सड़क और रात्रि विश्राम की व्यवस्था को लेकर भी है. लोगों का कहना है कि परिवार के साथ घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए यहां ठहरने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए. रास्ते की स्थिति भी बेहतर करने की जरूरत है.
अच्छे रेस्टोरेंट की कमी
कोलकाता से पहुंचे पर्यटक भी यहां की प्राकृतिक खूबसूरती से प्रभावित हैं, लेकिन महिलाओं के लिए शौचालय और खाने-पीने की व्यवस्था को लेकर उनकी शिकायतें हैं. उनका कहना है कि लंबा सफर तय कर यहां पहुंचने के बाद भी खाने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट नहीं मिलते. पीने के पानी की गुणवत्ता को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए.
बुनियादी सुविधाओं की जरूरत
तोपचांची झील के विकास को लेकर पहले भी बड़े-बड़े दावे किए जाते रहे हैं. रिसॉर्ट बनाने और इसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की बातें भी सामने आईं. लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक बड़ी परियोजना जमीन पर नहीं उतरती, तब तक मौजूदा गेस्ट हाउस, सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करना जरूरी है. उनका मानना है कि पर्यटन सुविधाएं विकसित होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और झारखंड के इस प्राकृतिक स्थल को राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शामिल किया जा सकेगा.
यहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं
102 साल का इतिहास, प्राकृतिक खूबसूरती और पर्यटन की अपार संभावनाएं... इसके बावजूद तोपचांची झील आज भी बुनियादी सुविधाओं के इंतजार में है. अब देखना होगा कि स्थापना दिवस के मौके पर उठे ये सवाल जिला प्रशासन और संबंधित विभागों तक पहुंचते हैं या फिर यह ऐतिहासिक धरोहर यूं ही अपनी बदहाली की कहानी कहती रहेगी.
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