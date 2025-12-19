ETV Bharat / state

लखनऊ में प्लॉट लेने का 'किफायती' मौका; LDA के 637 भूखंडों के लिए 20 दिसंबर से होगा पंजीकरण, जानिए आवेदन प्रक्रिया और कीमत

12 जनवरी तक करा सकेंगे पंजीकरण. ( Photo Credit; LDA )

लखनऊ : आवासीय भूखंडों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. लखनऊ विकास प्राधिकरण एक बार फिर अपनी अनंत नगर योजना में 637 प्लॉटों का पंजीकरण खोलने जा रहा है. इन भूखंड के लिए रेट 410150 रुपये प्रति वर्ग मीटर है. सबसे महंगा भूखंड लगभग दो करोड़ रुपये जबकि सबसे सस्ता भूखंड लगभग 60 लाख रुपये का पड़ेगा. एलडीए उपाध्यक्ष ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए. इसके तहत 20 दिसंबर से 12 जनवरी 2026 तक के लिए पंजीकरण खोला जाएगा. इसमें आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. डेढ़ लाख लोगों के घर का सपना होगा पूरा : एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि मोहान रोड पर 785 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अनंत नगर योजना में लगभग डेढ़ लाख लोगों के आशियाने का सपना साकार होगा. योजना का विकास अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत ग्रिड पैटर्न पर किया जा रहा है. इसमें चौड़ी सड़कों के साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए भूमिगत केबल बिछायी जा रही है. उन्होंने बताया कि योजना में बड़े हिस्से में एडुटेक सिटी विकसित की जाएगी. वहीं, लगभग 130 एकड़ भूमि पर पार्कों व ग्रीन स्पेस का विकास किया जाएगा, जोकि योजना को पर्यावरण के अनुकूल एक हरा-भरा क्षेत्र बनाएगा. 60 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपये तक के प्लॉट ले सकेंगे. (Photo Credit; LDA)