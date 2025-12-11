ETV Bharat / state

माफिया अशरफ का करीबी अफसार अहमद STF के हत्थे चढ़ा; उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा है नाम

प्रयागराज पुलिस उपाधीक्षक शैलेश प्रताप सिंह ने बताया कि दो दिन पहले जानकारी मिली कि अफसार अहमद नई दिल्ली में है.

माफिया अशरफ का करीबी अफसार अहमद STF के हत्थे चढ़ा.
माफिया अशरफ का करीबी अफसार अहमद STF के हत्थे चढ़ा. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 7:07 AM IST

प्रयागराज: अतीक के भाई अशरफ के करीबी को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है. 50 हजार रुपए का इनामी अफसार अहमद ने प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स की मदद की थी. बुधवार को यूपी एसटीएफ ने अफसार अहमद को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया.

पुलिस उपाधीक्षक शैलेश प्रताप सिंह ने बताया कि पूछताछ में अफसार ने बताया कि बरेली जेल में जब माफिया अरशफ बंद था, तब वह उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों की मुलाकात अपनी आइडी पर कराता था. वह अपने साथियों के साथ माफिया के खिलाफ गवाही देने वालों को भी धमकाता था.

ठिकाने बदलता रहा अफसार: जांच में पुलिस को पता चला कि बरेली जेल में उमेश पाल के शूटर्स की अशरफ से मुलाकात के लिए जाने का वीडियो भी सामने आया था. जांच का दायरा और आगे बढ़ा तो मालूम हुआ कि अफसार अहमद निवासी सल्लाहपुर अपनी आइडी से शूटरों को अशरफ से जेल में मिलवाता था.

बरेली के बिथरी चैनपुर थाने में उसके खिलाफ साजिश रचने समेत कई गंभीर धाराओं में 2023 में ही केस दर्ज किया गया था. उस पर 50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था. तभी से एसटीएफ उसकी तलाश कर रही थी. वह छिपकर रहता था और लगातार अपने ठिकाने बदल दिया करता था.

दिल्ली में छिपने की जानकारी: प्रयागराज पुलिस उपाधीक्षक शैलेश प्रताप सिंह ने बताया कि दो दिन पहले एसटीएफ अधिकारियों को जानकारी मिली कि अफसार अहमद नई दिल्ली में है. एक टीम नई दिल्ली रवाना की गई. अफसार को कालका रोड थाना अमर कॉलोनी, साउथ नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया.

उसने पूछताछ में बताया कि उसने ही गुड्डू मुस्लिम, साबिर, अजहर, लल्ला गद्दी, अरमान आदि शूटर्स को वह अशरफ से जेल में मिलवाया. अशरफ बरेली जेल से अतीक अहमद के साम्राज्य को बनाए रखने के लिए धन उगाही, गवाहों को डराना और बात न मानने पर वारदात को अंजाम देता था.

2023 में हुआ उमेश पाल हत्याकांड: धूमनगंज थाना क्षेत्र के सुलेमसराय निवासी उमेश पाल की 2023 में घर के बाहर गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी. इस गोली-बमकांड में उमेश पाल के दो गनर की भी हत्या कर दी गई थी.

उमेश पाल बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड का गवाह था. दोनों मामलों में माफिया अतीक अहमद, अशरफ समेत कई नामजद हुए थे. पुलिस और एसटीएफ ने कई को मुठभेड़ में मार गिराया था, जबकि कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

