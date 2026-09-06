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100 साल से पक्षियों को चुगा रहे रामद्वारा में अब इंसानों के लिए शुरू हुआ निशुल्क अन्न क्षेत्र

चित्तौड़गढ़: शहर में बूंदी रोड स्थित रामद्वारा में संत दिग्विजयराम महाराज का चातुर्मास चल रहा है. इसी बीच यहां एक नई शुरुआत हुई है. यहां संत भगतराम अन्न क्षेत्र के नाम से निशुल्क रसोई शुरू की गई है. यहां आने वाले श्रद्धालु भजन-कीर्तन के साथ भोजन भी ग्रहण करेंगे. यहां वर्षों से पक्षियों को दाना डालते आ रहे हैं और प्रतिदिन 3 क्विंटल अनाज पक्षियों को डाला जा रहा है. रामद्वारा में चल रहे संत के चातुर्मास के दौरान यह अन्न क्षेत्र शुरू किया. इसकी शुरुवात में रविवार को विशेष प्रसादी के साथ किया गया.

प्रतिदिन करीब 3 क्विंटल अनाज : रामद्वारा चित्तौड़गढ़ के संत दिग्विजयराम महाराज ने बताया कि रामद्वारा में पिछले करीब 100 सालों से पक्षियों के लिए दाना डाला जाता है. साल के 365 दिन यहां चुग्गा डाला जाता है. पक्षियों की संख्या इतनी अधिक है कि प्रतिदिन करीब 3 क्विंटल अनाज डालते हैं. जिले में सबसे ज्यादा पक्षी दाना यहीं डाला जाता है, जहां हजारों पक्षी रोज चुग्गा चुगने आते हैं. अब इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मनुष्यों के लिए अन्न क्षेत्र शुरू किया गया है. संत दिग्विजयराम महाराज ने बताया कि यह स्थान संत भगतराम की तपोस्थली है. वर्षों तक उन्होंने यहां भगवान राम का नाम जपा है. संत भगतराम का भाव था कि यहां आने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा-प्यासा न जाए. यहां निरंतर जल सेवा, अन्न सेवा के साथ भजन-कीर्तन चलता रहे.

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