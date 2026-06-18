यूपी बोर्ड का बड़ा एक्शन: शून्य नामांकन वाले 15 स्कूलों की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द
इन संस्थानों में न तो नियमित रूप से कक्षाएं चल रही थीं और न ही छात्रों की उपस्थिति दर्ज हो रही थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 8:27 PM IST
मऊ: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जनपद के 15 वित्तविहीन हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट कॉलेजों की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है. यह कार्रवाई उन स्कूलों पर की गई है, जहां बीते कई वर्षों से एक भी छात्र का दाखिला नहीं हुआ था और नियमित पढ़ाई-लिखाई पूरी तरह से ठप पड़ी थी.
दरअसल, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2024-25 और 2025-26 की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि इन विद्यालयों के एक भी छात्र ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन नहीं किया था. इसके बाद हुई जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि इन संस्थानों में न तो नियमित रूप से कक्षाएं चल रही थीं और न ही छात्रों की उपस्थिति दर्ज हो रही थी.
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, विद्यालयों को निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद विद्यालय प्रशासन आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने में विफल रहा, जिसके चलते परिषद को यह कार्रवाई करनी पड़ी.
जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) गौतम प्रसाद ने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में न तो छात्र नामांकित थे और न ही पढ़ाई का संचालन हो रहा था, उनकी मान्यता समाप्त करना आवश्यक हो गया था. इस कार्रवाई से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
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