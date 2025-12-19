लखनऊ में प्लॉट लेने का 'किफायती' मौका; LDA के 637 भूखंडों के लिए 20 दिसंबर से होगा पंजीकरण, जानिए आवेदन प्रक्रिया और कीमत
अनंत नगर योजना में प्लॉट के लिए ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन, लॉटरी सिस्टम से होगा भूखंडों का आवंटन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 8:53 PM IST
लखनऊ : आवासीय भूखंडों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. लखनऊ विकास प्राधिकरण एक बार फिर अपनी अनंत नगर योजना में 637 प्लॉटों का पंजीकरण खोलने जा रहा है. इन भूखंड के लिए रेट 410150 रुपये प्रति वर्ग मीटर है. सबसे महंगा भूखंड लगभग दो करोड़ रुपये जबकि सबसे सस्ता भूखंड लगभग 60 लाख रुपये का पड़ेगा.
एलडीए उपाध्यक्ष ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए. इसके तहत 20 दिसंबर से 12 जनवरी 2026 तक के लिए पंजीकरण खोला जाएगा. इसमें आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा.
डेढ़ लाख लोगों के घर का सपना होगा पूरा : एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि मोहान रोड पर 785 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अनंत नगर योजना में लगभग डेढ़ लाख लोगों के आशियाने का सपना साकार होगा. योजना का विकास अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत ग्रिड पैटर्न पर किया जा रहा है. इसमें चौड़ी सड़कों के साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए भूमिगत केबल बिछायी जा रही है.
उन्होंने बताया कि योजना में बड़े हिस्से में एडुटेक सिटी विकसित की जाएगी. वहीं, लगभग 130 एकड़ भूमि पर पार्कों व ग्रीन स्पेस का विकास किया जाएगा, जोकि योजना को पर्यावरण के अनुकूल एक हरा-भरा क्षेत्र बनाएगा.
आकाश खंड एवं आदर्श खंड में हैं भूखंड : अनंत नगर योजना में पहले 02 चरणों में 666 भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जा चुका है. इसमें 22 हजार से अधिक लोगों ने पंजीकरण धनराशि जमा कराके प्रतिभाग किया था. इस बार आकाश खंड के 617 और आदर्श खंड के 20 भूखंडों के लिए पंजीकरण खोला जा रहा है.
उपाध्यक्ष ने बताया कि 20 दिसंबर 2025 से पोर्टल लाइव हो जाएगा. लोग 12 जनवरी 2026 तक भूखंडों के लिए पंजीकरण करा सकेंगे.
भूखंडों के लिए ऐसे करें पंजीकरण : आवेदन करने के लिए लोगों को एलडीए की वेबसाइट https://registration.ldalucknow.in/#/login पर लॉगइन करके पंजीकरण पुस्तिका खरीदनी होगी. इसके बाद भूखंड के अनुमानित मूल्य की 05 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि जमा कराके रजिस्ट्रेशन कराना होगा. पंजीकरण कराने वाले आवेदकों के मध्य भूखंडों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा.
05 श्रेणी के हैं भूखण्ड : एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि तृतीय चरण में कुल 637 भूखंडों के लिए पंजीकरण खोला जा रहा है. इसमें 450 वर्गमीटर के 41, 288 वर्गमीटर के 224, 200 वर्गमीटर के 225, 162 वर्गमीटर के 90 और 112.5 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 57 भूखण्ड शामिल हैं.
अनंत नगर योजना की विशेषताएं : उत्कृष्ट सड़कों का नेटवर्क, 130 एकड़ में ग्रीन स्पेस, स्वच्छ जल आपूर्ति, भूमिगत लाइनों से निर्बाध विद्युत आपूर्ति, ईवी चार्जिंग स्टेशन, सामुदायिक केन्द्र, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज.
