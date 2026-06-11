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केवलादेव के लिए खतरा बन रही ये मछली, निजात पाने के लिए चल रही 17 सालों से खामोश 'जंग'

पिछले 17 सालों से केवलादेव के जलाशयों के लिए मांगुर चुनौती बना हुआ है. पढ़िए श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट...

Keoladeo National Park
केवलादेव में मांगुर (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 11, 2026 at 10:16 AM IST

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भरतपुर : पक्षियों के स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की झीलों में पिछले कई वर्षों से एक खामोश लड़ाई जारी है. यह लड़ाई अफ्रीकन कैटफिश यानी मांगुर मछली के खिलाफ है, जिसे उद्यान की खाद्य शृंखला और जैव विविधता के लिए खतरा माना जाता है. पक्षियों के भोजन की छोटी मछलियों को तेजी से खत्म करने वाली इस आक्रामक प्रजाति को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग 17 साल से अभियान चला रहा है. अब तक एक लाख से अधिक मांगुर मछलियां झीलों से निकाली जा चुकी हैं, लेकिन इसकी तेज प्रजनन क्षमता के कारण खतरा पूरी तरह टला नहीं है. ऐसे में पक्षियों के लिए सुरक्षित माने जाने वाले इस विश्व प्रसिद्ध आर्द्र क्षेत्र में मांगुर आज भी वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है.

पक्षियों के भोजन पर सीधा हमला : सर्दियों में दुनिया भर से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए केवलादेव की झीलें प्राकृतिक भोजन का बड़ा स्रोत हैं. इन झीलों में पाई जाने वाली छोटी मछलियां, जलीय जीव और अन्य जीव-जंतु पक्षियों के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन मांगुर मछली इन्हीं संसाधनों पर कब्जा जमा रही हैं. डीएफओ चेतन कुमार बी वी ने बताया कि यह मछली छोटी मछलियों को बड़ी संख्या में खा जाती है. इतना ही नहीं, अवसर मिलने पर छोटे पक्षियों और उनके बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकती है. यही वजह है कि इसे उद्यान की खाद्य शृंखला के लिए गंभीर खतरा माना जाता है.

केवलादेव के लिए खतरा बन रही ये मछली (ETV Bharat Bharatpur)

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ऐसे पहुंची केवलादेव तक : उद्यान के डीएफओ चेतन कुमार बी वी ने बताया कि देश में 2000 के दशक के अंतिम वर्षों में अफ्रीकन कैटफिश की व्यावसायिक खेती शुरू हुई थी. आसपास के क्षेत्रों में भी इसकी फार्मिंग होने लगी. संभावना है कि उसी दौरान यह प्रजाति किसी माध्यम से केवलादेव के जलाशयों तक पहुंच गई और धीरे-धीरे यहां स्थापित हो गई. उन्होंने बताया कि अफ्रीकन कैटफिश एक अत्यंत आक्रामक (इनवेसिव) प्रजाति है. यह तेजी से बढ़ती है, बहुत जल्दी प्रजनन करती है और इसकी भोजन आदतें सर्वाहारी होती हैं. यही कारण है कि यह स्थानीय जलीय जीवों और पक्षियों के लिए प्रतिस्पर्धा और खतरा दोनों पैदा करती है.

मांगुर से खतरा
मांगुर से खतरा (ETV Bharat GFX)

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झीलों में जाल डलवाकर मछलियों को बाहर निकाला जाता है
झीलों में जाल डलवाकर मछलियों को बाहर निकाला जाता है (ETV Bharat Bharatpur)

2009 से चल रहा 'ऑपरेशन मांगुर' : उद्यान प्रशासन ने वर्ष 2009 से मांगुर के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया. मानसून से पहले झीलों में जाल डलवाकर इन मछलियों को बाहर निकाला जाता है. पिछले वर्षों में यह अभियान एक व्यवस्थित कार्य योजना के तहत संचालित किया जा रहा है. डीएफओ ने बताया कि वर्ष 2009 से 2026 तक एक लाख से अधिक मांगुर मछलियां केवलादेव की झीलों से निकाली जा चुकी हैं. इसके बावजूद कुछ जलाशयों में इनकी मौजूदगी अभी भी दर्ज की जा रही है. मांगुर की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रजनन क्षमता है. एक मादा हजारों अंडे देती है और अनुकूल परिस्थितियों में इनकी संख्या तेजी से बढ़ जाती है. यही कारण है कि लगातार अभियान चलाने के बावजूद यह प्रजाति पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई है.

मांगुर तेजी से जनसंख्या बढ़ाती हैं
मांगुर तेजी से जनसंख्या बढ़ाती हैं (ETV Bharat Bharatpur)

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सरकार पहले ही लगा चुकी है प्रतिबंध : डीएफओ चेतन कुमार का दावा है कि पिछले एक दशक में स्थिति में सुधार हुआ है. जहां शुरुआती वर्षों में हजारों की संख्या में मछलियां मिलती थीं, वहीं अब कई क्षेत्रों में इनकी संख्या काफी कम हो चुकी है. हालिया अभियान के दौरान भी पहले की तुलना में कम मांगुर मिलने की बात सामने आई है. अफ्रीकन कैटफिश को लेकर केंद्र सरकार काफी पहले चिंता जता चुकी थी. वर्ष 1997 में केंद्रीय कृषि विभाग ने राज्यों को इस प्रजाति के मौजूदा स्टॉक को नष्ट करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद वर्ष 2000 में इसके प्रजनन और संवर्धन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. इसके बावजूद कई क्षेत्रों में यह प्रजाति फैलती रही.

यह छोटी मछलियों को बड़ी संख्या में खा जाती है
यह छोटी मछलियों को बड़ी संख्या में खा जाती है (ETV Bharat Bharatpur)

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विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हर वर्ष 350 से अधिक प्रजाति के हजारों पक्षी आते हैं. यहां प्रवास, प्रजनन और भोजन के लिए आने वाले पक्षियों का पूरा जीवन चक्र जलाशयों की सेहत पर निर्भर करता है. ऐसे में मांगुर जैसी आक्रामक प्रजाति केवल एक मछली नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए चुनौती बन चुकी है. वन विभाग की मुहिम से इसके प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि निगरानी और निष्कासन अभियान रुके तो यह शिकारी मछली फिर से झीलों पर कब्जा जमा सकती है.

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MANGUR IN LAKES OF KEOLADEO
केवलादेव में मांगुर का आतंक
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