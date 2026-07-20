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वाराणसी एयरपोर्ट पर फर्जी भारतीय पासपोर्ट के साथ अफगान नागरिक गिरफ्तार, शारजाह भागने की कोशिश नाकाम

वाराणसी: लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर पर इमिग्रेशन जांच के दौरान फर्जी भारतीय पासपोर्ट के सहारे शारजाह जाने की कोशिश कर रहे एक अफगान नागरिक को गिरफ्तार किया गया है. ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की सूचना पर थाना फूलपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया.

पुलिस द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-183 (वाराणसी-शारजाह) की प्रस्थान इमिग्रेशन जांच के दौरान भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान अब्दुल रहमान ताराकी के रूप में हुई, जो मूल रूप से अफगानिस्तान के गजनी प्रांत का निवासी है. जांच में पता चला कि उसने अपनी असली पहचान छिपाकर "रहमान शाह" के नाम से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO), मुंबई से धोखाधड़ी कर भारतीय पासपोर्ट बनवाया था.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी वर्ष 2019 में मेडिकल अटेंडेंट वीजा पर भारत आया था. वीजा समाप्त होने के बाद भी वह अवैध रूप से भारत में रह रहा था. इसी दौरान उसने नाम, जन्मतिथि और माता-पिता का विवरण बदलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र और डोमिसाइल प्रमाण पत्र तैयार करा लिए.

ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की तहरीर पर थाना फूलपुर में मु0अ0सं0 227/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS), पासपोर्ट अधिनियम तथा आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया.