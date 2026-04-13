छत्तीसगढ़ में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का कहर, 300 सुअरों की मौत, 21 गांव इन्फेक्टेड सर्विलांस जोन घोषित
छत्तीसगढ़ में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के बाद जिला प्रशासन हरकत में है. मुड़पार इलाके में सख्त कदम उठाए गए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 13, 2026 at 6:15 PM IST
दुर्ग: छत्तीसगढ़ में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कहर ने चिंता का रूप धारण कर लिया है. प्रदेश के स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के धमधा ब्लॉक में अफ्रीकी स्वाइन फीवर फैला है. यहां संक्रमण से 300 से अधिक सुअरों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. प्रशासन ने मुड़पार से लगे 21 गांवों और 5 वार्डों को इन्फेक्टेड और सर्विलांस जोन घोषित किया है.
अफ्रीकी स्वाइन फीवर पर हरकत में प्रशासन
दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि प्रभावित फार्म से 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्टेड जोन और 1 से 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को सर्विलांस जोन में रखा गया है. यह आदेश आगामी 6 महीने या अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा.सर्विलांस जोन में नारधा, मोहंदी, ओखरा, चेटूवा, खेरधी, ढौर, रिगंनी और मुरमुदा इलाके को शामिल किया गया है. इसके अलावा कंडरका, सेमरिया, नंदौरी, हिंगनाडीह, गोढी, ढाबा, अछोटी, दादर, बोरसी, लिमतरा, मुर्रा, खेदामारा, जामूल और सूरडूंग वार्ड को भी शामल किया है. जिला प्रशासन ने इन्फेक्टेड जोन से सुअरों और उनसे जुड़े उत्पादों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.
सर्विलांस जोन में सुअर बाजार, दुकानें और डोर-टू-डोर डिलीवरी सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं. अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है. आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता और पशु रोग नियंत्रण अधिनियम 2009 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी- अभिजीत सिंह, कलेक्टर, दुर्ग
संक्रमण के स्रोत का पता लगाने की कोशिश
आपको बता दें कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर का यह राज्य में पहला मामला है, जहां इतनी बड़ी संख्या में सुअर एएसएफ से संक्रमित पाए गए हैं. संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए कुछ सुअरों की मौत हुई, जबकि अन्य संक्रमित सुअरों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें जहरीला इंजेक्शन देकर मारना पड़ा. संक्रमण के स्रोत का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम विस्तृत जांच और सर्वे करेगी.
7 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून लागू, राज्यपाल ने विधेयक पर लगाई मुहर, जानिए क्या है यह कानून