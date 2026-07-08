दिल्ली में अब मेट्रो व RRTS कॉरिडोर के पास होगा किफायती घर: DDA ने TOD नीति के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू की
विशेषज्ञों का मानना है कि DDA का यह कदम दिल्ली के शहरी स्वरूप को पूरी तरह बदल देगा.
Published : July 8, 2026 at 7:36 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में रहने का सपना देख रहे लोगों और रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति के तहत विकास के लिए आवेदन प्रक्रिया का आगाज कर दिया है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर तैयार की गई इस संशोधित नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में किफायती आवासों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और सार्वजनिक परिवहन के इर्द-गिर्द सुनियोजित व सघन विकास को बढ़ावा देना है.
इस नई नीति के तहत अब दिल्ली के मेट्रो, RRTS और रेलवे कॉरिडोर के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में विकास का रास्ता साफ हो गया है. इसके जरिए दिल्ली में करीब 207 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर किया जाएगा, जिसमें लगभग 80 वर्ग किमी का वह हिस्सा भी शामिल है, जिसे पहली बार TOD नीति के दायरे में लाया गया है.
सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगी राहत
इस नीति की सबसे बड़ी खासियत इसका 'सिंगल विंडो' ऑनलाइन सिस्टम है. अब डेवलपर्स को एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड या दिल्ली फायर सर्विस जैसे विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. TOD नीति के तहत DDA द्वारा एक सिंगल विंडो आवेदन प्रक्रिया अपनाई गई है. डेवलपर एंटिटी (DE) को अपनी जमीन के विकास के लिए DDA के ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम पर आवेदन करना होगा. इसके बाद TOD समिति द्वारा इन आवेदनों को स्वीकृति दी जाएगी. यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध है, जिससे 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बड़ा बढ़ावा मिलेगा.
जानिए क्या है TOD नीति के प्रमुख आकर्षण
- किफायती आवासों पर जोर: नई नीति के तहत 2000 वर्ग मीटर और उससे बड़े प्लॉट पर 500 तक का फ्लोर एरिया रेश्यो (FAR ) तैयार करने की अनुमति है. इस FAR का 65% हिस्सा अनिवार्य रूप से उन आवासीय इकाइयों के लिए आरक्षित होगा. जिनका निर्मित क्षेत्र 100 वर्ग मीटर (99 वर्ग मीटर या उससे कम) तक होगा. इसका उद्देश्य मेट्रो कॉरिडोर के पास मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सुलभ घर उपलब्ध कराना है.
- मिक्स्ड लैंड यूज़ की अनुमति: शेष 35 फीसद FAR में से 10 फीसद का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों और सुविधाओं के लिए किया जाएगा. वहीं, 25 फीसद FAR के उपयोग में लचीलापन रखा गया है, जिसका उपयोग बड़े आकार के घर, ऑफिस स्पेस, गेस्ट हाउस या स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए किया जा सकता है.
- सरल शुल्क: अब अलग-अलग विभागों को शुल्क देने की झंझट खत्म कर दी गई है. एक ही 'TOD शुल्क' प्रस्तावित किया गया है, जिसमें जल, सीवर, लैंड यूज चेंज, कन्वर्जन और अतिरिक्त FAR जैसे तमाम शुल्क शामिल हैं.
80 वर्ग किमी का नया क्षेत्र दायरे में
पहले की नीति से बाहर रहे क्षेत्रों, जैसे कि लैंड पूलिंग, लो डेंसिटी रेजिडेंशियल एरिया और अनधिकृत कॉलोनियों के बड़े हिस्से को अब इस नीति के तहत लाया गया है. यह उन इलाकों में सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, जहां पहले बुनियादी सुविधाओं की कमी थी. इसके अलावा, नीति में 2000 वर्ग मीटर के छोटे प्लॉटों पर भी विकास की अनुमति दी गई है, जिससे छोटे भूखंड मालिकों को भी लाभ मिलेगा.
पैदल चलने की सुविधा और बेहतर कनेक्टिविटी
नीति में केवल कंक्रीट के ढांचे बनाने पर ही ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि निवासियों की सुविधा और पैदल चलने की सुगमता पर भी विशेष जोर है. TOD प्लॉटों से ट्रांजिट स्टेशनों तक जुड़ने के लिए भूमिगत या एलिवेटेड पैदल मार्ग बनाए जा सकेंगे. इससे न केवल निवासियों का सफर आसान होगा, बल्कि मेट्रो व अन्य सार्वजनिक परिवहन के यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी.
इस तरह कर सकते हैं आवेदन
इच्छुक डेवलपर्स अपनी परियोजनाओं के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://obps.dda.org.in/BPAMSClient/Default.aspx पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. नीति से संबंधित किसी भी अन्य विस्तृत जानकारी या नियमों के लिए DDA की वेबसाइट https://dda.gov.in/tods पर एक माइक्रोसाइट भी बनाई गई है.
बता दें कि मास्टर प्लान-2021 के अध्याय-20 में संशोधन और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) और शुल्क विनियमन, 2026 को 06 अप्रैल, 2026 को अधिसूचित किया गया था. विशेषज्ञों का मानना है कि DDA का यह कदम दिल्ली के शहरी स्वरूप को पूरी तरह बदल देगा और भविष्य में दिल्ली को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और रहने योग्य शहर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा.
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