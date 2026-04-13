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छत्तीसगढ़ में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का कहर, 300 सुअरों की मौत, 21 गांव इन्फेक्टेड सर्विलांस जोन घोषित

दुर्ग: छत्तीसगढ़ में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कहर ने चिंता का रूप धारण कर लिया है. प्रदेश के स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के धमधा ब्लॉक में अफ्रीकी स्वाइन फीवर फैला है. यहां संक्रमण से 300 से अधिक सुअरों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. प्रशासन ने मुड़पार से लगे 21 गांवों और 5 वार्डों को इन्फेक्टेड और सर्विलांस जोन घोषित किया है.

अफ्रीकी स्वाइन फीवर पर हरकत में प्रशासन

दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि प्रभावित फार्म से 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्टेड जोन और 1 से 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को सर्विलांस जोन में रखा गया है. यह आदेश आगामी 6 महीने या अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा.सर्विलांस जोन में नारधा, मोहंदी, ओखरा, चेटूवा, खेरधी, ढौर, रिगंनी और मुरमुदा इलाके को शामिल किया गया है. इसके अलावा कंडरका, सेमरिया, नंदौरी, हिंगनाडीह, गोढी, ढाबा, अछोटी, दादर, बोरसी, लिमतरा, मुर्रा, खेदामारा, जामूल और सूरडूंग वार्ड को भी शामल किया है. जिला प्रशासन ने इन्फेक्टेड जोन से सुअरों और उनसे जुड़े उत्पादों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.