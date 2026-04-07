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अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कहर, 300 सुअरों की मौत, जानिए क्यों है खतरनाक

सुअरों में एक बीमारी पाई जाती है.इसे अफ्रीकन स्वाइन फीवर कहा जाता है.फॉर्म हाउस में सुअरों की मौत हो रही थी.सैंपल पॉजिटिव आने पर फॉर्म को सील किया गया है.वहीं संक्रमित सुअरों को दफना दिया गया है- वसीम शम्स,डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ

फार्म मालिक पीओ जॉय के मुताबिक 29 मार्च को सैंपल लिया गया था. 1 अप्रैल से सुअरों की मौत शुरू होनी शुरु हुई थी. 6 अप्रैल तक अधिकांश सूअर मर चुके थे. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई.लिहाजा हेल्थ टीम ने पीपीई किट पहनकर मौके का मुआयना किया और पूरे फॉर्म को खाली करवाया.फॉर्म खाली करवाने के बाद इसे सील कर दिया गया है.

दुर्ग : दुर्ग जिले के नारधा मुडपार इलाके में अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने दस्तक दी है. इस खतरनाक वायरस के कारण अब तक 300 से ज्यादा सुअरों की मौत हो गई है. संक्रमण की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 150 संक्रमित सुअरों को इंजेक्शन देकर मार दिया.इसके बाद सभी सुअरों के शवों को साइंटिफिक तरीके से दफनाया गया.

फॉर्म मालिक को बड़ा नुकसान

इस घटना से मालिक को लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है.अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक अत्यंत घातक वायरल बीमारी है, जिसमें सुअरों की मृत्यु दर लगभग 100 प्रतिशत होती है. इसकी कोई वैक्सीन या इलाज उपलब्ध नहीं है. हालांकि यह इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन संक्रमित मांस के सेवन से बचने की सलाह दी गई है. यह फार्म क्षेत्र में पोर्क सप्लाई का प्रमुख केंद्र था, जहां से अन्य जिलों और राज्यों में मांस भेजा जाता था.



कैसा फैला वायरस ?



विशेषज्ञों के अनुसार, यह वायरस बाहरी राज्य से आए संक्रमित जानवर या दूषित मांस के जरिए फैलता है. प्रशासन ने आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और अन्य जिलों में भी सतर्कता जारी कर दी गई है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

क्यों है वायरस खतरनाक ?

अफ्रीकन स्वाइन फीवर का वायरस पर्यावरण में अत्यधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है. इसका अर्थ है कि ये कपड़े, जूतों, पहियों और अन्य सामग्रियों पर जीवित रह सकता है. ये कई प्रकार के सूअर के मांस उत्पाद जैसे हैम, सॉसेज या बेकन में भी जीवित रह सकता है. इसलिए, यदि पर्याप्त उपाय नहीं किए गए तो मानव व्यवहार से सूअर रोग फैल सकता है.

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