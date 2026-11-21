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SPECIAL: झारखंड स्थापना दिवस पर ब्रिटिश काल की ऐतिहासिक तोपचांची झील की अनदेखी, पर्यटन सुविधाओं का अभाव

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

धनबादः 15 नवंबर को झारखंड का अपना स्थापना दिवस मनाया गया. इसी मौके पर राज्यभर में स्थापना दिवस पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है. लेकिन धनबाद की ऐतिहासिक तोपचांची झील को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि सवाल उठा रहे हैं. 15 नवंबर 1924 को स्थापित इस ब्रिटिशकालीन झील के प्रचार-प्रसार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया. 102 साल का इतिहास समेटे इस झील में आज भी पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है.

102 साल पुराना है झील का इतिहास