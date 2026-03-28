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​​मेडिकल टूरिज्म सेक्टर ठप : महंगी फ्लाइट और युद्ध के डर ने रोके विदेशी मरीजों के कदम, हर महीने करोड़ों का नुकसान

जयपुर : पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में गहराते युद्ध के बादलों ने अब गुलाबी नगरी जयपुर के 'मेडिकल टूरिज्म' की कमर तोड़ दी है. ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव का सीधा असर राजस्थान की राजधानी के उन अस्पतालों पर पड़ा है, जो कभी खाड़ी और अफ्रीकी देशों के मरीजों से गुलजार रहते थे. आज स्थिति यह है कि जयपुर के बड़े अस्पतालों के इंटरनेशनल वार्ड खाली पड़े हैं और करोड़ों का टर्नओवर पूरी तरह ठप हो गया है.

आमतौर पर जयपुर के अलग-अलग अस्पतालों में मिडिल ईस्ट और अफ्रीका देशों से हार्ट, लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट के साथ- साथ ऑर्थोपेडिक और कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़ी संख्या में मरीज जयपुर आते थे. लेकिन मौजूदा हालात के चलते यह लगभग ठप हो गया है. मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में काम करने वाले जयपुर के डॉ. विनोद प्रजापति का कहना है कि युद्ध और अस्थिरता के कारण न सिर्फ मरीजों की यात्रा प्रभावित हुई है, बल्कि वीजा और फ्लाइट सेवाओं में भी बाधाएं आ रही हैं. कई मरीजों ने अपनी निर्धारित सर्जरी को टाल दिया है. भारत खासकर जयपुर बेहतर और किफायती इलाज के लिए मिडिल ईस्ट मरीजों की पहली पसंद रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है. डॉ. प्रजापति का कहना है कि ईरान–इज़रायल युद्ध के कारण फ्लाइट्स कम हैं, टिकट और किराया महंगा है, जिसके चलते खाड़ी देशों से मरीजों का आना पूरी तरह रुक गया है.

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध ने रोके विदेशी मरीजों के कदम (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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ईरान-इजरायल युद्ध का असर : डॉ. प्रजापति का कहना है कि युद्ध के असर के कारण पहले जहां हर महीने मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन देशों से इलाज करवाने जयपुर आते थे. आंकड़ों की बात करे तो हर महीने 30 से ज़्यादा विदेशी मरीज इलाज के लिए जयपुर आते थे. अब स्थिति ऐसी है कि एक भी मरीज नहीं पहुंच रहा. मध्य-पूर्व देशों में तनाव बढ़ने के बाद जयपुर के अस्पतालों पर सीधा असर पड़ा है. आंकड़ों को बात करे तो मेडिकल टूरिज़्म से विभिन्न अस्पतालों को हर महीने करीब 4 से 5 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.