ETV Bharat / state

कूनो नेशनल पार्क से बारां पहुंचा अफ्रीकी मेहमान, वन विभाग की टीम कर रही निगरानी

बारां: जिले के रामगढ़ क्षेत्र में गुरुवार शाम को एक चीते का मूवमेंट देखा गया. चीते की सूचना मिलते ही रामगढ़ क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया. साथ ही रामगढ़ माताजी के दर्शन करने आए दर्शनार्थियों के बीच भी डर का माहौल रहा.

रामगढ़ क्षेत्र में बुधवार शाम को एक अफ्रीकी चीता दिखाई दिया. पहले इसे देशी पैंथर माना जा रहा था. बाद में कूनो नेशनल पार्क से आई टीम ने इसकी पहचान अफ्रीकी चीते के रूप में की, जिसे केपी-2 बताया जा रहा है. कुछ समय पहले ही केपी-2 चीते ने इसी क्षेत्र में एक नीलगाय का शिकार किया था. बुधवार से ही दोनों राज्यों के वन विभाग की टीमें चीते को ट्रैक करने का प्रयास कर रही हैं. 50 किमी से अधिक दूरी तय कर आदिवासी क्षेत्र में आए इस शिकारी चीते को रामगढ़ क्रेटर की पहाड़ियों में देखा गया है.

जिला वन अधिकारी विवेकानंद मानिकराव ने बताया कि यहां से कूनो नेशनल पार्क की टीम को सूचित कर दिया गया था. गुरुवार रात को कूनो की टीम वहां पहुंच गई थी. चीता पूरी तरह सुरक्षित है. कूनो नेशनल पार्क और बारां वन विभाग की टीम लगातार चीते को ट्रैंकुलाइज करने में जुटी हुई है. जल्द ही उसे ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा. मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकला चीता घूमते-घूमते बारां जिले के ग्रासलैंड युक्त जंगली क्षेत्र में पहुंच गया है.