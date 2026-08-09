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कानपुर PGI में गामा नाइफ सर्जरी से होगा ब्रेन का सस्ता इलाज, बिना चीर-फाड़ दूर होगी ब्रेन की बीमारी

56 करोड़ का प्रस्ताव तैयार, कानपुर PGI लाया बड़ी सौगात!

56 करोड़ का प्रस्ताव तैयार, कानपुर PGI लाया बड़ी सौगात!
56 करोड़ का प्रस्ताव तैयार, कानपुर PGI लाया बड़ी सौगात! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 10:03 AM IST

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कानपुर: शहर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जीएसवीएसएस पीजीआई (सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल) में जहां कुछ दिनों पहले ये फैसला हुआ था, कि अब मस्तिष्क या न्यूरो से संबंधित बीमारियों वाले मरीजों का इलाज आधुनिक इंडो वैस्कुलर तकनीक से होगा. वहीं, अब बहुत जल्द यहां ब्रेन की समस्या लेकर आने वाले मरीजों का इलाज गामा नाइफ सर्जरी से किया जाएगा.

56 करोड़ की मशीन देगी नया जीवन! इलाज हुआ सस्ता (Video Credit: ETV Bharat)

कैसे होगा इलाज: सर्जरी के इस आधुनिक प्रकार के तहत चिकित्सक मरीज के मस्तिष्क के चारों ओर एक फ्रेम तैयार करेंगे. उस फ्रेम के माध्यम से रेडिएशन दिया जाएगा. जिसके लिए तीन अलग-अलग दिशाएं निर्धारित होंगी. फिर मरीज के ब्रेन ट्यूमर, एब्नॉर्मल टिश्यूज, आर्टियोवेलनेस मेलफार्मेशन (एवीएम) समेत अन्य दिक्कतों में टिश्यूज को बर्न करके मरीजों का पूरा इलाज होगा. इससे मरीजों के मस्तिष्क पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा.

कानपुर GSVM में आएगी गामा नाइफ मशीन
कानपुर GSVM में आएगी गामा नाइफ मशीन (Photo Credit: ETV Bharat)

दिल्ली-मुंबई अब नहीं जाना होगा!: अभी तक इस तरह का इलाज दिल्ली, मुंबई समेत अन्य नामचीन शहरों में होता है. हालांकि, यूपी के किसी अस्पताल में अभी गामा नाइफ सर्जरी से इलाज नहीं होता.

गामा नाइफ सर्जरी से इलाज के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है. बहुत जल्द वहां से स्वीकृति मिल सकती है. अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं. करीब 56 करोड़ रुपये की मशीनों से इलाज किया जाएगा.- डॉ.मनीष सिंह, प्रभारी, सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल

ओपीडी में पर्चा बनवाकर करा सकेंगे इलाज: सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के प्रभारी डा.मनीष सिंह ने बताया, जो मरीज गामा नाइफ सर्जरी से इलाज कराएंगे, उन्हें इसके लिए बहुत अधिक रुपये नहीं खर्च करने होंगे. यहां केवल 50 रुपये का पर्चा बनवाकर वह पहले ओपीडी में डॉक्टर्स को अपनी दिक्कतें बताएंगे. इसके बाद डॉक्टर उन्हें गामा नाइफ सर्जरी से इलाज के लिए रेफर कर सकेंगे.



जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ.मनीष सिंह ने बताया कि मौजूदा समय में मरीजों को रेडिएशन देने से उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. वहीं, रेडिएशन देने के लिए मौजूदा समय में डॉक्टर केवल एक दिशा से ही फ्रेम सेट कर पाते हैं, लेकिन अब तीन अलग-अलग दिशाओं से फ्रेम सेट करके रेडिएशन दे सकते हैं.

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