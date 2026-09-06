100 साल से पक्षियों को चुगा रहे रामद्वारा में अब इंसानों के लिए शुरू हुआ निशुल्क अन्न क्षेत्र
संत भगतराम का भाव था कि यहां आने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा-प्यासा न जाए.
Published : September 6, 2026 at 4:55 PM IST
चित्तौड़गढ़: शहर में बूंदी रोड स्थित रामद्वारा में संत दिग्विजयराम महाराज का चातुर्मास चल रहा है. इसी बीच यहां एक नई शुरुआत हुई है. यहां संत भगतराम अन्न क्षेत्र के नाम से निशुल्क रसोई शुरू की गई है. यहां आने वाले श्रद्धालु भजन-कीर्तन के साथ भोजन भी ग्रहण करेंगे. यहां वर्षों से पक्षियों को दाना डालते आ रहे हैं और प्रतिदिन 3 क्विंटल अनाज पक्षियों को डाला जा रहा है. रामद्वारा में चल रहे संत के चातुर्मास के दौरान यह अन्न क्षेत्र शुरू किया. इसकी शुरुवात में रविवार को विशेष प्रसादी के साथ किया गया.
प्रतिदिन करीब 3 क्विंटल अनाज : रामद्वारा चित्तौड़गढ़ के संत दिग्विजयराम महाराज ने बताया कि रामद्वारा में पिछले करीब 100 सालों से पक्षियों के लिए दाना डाला जाता है. साल के 365 दिन यहां चुग्गा डाला जाता है. पक्षियों की संख्या इतनी अधिक है कि प्रतिदिन करीब 3 क्विंटल अनाज डालते हैं. जिले में सबसे ज्यादा पक्षी दाना यहीं डाला जाता है, जहां हजारों पक्षी रोज चुग्गा चुगने आते हैं. अब इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मनुष्यों के लिए अन्न क्षेत्र शुरू किया गया है. संत दिग्विजयराम महाराज ने बताया कि यह स्थान संत भगतराम की तपोस्थली है. वर्षों तक उन्होंने यहां भगवान राम का नाम जपा है. संत भगतराम का भाव था कि यहां आने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा-प्यासा न जाए. यहां निरंतर जल सेवा, अन्न सेवा के साथ भजन-कीर्तन चलता रहे.
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चित्तौड़ के लिए मिसाल बनेगा अन्न क्षेत्र: उन्होंने बताया कि अन्न क्षेत्र का संचालन कुछ माह पहले गठित संत भगतराम धार्मिक सेवा संस्थान के ट्रस्टी करेंगे. यहां स्थायी रूप से रसोइया और स्टाफ रहेगा. भोजन का समय सुबह और शाम तय किया जाएगा, जिसे जल्द घोषित किया जाएगा. यहां क्रम यह रहेगा कि आइए, कीर्तन-भजन करिए और प्रसाद ग्रहण करिए. कोई भी व्यक्ति आकर यहां भोजन कर सकेगा. भूखे को भोजन और प्यासे को पानी मिलेगा. यह अन्न क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के लिए एक मिसाल बनेगा.
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बड़ी संख्या में तोते भी आते हैं दाना चुगने: संत दिग्विजयराम महाराज ने बताया कि रामद्वारा में प्रतिदिन हजारों पक्षी आते हैं. इसमें कबूतर के अलावा तोते भी शामिल होते हैं. अमूमन तोते खेतों में ही जाते हैं लेकिन यहां पर गेहूं, मक्का सहित कई तरह के अनाज चुगने हुवे हजारों तोते एक साथ देखे जा सकते हैं. पक्षियों के दाने चुगने का क्रम भी यह रहता है कि पहले कबूतर और बाद में तोते पहुंचते हैं. शहरी क्षेत्र में एक साथ इतने कबूतर और तोते पहुंचना ही आश्चर्यजनक है.