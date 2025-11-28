ETV Bharat / state

कूनो नेशनल पार्क से बारां पहुंचा अफ्रीकी मेहमान, वन विभाग की टीम कर रही निगरानी

दिसंबर 2023 में भी एक चीता केलवाड़ा क्षेत्र के जंगल में आया था, तब उसे ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में डालकर वापस ले जाया गया था.

Kuno National Park
रामगढ़ इलाके में दिखा चीता (Photo Source: Forest Department)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 28, 2025 at 11:40 AM IST

बारां: जिले के रामगढ़ क्षेत्र में गुरुवार शाम को एक चीते का मूवमेंट देखा गया. चीते की सूचना मिलते ही रामगढ़ क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया. साथ ही रामगढ़ माताजी के दर्शन करने आए दर्शनार्थियों के बीच भी डर का माहौल रहा.

रामगढ़ क्षेत्र में बुधवार शाम को एक अफ्रीकी चीता दिखाई दिया. पहले इसे देशी पैंथर माना जा रहा था. बाद में कूनो नेशनल पार्क से आई टीम ने इसकी पहचान अफ्रीकी चीते के रूप में की, जिसे केपी-2 बताया जा रहा है. कुछ समय पहले ही केपी-2 चीते ने इसी क्षेत्र में एक नीलगाय का शिकार किया था. बुधवार से ही दोनों राज्यों के वन विभाग की टीमें चीते को ट्रैक करने का प्रयास कर रही हैं. 50 किमी से अधिक दूरी तय कर आदिवासी क्षेत्र में आए इस शिकारी चीते को रामगढ़ क्रेटर की पहाड़ियों में देखा गया है.

जिला वन अधिकारी विवेकानंद मानिकराव ने बताया कि यहां से कूनो नेशनल पार्क की टीम को सूचित कर दिया गया था. गुरुवार रात को कूनो की टीम वहां पहुंच गई थी. चीता पूरी तरह सुरक्षित है. कूनो नेशनल पार्क और बारां वन विभाग की टीम लगातार चीते को ट्रैंकुलाइज करने में जुटी हुई है. जल्द ही उसे ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा. मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकला चीता घूमते-घूमते बारां जिले के ग्रासलैंड युक्त जंगली क्षेत्र में पहुंच गया है.

कूनो नेशनल पार्क की टीम इस चीते की तलाश में जुटी हुई थी. इसकी लोकेशन मध्य प्रदेश से सटे राजस्थान के कोटा संभाग में बारां जिले के आदिवासी जंगल में मिली, जहां गुरुवार को धार्मिक स्थल एवं भारत के पहले अधिसूचित क्रेटर के पास ग्रामीणों को नदी में पानी पीता हुआ चीता दिखाई दिया. दोनों राज्यों के वन विभाग की टीमें लगातार चीते को ट्रैक कर रही हैं और निगरानी जारी रखी हुई हैं.

पहले माना था पैंथर: प्रथम दृष्टया लोग इसे सामान्य पैंथर मान रहे थे, लेकिन सूचना के बाद विभाग के अधिकारियों के पहुंचने पर इसकी पहचान एक अफ्रीकी चीते के रूप में हुई. कूनो नेशनल पार्क की टीम इसे ट्रैंकुलाइज कर श्योपुर ले जाने की तैयारी में जुटी हुई है. दिसंबर 2023 में भी एक चीता केलवाड़ा क्षेत्र के जंगल में आया था, तब उसे ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में डालकर वापस ले जाया गया था.

संपादक की पसंद

