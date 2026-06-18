ETV Bharat / state

यूपी बोर्ड का बड़ा एक्शन: शून्य नामांकन वाले 15 स्कूलों की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द

शून्य नामांकन वाले 15 स्कूलों की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द ( Photo Credit; ETV Bharat )

मऊ: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जनपद के 15 वित्तविहीन हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट कॉलेजों की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है. यह कार्रवाई उन स्कूलों पर की गई है, जहां बीते कई वर्षों से एक भी छात्र का दाखिला नहीं हुआ था और नियमित पढ़ाई-लिखाई पूरी तरह से ठप पड़ी थी.

दरअसल, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2024-25 और 2025-26 की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि इन विद्यालयों के एक भी छात्र ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन नहीं किया था. इसके बाद हुई जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि इन संस्थानों में न तो नियमित रूप से कक्षाएं चल रही थीं और न ही छात्रों की उपस्थिति दर्ज हो रही थी.

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, विद्यालयों को निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद विद्यालय प्रशासन आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने में विफल रहा, जिसके चलते परिषद को यह कार्रवाई करनी पड़ी.