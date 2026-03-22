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एलपीजी सिलेंडर की किल्लत: समाज सेवा हो रही प्रभावित, गरीबों के मुफ्त भोजन पर लग सकता है ग्रहण

देवघर में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से समाज सेवा का काम भी प्रभावित हो रहा है.

affecting work of social workers due to shortage of LPG cylinders in Deoghar
NGO में लकड़ी से बन रहा खाना (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 22, 2026 at 8:10 PM IST

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देवघर: पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है. आम लोगों के घरों तक तो देर-सवेर सिलेंडर पहुंच जा रहा है लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के लिए अभी भी लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है. कमर्शियल सिलेंडर की बढ़ रही दिक्कतों की वजह से कई होटल संचालकों ने अपना होटल बंद कर दिया तो कई होटल संचालक इंडक्शन या फिर चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर है.

लेकिन इसकी समस्या सबसे ज्यादा वैसे संस्थाओं को हो रही है जो संस्था किसी न किसी रूप में आम लोगों की सेवा करते नजर आ रहे हैं. देवघर में ऐसे कई व्यक्तित्व हैं जो मुफ्त में लोगों को भोजन खिलाते हैं लेकिन वैसे लोगों को भी अब एलपीजी सिलेंडर की कमी सताने लगी है. जिस वजह से कई बार यह सेवा प्रभावित होती दिख रही है.

जानकारी देते संस्था के संचालक (ETV Bharat)

देवघर के सदर अस्पताल में महज़ दस रुपए में पेट भर लोगों को भोजन कराने वाले श्रील संस्था के संचालक राकेश वर्मा बताते हैं कि प्रतिदिन तीन सौ लोग इस संस्था में भोजन करते हैं. दस रुपए में पेट भर भोजन मिल जाता है, इसलिए यहां पर ज्यादा गरीब लोग आते हैं. जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर की किल्लत बढ़ गई है, ऐसे में संस्था के लिए भोजन बनाना एक चुनौती बनती जा रही है. एलपीजी सिलेंडर पर खाना बनाने में आसान होता था लेकिन जब से चूल्हे पर खाना बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है. इससे कहीं ना कहीं खाना बनाने के लिए कर्मचारियों को काफी संघर्ष करना पड़ता है.

affecting work of social workers due to shortage of LPG cylinders in Deoghar
एनजीओ में एलपीजी की किल्लत (ETV Bharat)

लोगों को खाना खिलाने के लिए संघर्ष कर रही महिमा देवी बताती हैं पहले 12 से लेकर दो बजे तक लोगों को खाना मिल जाता था लेकिन जब से एलपीजी की दिक्कत शुरू हुई है. उस समय से अब लोगों को वही खाना एक बजे तक मिलता है. जिससे कहीं ना कहीं लोगों के भी दिनचर्या पर असर पड़ रहा है. सिर्फ सदर अस्पताल ही नहीं बल्कि शहर के कई ऐसी शख्सियत है जो लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका निभाते हैं. ऐसे ही एक शख्सियत हैं बाबा बलियासे जो प्रतिदिन लोगों को मुफ्त में भोजन करवाते हैं लेकिन गैस की किल्लत की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें भी थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

affecting work of social workers due to shortage of LPG cylinders in Deoghar
गरीबों के मुफ्त भोजन पर लग सकता है ग्रहण (ETV Bharat)

समाजसेवियों ने कहा कि वैश्विक स्तर पर चल रहे संघर्ष की वजह से गैस की किल्लत जरूर हुई है. लेकिन जिस तरह से लगातार संकट बढ़ रही है. इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय माफियाओं का भी एक बड़ा हाथ है. जो गैस सिलेंडर की कमी को दिखाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं. जिसका खामियाजा किसी न किसी प्रकार वैसे लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है जो दूसरे की मदद के लिए एलपीजी का उपयोग कर रहे थे.

affecting work of social workers due to shortage of LPG cylinders in Deoghar
खाना बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग (ETV Bharat)

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गैस की कमी से समाज सेवा प्रभावित
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